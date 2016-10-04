近日，一则所谓“中国男子‘十一’期间赴泰国包下整条红灯街”的视频新闻在国内网站上疯传，甚至附上所谓视频为证。耸动标题、骇俗内容，可谓夺眼球、刷流量，至今仍能搜出大量链接。

然而，经新华社记者核实，这是一则“人工制造”假新闻。说到底，就是欺负大多数国人不懂泰语，自编了这么一出“移花接木”的戏。

[内容劲爆网络疯传]

对于新华社记者的求证，中国驻泰国使馆人士表示，截至目前，还没有接到泰国警方通报有类似这则视频新闻中所提及中国游客的任何信息。

这则于10月9日开始传播的视频新闻称，泰国警方当天逮捕了一名在“十一黄金周”期间赴泰国旅游的中国男子，他包下了整条红灯街嫖妓，但得知为其服务的“小姐”都是“人妖”后勃然大怒，拒不付款，被泰国警方逮捕示众。

视频里采用了所谓“泰国警察副总长蓬沙帕在新闻发布会上发言”的镜头，用中文字幕标注蓬沙帕的话，包括“这名中国游客非常性饥渴”“情节相当恶劣且罕有”等内容。

这则“劲爆”视频很快在国内微博等社交媒体以及泰国本地华文媒体上流传开来，视频及相关文字内容、视频截图也在网站上疯传。

然而，懂泰语的人很快发现，这是一则假新闻。

[其实漏洞很明显]

首先，这则视频中主要部分图像实际上是今年8月泰国南部华欣、普吉等地发生系列爆炸级纵火案期间，泰国警察副总长蓬沙帕在记者会上介绍相关安检调查进展的情形。泰国警方所说的泰语内容根本与假新闻中所谓嫖娼时间毫无关系，也完全没有提到“中国游客”“嫖娼”等字眼，和中文字幕根本对应不上。

第二，对这则所谓新闻所曝光的中国男子嫖妓事件，泰国当地媒体并没有任何相关报道，也没有转载。泰国当地一些华文媒体在经过搜索求证后，也纷纷开始辟谣。

第三，从视频字幕等细节也可以看出，这则假新闻是有人恶劣伪造。比如，视频左下角图标“Bi”，显示并非正规的新闻视频制作方。

始作俑者是利用了受众对泰语这种小语种不熟悉，刻意选择“中国游客”“泰国人妖”“包场嫖娼”等耸动的关键词，利用网民对涉黄性质的社会新闻关注度来炮制假新闻。而部分网站不加辨别就二度传播，进一步扩大不良舆论影响。

(记者李颖、报道员尤东婕，编辑孙浩，新华国际客户端报道)