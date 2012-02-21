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国家卫计委倡导健康生活理念：每天发呆5分钟
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国内      来源： 北京晨报 2016-10-19 09:31
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原标题：卫计委倡导每天发呆5分钟

北京晨报讯（记者 徐晶晶）日前，国家卫计委疾病预防控制局、国家卫生计生委宣传司、中国健康教育中心和中国记协联合发起的“中国健康知识传播激励计划（乐享健康生活）”项目正式启动。国家卫计委首度推出“5125”健康生活理念。

此次“乐享健康生活”开创性地提出了“5125”理念，即建议市民每天给自己留5分钟发呆时间；每天运动1小时、掌握1项运动技巧和加入1个运动社群；按照新版《中国居民膳食指南》的建议，每天摄入12种以上食物，每周摄入25种以上食物，做到膳食多样化。同时，“5125”的谐音“我要爱我”，方便记忆。这一理念强调公众应当关注“身”、“心”两方面的健康，从而营造快乐、健康、积极向上的生活方式。

当前上班族生活、工作压力大，亚健康、失眠、易怒、暴饮暴食、注意力记忆力下降等问题非常普遍。在启动仪式上，情绪管理专家、国际教练联合会专业教练吴涛表示，长期的不良情绪状态将产生很多健康隐患，如心血管疾病、胃肠道疾病、甚至癌症等。如果不能及时进行有效的情绪管理，会对家庭生活、工作和社交产生巨大的不良影响。

为此，吴涛建议，公众应该首先学习认识和分析自己的情绪状态，并掌握一些实用技巧，以便有效管理情绪。当自己能够对情绪掌控自如时，可以将压力等看似负面的情绪化解，变成积极的动力。

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[ 责任编辑： 孙阳丹 ]
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