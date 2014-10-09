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男子因常抽烟被父母唠叨 怒用剪刀剪掉生殖器
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国内      来源：大众网 2016-10-18 14:49
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15日上午9时许，连云港赣榆区一30岁左右的男子有点抑郁状态，在家抽烟太多经常向父母要钱买烟，因父母说他几句，就回屋用剪刀把生殖器剪掉了，太过疼痛，男子大叫，父母听到喊叫后跑来一看吓得不知所措，赶紧找车把他送往赣榆区医院，由于该患者家离区医院较远，到医院已经上午近11点左右了，由于情况特殊医生处理伤口包扎好后马上要求转院进行救治，并联系市一院准备就诊该名患者，当12点赶到的时候，一院会诊医生看后要求马上送往省南京鼓楼医院，不能耽搁，就在要送走的时候，在医院现场一位热心男子看到带该患者一起来的父母衣衫朴素，很是心酸，又没有带任何被褥衣服生活用品，就要求120稍等一下，他马上跑到医院附近超市买来被褥和生活用品交给他们，他年纪已高的父母感动不已，连声‘’谢谢‘’，还来不及问他的名字，就匆忙上车赶往省城鼓楼医院。

随后120立即把伤者火速送往南京鼓楼医院，由于雨天路面湿滑，在加上该男子情绪激动，到南京正赶上下班高峰期，进入鼓楼医院已经17点多了。

据悉，男子由于受伤时间太长，造成细胞部分坏死，海绵体收缩严重诸多等原因，已经无法再接起来了，目前只能把现在的伤口做缝合留院保守治疗，据医生称该男子无生命危险。

又据悉，该男子在家无工作，未婚，自闭和抑郁症明显，和外界交流太少，长期积压以烟解闷，造成开头一幕的自宫危险行为。

以上属个例，后果严重，请勿模仿!

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[ 责任编辑： 孙阳丹 ]
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