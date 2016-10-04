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女排世俱杯-朱婷首秀助新东家3-1胜 取得开门红
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  体育      来源：凤凰体育 2016-10-18 15:22
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　　凤凰体育讯 北京时间10月18日，2016年世界女排俱乐部杯赛在菲律宾马尼拉进行，朱婷跟随新东家土耳其瓦基弗银行女排征战，迎来第一个对手日本久光制药女排。最终实力占据明显优势的瓦基弗银行3-1击败对手，取得开门红。四局比分分别是25-15、25-15、29-31和25-18。

　　朱婷在比赛中

　　凤凰体育讯北京时间10月18日，2016年世界女排俱乐部杯赛在菲律宾马尼拉进行，朱婷跟随新东家土耳其瓦基弗银行女排征战，迎来第一个对手日本久光制药女排。最终实力占据明显优势的瓦基弗银行3-1击败对手，取得开门红。四局比分分别是25-15、25-15、29-31和25-18。

　　2016年女排世俱杯在菲律宾马尼拉举行。本届赛事的八支队伍分成A、B两组。B组的四支队伍为日本久光制药队、土耳其瓦基弗银行队、瑞士苏黎世队、泰国曼谷玻璃队。首场比赛，朱婷之外，瓦基弗银行美国主攻希尔、荷兰接应斯洛特耶斯、塞尔维亚副攻拉西奇三位世界顶级外援齐登场。久光制药队由日本国手长冈望悠领衔。

　　首局比赛，朱婷在拦网环节率先有斩获，一次扣球下网后开始展露得分能力，银行开局占据攻防优势，8-4领先。此后银行继续领先，朱婷后三进攻霸气十足，回到四号位的重扣给力，银行的拦网让成为久光制药难以突破，朱婷大力下球将比赛带至16-11。银行在二号位连续拦网得分，朱婷下场休息后，银行继续多点开花，久光制药一传受挫，希尔兑现局点，银行25-15拿下首局。

　　第二局，久光制药顶住开局后，斯洛特耶斯、希尔迅速形成压制，银行8-5领先。此后瓦基弗银行继续扩大比分，朱婷在4号位又有斩获，银行全队下球率极高，很快16-8大比分领先。朱婷下场休息后，银行继续稳住领先，久光制药依靠日本国手长冈望悠苦苦支撑，斯洛特耶斯后三命中获得局点，银行毫无悬念地以25-15拿下第二局。

　　第三局，久光制药开局占优，朱婷一传保障到位，双方比分咬得很紧。回到四号位位置的朱婷一记重扣很涨士气，但久光制药没有放弃，追平后再度领先。朱婷在二号位置一记小斜线十分精彩，双方继续一路战平，对手一次扣球蹭到了朱婷出界，挑战成功将比分带到20-20。希尔扣中，银行获得赛点，未能兑现。第二次获得赛点后，斯洛特耶斯发球下网。第三次赛点，银行双人拦网失误。朱婷拦网第四次逼出赛点却依然未兑现。拉西奇短平快扣出界外，久光制药31-29扳回一局。

　　第四局，久光制药开局士气很旺，朱婷四号位打吊结合，银行调整到位后8-5领先。朱婷后三命中，之后出现一次一传接飞，银行确保领先，16-11。朱婷四号位、后三接连命中，火力全开，银行乘势拉开比分，再度获得赛点后，朱婷4号位轻吊命中，最终朱婷25-18拿下，总比分3-1取胜。

　　取得开门红后，瓦基弗银行将在10月20日对阵第二个对手苏黎世。(艾马)

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[ 责任编辑： 史戎戎 ]
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