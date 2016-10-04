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温州现715斤金枪鱼 最贵一块肉3800元一两(图)
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国内      来源：温州晚报 2016-10-18 14:58
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　　原标题：温州现巨型蓝鳍金枪鱼最贵一块鱼肉要3800元一两

　　不久前，马云豪掷38888元拍下136斤的日本蓝鳍金枪鱼，宴请阿里巴巴员工吃生鱼片。昨天，乐清国际大酒店出现了一条重达715斤、长约2.5米的蓝鳍金枪鱼。酒店董事长卢启旺说，这条蓝鳍金枪鱼市场价在300万元左右，最贵的一块腮帮子肉每两售价3800元。据悉，迄今为止，在国内也罕见如此大的蓝鳍金枪鱼。

　　最贵的肉

　　竟达3800元一两

　　昨天上午9时40分许，在乐清国际大酒店内，一辆叉车从一辆厢式货车中拉出一只巨大的箱子。箱子里装着的就是这条长约2.5米的蓝鳍金枪鱼。鱼的身体上还铺着白霜。

　　特意为了这条金枪鱼从广东远道而来的叶师傅说，蓝鳍金枪鱼的身体可以分为大腹、中腹、赤身和腮帮子组成。鱼身表面一层黑色的部分便是金枪鱼的硬鳞，刮去鱼鳞后就是金枪鱼银灰色的鱼身。接着对头部和尾部进行处理，而后切下鱼身1/4的腹部鱼柳，再切下1/4的背部，切下的鱼柳可以片成鱼片做刺身或者寿司。

　　“其中腮帮子肉最贵，市场价格可以达到3800元一两。”叶师傅说，一条鱼就两块腮帮子肉。在日本，很多日料店都不出售，只用来招待贵宾。鱼身大腹部位的鱼肉油脂丰厚，呈粉红色，价格居次；中腹肉口味次之，颜色稍深，价格比大腹部位的肉便宜；背部的肉呈鲜红色，肉质同样鲜美细腻，名叫赤身，油脂较少，价格最便宜。

　　据该酒店常务副总经理叶太飞介绍，鱼前脚刚到酒店，鱼身的2/3已经被客人预订。除了常见的制作成刺身和寿司之外，金枪鱼不同的部位都有着不同的吃法。如鱼头适合盐烤，外酥里嫩；鱼皮适合做汤，别有风味；鱼尾适合红烧，柔韧有嚼劲。

　　零下30℃

　　速冻后漂洋过海而来

　　这条蓝鳍金枪鱼是乐清国际大酒店从乐清当地一家水产公司所购。据该水产公司负责人陈先生说，这条蓝鳍金枪鱼生长在西太平洋的岛国帕劳附近的海域，是远洋捕捞船用专业的设备将它钓上来的，他得知这一消息后，便让附近的中国渔船将其收购过来。

　　陈先生介绍说，为了保鲜，这条鱼一捕捞上来，渔民们便对金枪鱼进行了简单处理，后被迅速地放置在-30℃的环境中速冻。随后，无论是入库，还是配送等各个环节，都是全程维持在零下低温状态，以保持鱼的弹性，使得鱼的营养、形态等与活鱼一致。渔船海运至山东一港口，再连夜用物流车运抵了乐清，前后花费了10多天。

　　据介绍，蓝鳍金枪鱼一般重量在200斤左右，超过600斤的蓝鳍金枪鱼就比较少见了。在帕劳更是一年都没见到几条。曾在日本处理过金枪鱼的叶师傅说：“在日本，金枪鱼都是拍卖的，而这么大的蓝鳍金枪鱼起码得300万元以上。”

　　当记者问起这条鱼的购入价格时，卢启旺笑而不答。

　　主要被用于

　　制作生鱼片和寿司

　　昨天，记者将这条蓝鳍金枪鱼的照片转发给了浙江省海洋水产养殖研究所(温州海洋研究所)有关专家辨认，确认该鱼就是蓝鳍金枪鱼，而且这么大的确比较少见。

　　据了解，蓝鳍金枪鱼(Bluefin tuna，学名Thunnus thynnus)，属于全球巡游鱼种，味美稀有且捕捞成本极高。主要分布于北半球的太平洋(如日本、菲律宾)和大西洋海域(如加拿大、墨西哥湾)中，据资料显示，它是游得最快的鱼，捕食时可以达到每小时88公里的速度(24米/秒)；通常在水下几百米的深海活动，寿命长达30~40年。寒冷水域导致肉质多脂，是制作刺身的高级食材，在全世界都被视为高级食品和顶级美味。全世界80%以上的蓝鳍金枪鱼主要被用于制作生鱼片和寿司。(温州晚报)

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[ 责任编辑： 孙阳丹 ]
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