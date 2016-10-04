未来五年的信息技术产业将迎来顶层设计。据《经济参考报》10月18日报道，《新一代信息技术产业规划(2016-2020)》(以下简称《规划》)近期有望正式发布。根据这项文件，我国的第五代移动通信技术(5G)将在未来五年争取实现跨越式发展。

《规划》提出目标，到2020年，我国新一代信息技术产业将进入世界强国行列，形成较为完整的产业体系和创新体系。据了解，除了对集成电路、通信设备、操作系统和软件、智能制造设备等领域做出发展规划外，《规划》还对“十三五”期间我国5G产业发展做出具体部署与要求。我国将在“十三五”期间适时展开5G网络测试和各类5G应用试验，争取到2020年正式部署5G商用网络。到“十三五”末期，我国将争取成为5G国际标准和产业的主导者，5G通信设备产业保持国际第一阵营，移动终端产业进入国际第一阵营。同时，争取在5G移动通信系统设备、移动终端、移动终端芯片的国内市场占有率分别达到75%、75%和35%，国际市场占有率分别达到35%、25%和15%。

“5G”，是英文fifth-generation的缩写，是指第五代移动通信技术。此前移动通信领域经历了四代技术的发展，其特征是从模拟技术、数字技术一直走到现在的高速多媒体通信技术，可接入设备显著增加，使用速率大大提高，能够为移动互联网和物联网的发展创造必要的网络条件。

根据目前各国研究，5G技术相比目前4G技术，其峰值速率将增长数十倍，从4G的100Mb/s提高到几十Gb/s。也就是说，1秒钟可以下载10余部高清电影，可支持的用户连接数增长到100万用户/平方公里，可以更好地满足物联网这样的海量接入场景。

据了解，5G网络一旦应用，目前仍停留在构想阶段的车联网、物联网、智慧城市、无人机网络等概念将变为现实。此外，5G还将进一步应用到工业、医疗、安全等领域，能够极大地促进这些领域的生产效率，并创造出新的生产方式。

实际上，根据工信部此前作出的总体部署，中国的5G基础研发试验将在2016年到2018年进行，分为5G关键技术试验、5G技术方案验证和5G系统验证三个阶段进行。之后将进入5G网络建设阶段，并有望最早在2020年正式商用。记者了解到，中国移动、中国电信、中国联通三大电信运营商正在根据各自工作部署，有序推进5G网络前期的研发和实验工作，并均已制定2020年启动5G网络商用的计划。此外，华为、中兴、诺基亚、爱立信等电信设备制造商也向记者透露正在加快5G关键技术的研发，并已经与三大运营商在不同领域展开了5G联合研发和测试。记者从三大运营商处获悉，三大运营商将最快于明年展开试验网络的建设和相关测试。业内普遍预计，到2020年，中国将与美国、日本等众多国家同步启动商用5G网络。

多家市场机构预测，根据工信部部署以及目前三大运营商积极布局5G的状况看，三大运营商有可能在2018年展开5G网络建设。第一阶段将覆盖国内主要大中城市，第二阶段覆盖全国主要地区。多数市场分析认为，根据以往经验，三大运营商前两阶段的网络建设投资将不低于4G网络建设，其总额将超过3000亿元。

中国移动技术部总经理王晓云表示，目前有三个趋势正在成为推动我国5G发展的重要驱动力。一是移动宽带、流量业务的快速增长；二是人与人的通信正在向人与物、物与物的通信扩展，移动医疗、车联网、智能家居、工业控制等物联网应用爆发式增长，将产生数以千亿的设备接入网络需求；三是移动通信与各行各业融合发展已成为一个明显趋势，催生“互联网＋”的新业态。

业内普遍认为，5G网络一旦正式商用，将有望撬动规模达万亿元的物联网产业。招商证券等多个市场机构表示，车联网、大数据、云计算、智能家居、无人机等典型的物联网细分行业在技术和应用层面已相当成熟，但现有4G网络的通讯能力大大限制了上述产业的发展。随着5G的正式商用，网络问题将迎刃而解，上述产业将迎来快速发展期，人工智能、智能制造等产业也将随之崛起。(文/侯云龙林远)