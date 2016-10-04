原标题：养娃太贵，越来越多德国人不生孩子

在德国生养一个孩子要多少钱？根据德国联邦统计局的计算，在德国养育一个孩子，每个月的平均花销约为600欧元，也就是说，从出生到18岁成年，德国父母在一个孩子身上要花费13万欧元。

因为养孩子太贵，许多德国人干脆放弃了做父母的打算。《联合早报》17日援引一项最新民意调查称，许多德国夫妇之所以不要孩子，首要原因就是因为抚养子女的花费过高。

最担心经济负担过重

自1960年代以来，德国生育率就持续下降。1960年代中期，每个德国妇女平均生育率约为2.0，而现在平均生育率仅为1.4左右。

对于德国生育率持续低迷的原因，一项针对德国人展开的最新民调或许解释了原因。

据德国媒体报道，未来问题基金会对2066名受访者进行了问卷调查，调查问题是“为什么德国人不愿成家、生孩子？”问题共有九个选项，受调者可作多项选择。

结果显示，63%的受访者认为，担心经济负担过重是德国人不要孩子的最主要原因。

原因排名第二的是担心自己的自由受到限制，有61%； 还有55%的受访者认为，事业发展比成家生子更重要。

此外，近半数受访者认为，对未来缺乏安全感是影响生活规划的一大因素。46%的受调者表示，对未来的社会发展，包括就业前景、经济增长、气候变化以及恐怖威胁感到担忧，而这些都会影响要孩子的决定。

女性对生育越来越“冷淡”

值得注意的是，此次调查还显示，德国女性对生育这件事越来越“冷淡”。在此前类似调查中，认为家庭会对个人造成束缚的男性占多数，而这一次，持这一观点的女性已超过男性。

还有不少女性受访者认为，“无孩”的原因是没有遇到合适的伴侣，以及难以做到事业与家庭二者兼顾。

根据德国艾伦斯巴赫机构的调查，仅有22%的德国女性认为可以协调好工作与生活之间的关系，而在法国女性中，这一比例是62%。

有分析指出，德国人的传统是将母亲理想化，希望母亲为孩子牺牲一切，所以，生了孩子后放弃工作的女性占相当比例，如果新妈妈不在家照顾孩子而是选择工作，甚至会被认为是个不尽职的母亲。数据显示，德国西部77%的母亲在生子后的三年中停止了工作。

学者芭芭拉·维肯就此表示，德国社会期望母亲无所不能，母亲们的自我要求也颇高。这让许多觉得做不了完美妈妈的德国高知女性，干脆选择“不生”。

根据经济合作与发展组织的调查，在25至34岁的德国人中，拥有高等教育文凭的女性比例高于男性，但一旦有孩子，大部分女性都会选择兼职工作。于是，很多德国女性都选择四十岁以后生孩子，或干脆不要孩子。