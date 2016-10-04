洛阳网首页  新闻  县区  百姓呼声  律师在线  百科  房产  娱乐  游戏  电子报  网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳 | 国内 | 国际 | 娱乐 | 体育 | 财经 | 社会
女子拒发百元红包遭呼死你 1天接133个骚扰电话
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国内      来源：中国网 2016-10-18 15:04
分享到：

原标题：拒发微信红包一下午接133个电话

中安在线讯 据安徽商报消息 昨日合肥市民谢女士向本报记者反映，她一下午接到了上百个无主叫号码。拨出这些电话的“幕后黑手”只有一个目的，让谢女士给短信里的微信号发100元红包。 10月15日，谢女士拒绝后，130多个骚扰电话把她的手机打爆。

谢女士在合肥做家政，15日13：30，她正在公司上班，突然接到一个陌生电话号发来的短信，短信中称，“有人请我呼叫你的电话一天，15分钟内自动开启。若你想取消呼叫，加微信sd6XX，发100元红包。”谢女士说，她没当回事，继续工作。令谢女士没想到的是，15分钟后，骚扰电话轰炸模式果然开启。“一些没有显示主叫号码的电话，几乎每隔两分钟就打过来一次。”谢女士全没接，却担心其他朋友的电话打不进来。刚刚开机一会，骚扰电话又来了，还是每隔两三分钟就打来一次。

当日，谢女士的手机上显示共接到133个骚扰电话，直到18时许，这些无主叫电话号码才停止“轰炸”。当日，谢女士来到辖区派出所报案，称拨出这些电话的“幕后黑手”已影响到她的工作生活。警方称，对方使用了所谓“呼死你”恶意拨号软件，在设置好的时间里，不停拨打被呼叫者的号码，使被呼叫者电话处于占线状态，其他号码无法打进来。目前，警方已就此事备案处理。

来源：中安在线

 返回洛阳网首页>>
[ 责任编辑： 孙阳丹 ]
分享到：
相关阅读
  • ·八达岭动物园虎伤游客续：当事人与动物园隔空对质
  • ·药厂紧邻学校建设基地 山东一中学无奈拟迁新址
  • ·老夫妇因家贫隐居山洞半世纪 把子女培养成大学生
    • 除了质量选地板时还要注意什么
    除了质量选地板时还要注意什么
    物业欠缴水费 小区门面房被停水
        近日，有不少市民反映：涧西区洛轴13号街坊的门面房从7日起陆续被停水，影响日常经营，至今尚未恢复供水。
  • ·今冬，洛阳更多小区将“热”起来
  • ·［房产］省直公积金贷款：贷款金额将与缴存余额挂钩
  • ·［房产］住建部再出重拳规范房企经营行为净化市场
    •  
    		 
    新闻排行
  • 三闯火海救人牺牲 救火英雄王锋遗体告...
  • 特殊环境下更要保障侨胞利益——中国...
  • 【网络媒体走转改】新长征路上印江铺...
  • 黑客组织公布第六批使用禁药名单 日本...
  • 浙江现“万磁王” 前胸能吸2斤重的扳...
  • 张家界大峡谷玻璃桥接待“爆棚” 景...
  • 哥伦比亚全民公决未通过和平协议 总统...
  • 安倍晋三：“丝毫不想”就慰安妇问题...
  • 女子座椅缝隙取玩具被卡手 高铁被迫超...
  • 中欧文明对话会在雅典举行
    		•
    百姓呼声
    城镇职工医保二次报销，省外医保报销问题
    灵活就业人员住房公积金月缴存额为610元
    精彩图片
    33岁深田恭子性感写真 ...
    极限运动——2016翼装...
    李小璐深V长裙力压群芳...
    金秋十月 胡杨林一片金黄
    精彩热帖

    秋风园人像

    洛阳大妈俏夕阳

    狼神的工作照

    英雄出少年
    /和农友三天二夜游沁河纪实照片
    /中 秋 夜 月
    /走来走去，飞来飞去 ，一个目的 —— 找吃
    娱 乐

    钟丽缇张伦硕再拍...

    姚星彤花海秋日慵...

    梅婷复古舞台片

    柳岩女人味十足
    生活 洛阳天气 水费查询 电费查询 房屋租售 彩票开奖 快递查询
    交通 洛阳地图 洛阳航班 洛阳公交 长途客车 火车时刻 旅游线路
    政务 政府机关 违章查询 个税计算 查公积金 户籍查询 办出入境
    网点 银行网点 洛阳医院 教育学校 社保查询 移动通信 保险理财
    优惠 商场打折 团购导航 特价酒店 休闲娱乐 潮流热卖 美食情报
    资讯 人才招聘 特色餐饮 股票行情 教育培训 购车手册 养生课堂
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605