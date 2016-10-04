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不忘初心再长征 倔强小红军表情包走红网络
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国内      来源： 光明网-IT频道 2016-10-18 18:49
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　　光明网讯(记者伍月明)80、90后的人一定不会忘记，出现在小学课本第七册的课文《倔强小红军》。如今，小红军“复活”成为了活灵活现的微信表情包《长征路上的小红军》，迅速走红微信、微博等网络移动端。

　　神秘团队——“指尖上的中国”工作室再出重磅新媒体作品！工作室负责人透露，此次作品由工作室进行创意策划，联合中国传媒大学新闻传播学部的制作团队共同推出这一表情包，致敬长征胜利80周年。

　　据了解，“指尖上的中国”团队多次发力移动社交媒体中的重大主题报道，大胆创新、精心策划，沿袭移动互联网传播规律用最佳的传播形式来传递社会正能量。例如在今年两会上结合当下流行特点推出系列H5作品《两会日记：跟着总书记听会》、结合青年话题推出的理论脱口秀《来理论吧》，作品一上线就得到非常好的反响。

　　倔强小红军从课本中“复活”

　　“快去睡！”“敲开心！”“开心到飞起”……这些鲜活调皮的话语不是来自微信表情包中会卖萌的猫咪，也不是来自头上长草的玩偶，更不是会耍帅的青蛙，而是小学课本里的倔强小红军想对你说的话。

　　纪念长征胜利80周年期间，大家都以不同的方式来纪念长征以及长征精神。动态的倔强小红军出现在微信表情包里，让人眼前一亮。

　　80、90后对于倔强小红军的形象并不陌生。绝大数人对于长征精神起初的记忆都来自于人民教育出版社版的第七册课文《倔强的小红军》，文章讲述了长征途中粮食非常紧缺，一个瘦弱的小红军不肯接受陈赓为数不多的粮食，最后饿死在路上，而小红军装粮食的袋子里却是一个有很多牙印的牛膝骨。

　　“小红军的原型来自于小学课本，因为我们这代人对于长征的印象就是来自小学课本，对小红军的形象记忆犹新。”倔强小红军的主创人员谷琛告诉记者，“即便是在今天，倔强两词也是非常具有辨识度。就好比生活中的我们遇到困难，也需要同样的倔强、不服输不放弃的精神。”

　　中国传媒大学新闻传播部王晓红教授表示：“我们希望从形象找到大家共同记忆中的小红军，希望它更为可爱、精致，既能引起年轻人的共鸣，又能延续长征精神。”

　　如今，倔强小红军从课本中复活成为微信表情包，你是否读懂当中深意？

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[ 责任编辑： 马佳佳 ]
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