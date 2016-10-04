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女子吃火锅舌头变黑 商家：铁锅未及时加汤
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国内      来源：现代快报 2016-10-18 15:05
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　　原标题：女子吃火锅舌头变黑商家：铁锅未及时加汤

　　今天小8 接到读者对苏州南门商圈黄门老灶火锅店一项投诉，读者爱米称在吃火锅时发现自己舌头变黑，后将菜品放锅中煮后全部变黑。而商家解释是铁锅原因，铁离子分离才导致汤汁、菜品发黑，对人体并无伤害。

　　舌头变黑

　　爱米告诉小8，因为听说上过《舌尖2》的黄门老灶火锅店在苏州开业，所以周六她和朋友特意赶去吃火锅。爱米吃到一半舌头不小心烫到了，朋友却发现她伸出来的舌头是黑黑的。爱米吓了一跳，后来看了下朋友的舌头也是黑的。当时爱米和朋友的第一反应是毛肚会不会有问题，于是叫来服务员和领班。据爱米说，当时他们在说明情况后服务员称要去厨房看一下，但等了半天也没回来，经过多次催促后服务员端了盘尚未切片的毛肚并让其中一个服务员试吃，但试吃完舌头并没有变黑。“后来实在找不出什么原因，服务员就喊来经理。他们把锅里的剩菜全倒出来，发现菜全部染上黑色了，尤其是豆腐皮。我用餐巾纸一擦，全是黑的。“爱米说。

　　锅也是黑的

　　“当时对方坚持称没事儿，吃铁没问题，就算是孕妇也不要紧，也没有说什么表示抱歉之类的话。回家后我和朋友都拉肚子了，隔天还在拉。我觉得就算是铁，吃了一嘴黑也感觉很恶心，而且越想越恐怖。“爱米告诉小8。

　　下午，小8 联系到了黄门老灶火锅负责人。负责人告诉小8 当天是因为爱米吃的火锅为九宫格铁锅，当天因为没有及时加汤，少汤并且铁锅烧久后导致铁离子分离。这个现象属于正常，对人身体无害。“这是店里第一次出现这样的情况，我们后来再次试验发现铁锅少汤烧久后确实会发生菜品发黑问题。这个情况我们也向顾客解释并致歉了。”这位负责人说。

　　爱米告诉记者，周日中午她收到了商家的致歉和情况说明。

　　反馈

　　随后小8 联系到苏州市食药监局相关工作人员，工作人员表示无法从字面和图片分析出究竟哪个环节出了问题，小8 将进行跟踪。

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[ 责任编辑： 孙阳丹 ]
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