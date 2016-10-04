近日，贵州省六盘水市盘县一家长向澎湃新闻(www.thepaper.cn)反映称，6月20日，该县鸡场坪乡椅柯小学一教师涉嫌猥亵自家上该校六年级的女儿，“捂着嘴巴把她抱进了房间里，到放学才放她出来。”

黄炳权(化名)说，女儿黄婷(化名)和几位知情的同学都称黄婷遭该校四年级班主任张建国猥亵已近3年。今年6月报警后，张建国曾被刑事拘留，但立案至今没有结果，“学校没有对这件事做出任何回应，警察只刑拘了他37天。”黄炳权说。

对此，负责侦查此案的鸡场坪乡派出所警官余洪波表示，犯罪嫌疑人张建国自7月14日被拘留了一个多月，目前属于取保候审阶段，“检察院没有批准逮捕，我们正在进一步侦查，现在证据已经提取得差不多了。”

据涉事学校校长陈天鹞介绍，涉事教师今年59岁，是该校四年级语文授课教师，兼任班主任，目前已经被开除。“在我们学校教了几十年的书，我们之前完全不知道会有这种事。”陈天鹞说。

盘县教育局办公室工作人员则表示对此事并不清楚，“公安局应该会出结果的”。

事发地贵州六盘水盘县鸡场坪乡椅柯小学。爆料人供图

6年级学生疑被教师猥亵

10月11日，黄炳权向澎湃新闻讲述了得知女儿遭遇那天的情景：6月20日晚上，邻居上山通知正在干活的黄炳权，称有警察找他，听闻后，黄炳权和妻子迅速返回家中，在村口遇见了鸡场坪乡派出所的警察，旁边还有自己的女儿黄婷(化名)。

“一开始我以为我孩子和人家打架了，谁知道警察说，我女儿报警，说有老师强奸她。”黄炳权表示，据女儿称，6月20日下午，班主任要求她将试卷送到办公室，在从办公室返回路上，她被四年级语文教师张建国捂着嘴抱进了自己的独立办公室中，“他房间里还放了一张床。”

“当时还有其他娃娃和女儿在一起，他们看到老师抱走了她，就赶紧跑，一边跑一边回头看，张建国还威胁他们‘如果敢说出去，下一个就是你们’。”黄炳权说，女儿称张建国在办公室里，强行脱光了她的衣服，并在她身上乱摸，下午5点多才放她回家。

“出来后，其他娃娃还在学校门口等她，她就哭着和同学说‘你们帮帮我，我不想上学了’。”黄炳权说，在同学的鼓励下，黄婷打了110。当时110接通的是县公安局，县公安局又转到了乡派出所。

黄炳权说，当晚警察就将黄婷和他的妻子带到了派出所录口供，并去学校带走了张建国，“还叫了一些学生过去问，但录完口供后，就把张建国放出来了。”

7月14日，鸡场坪乡派出所以涉嫌猥亵儿童罪拘留了张建国。

黄炳权说，他没想到，37天后，张建国被放出来了。“我去派出所问，他们说是取保候审，我又去找县公安局，县公安局说这件事是乡派出所主办。”黄炳权告诉澎湃新闻，被放出来不久，张建国就离开了鸡场坪镇，住在云南的亲戚家。

直至10月17日，黄炳权没有等到有关案件进展的消息，“10月9号我还去派出所问，他们说在调查。”

黄炳权说，女儿有一定的智力残疾，虽不影响日常生活和学习，却不太说话，“想想我就很心痛，其他娃娃说，从三年级开始张建国就对她做那些事，还威胁她，‘如果说出去就杀了你’。”

警方：案件还在侦查中

对于黄炳权所说的情况，10月14日，澎湃新闻记者联系了负责侦查此案的盘县鸡场坪乡派出所警官余洪波，他表示，案件正在侦查中，而涉案教师张建国目前是取保候审。

“我们从学校提取了监控录像，但监控里没有直接证据证明他猥亵了学生。”余洪波说，7月14日，派出所对张建国进行了刑事拘留，也向检察院提出批准逮捕，但因证据不足，检察院没有批捕，“所以我们现在在进一步侦查，该提取的证据已经提取得差不多了。”

但对于目前案件的调查情况，余洪波以“案件涉及隐私”为由，表示对案件细节不方便透露。“案件调查都有一定的程序，公安机关都是依法处理的，要认定他有罪，每一个环节每一个步骤都要有证据，我们还在继续调查。”

关于黄炳权反映张建国离开盘县的问题，余洪波告诉澎湃新闻，“犯罪嫌疑人在取保候审期间是住在他儿子家”，称其并没有违规之举。根据《公安机关办理刑事案件程序规定》(公安部令第127号)第九十一条，被取保候审人无正当理由不得离开所居住的市、县。有正当理由需要离开所居住的市、县的，应当经负责执行的派出所负责人批准。

上海恒建律师事务所律师潘书鸿对此进一步解释说：“一般情况下，犯罪嫌疑人在取保候审期间到异地是不可以的，但如果经过公安局批准，就可以。”

学校称已开除涉事教师

14日，涉事学校椅柯小学校长陈天鹞告诉澎湃新闻记者，事发后，学校就对张建国进行了处理，开除了他的教师职务，“虽然现在证据不足，但出了这样的事，我们肯定不会再用他了。”

据陈天鹞介绍，张建国今年59岁，是椅柯小学四年级语文的授课教师，兼任班主任，“已经在我们学校教了几十年的书，我们之前完全不知道会有这种事，如果知道的话，早就进行处理了。”

“现在我们都在等派出所的调查结果。”陈天鹞说，目前还不清楚此事涉及多少个学生。

同日，澎湃新闻记者就此事采访了盘县教育局，该局办公室一名不愿透露姓名的工作人员表示对此事不清楚。记者多次联系县教育局纪检监察室，均未取得回应。