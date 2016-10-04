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妻子抱8岁儿子跳楼 只因丈夫嘲笑自己鼻子像猪
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国际      来源：国际在线 2016-10-18 15:04
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　　原标题：俄女子抱8岁儿子跳楼只因丈夫嘲笑自己“鼻子像猪”(组图)

　　现年33岁的俄罗斯女子奥奇戈娃从父母的高层公寓上跳下，怀中还抱着熟睡的儿子。(网页截图)

　　国际在线专稿：据英国《每日邮报》10月17日报道，俄罗斯西伯利亚西部城市鄂木斯克(Omsk)33岁女子安娜·奥奇戈娃(Anna Ozhigova)日前抱着年仅8岁的儿子格列普(Gleb)跳楼自尽，原因是她的丈夫嘲笑自己整容后“鼻子像猪一样”。

　　此前，奥奇戈娃曾接受鼻部整容手术，结果导致其鼻孔看起来更大，丈夫为此称其看起来就像猪。奥奇戈娃为此深感沮丧。朋友们表示，奥奇戈娃之所以接受手术，就是因为婚姻濒临破裂。

　　奥奇戈娃从父母的高层公寓上跳下，怀里的儿子还在熟睡之中。儿子的尸体在奥奇戈娃尸体附近被发现。俄罗斯调查委员会称，奥奇戈娃留下了便条，解释自己因个人原因而轻生。

　　便条上的内容与奥奇戈娃此前在社交媒体上对朋友说的话类似，她曾说过：“医生告诉我，这个鼻子不太适合我。我很容易陷入抑郁中，他让我认为那是真的。”奥奇戈娃还曾抱怨称：“整容让我无法再笑出来，因为我的鼻孔太大。”

　　奥奇戈娃说，当她晚上与丈夫在一起时，也尽量化全妆。但是他们已经认识了12年，丈夫不太习惯她整容后的样子。此外，奥奇戈娃的面部表情也有问题，她承认做手术是个愚蠢的决定。

　　在跳楼自杀前，奥奇戈娃在便条上写道：“我想让格列普(儿子)获得幸福和平静，但他却在愤怒中长大。”执法机构发表声明称，专业人员目前正进行全面调查。奥奇戈娃的丈夫及其父母都拒绝置评。

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[ 责任编辑： 孙阳丹 ]
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