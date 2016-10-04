原标题：拒发微信红包一下午接133个电话

中安在线讯 据安徽商报消息 昨日合肥市民谢女士向本报记者反映，她一下午接到了上百个无主叫号码。拨出这些电话的“幕后黑手”只有一个目的，让谢女士给短信里的微信号发100元红包。 10月15日，谢女士拒绝后，130多个骚扰电话把她的手机打爆。

谢女士在合肥做家政，15日13：30，她正在公司上班，突然接到一个陌生电话号发来的短信，短信中称，“有人请我呼叫你的电话一天，15分钟内自动开启。若你想取消呼叫，加微信sd6XX，发100元红包。”谢女士说，她没当回事，继续工作。令谢女士没想到的是，15分钟后，骚扰电话轰炸模式果然开启。“一些没有显示主叫号码的电话，几乎每隔两分钟就打过来一次。”谢女士全没接，却担心其他朋友的电话打不进来。刚刚开机一会，骚扰电话又来了，还是每隔两三分钟就打来一次。

当日，谢女士的手机上显示共接到133个骚扰电话，直到18时许，这些无主叫电话号码才停止“轰炸”。当日，谢女士来到辖区派出所报案，称拨出这些电话的“幕后黑手”已影响到她的工作生活。警方称，对方使用了所谓“呼死你”恶意拨号软件，在设置好的时间里，不停拨打被呼叫者的号码，使被呼叫者电话处于占线状态，其他号码无法打进来。目前，警方已就此事备案处理。

来源：中安在线