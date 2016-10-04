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奥地利拟拆除希特勒故居 免其沦为新纳粹朝圣地
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国际      来源：中国新闻网 2016-10-18 11:50
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原标题：奥地利拟拆除希特勒诞生故居 免其沦为新纳粹“朝圣地”

中新社柏林10月17日电 维也纳消息：为避免新纳粹分子借机肆虐，奥地利政府决定推动拆除位于该国因河畔布劳瑙的一处希特勒故居。这座建筑的特殊之处在于，纳粹元凶希特勒是在此出生的。

奥地利内政部长索博特卡当地时间17日向奥地利媒体表示，这间“希特勒屋子”将被拆除。他透露，房屋的地基可得到保留，但在其之上将修筑一座新的房屋，“新的建筑将用于慈善或公共机构，以回馈当地。”

奥地利内政部一名发言人当天向法新社指出，国家强制征用这一建筑的提案本周便将在奥地利议会进行辩论，并有望在年底前生效。

据记载，希特勒于1889年4月20日出生在因河畔布劳瑙地址为“萨尔茨堡近郊15号”的这座房子里。在他出生数周后，希特勒一家便搬到了当地另一处住宅。希特勒全家在他三岁时彻底离开了这座小城。

1938年，希特勒亲信马丁·鲍曼高价买下了这栋房子，用于所谓“文化中心”。在二战结束前，纳粹当局试图炸毁希特勒故居，但被美军阻止。1952年，房屋原主人将其购回。这里相继用作过图书馆、学校、银行、技术学院和残疾人之家。2011年时由于年久失修，这里停止了一切使用。

近年来，这间房子一再成为欧洲范围内新纳粹分子拍摄“纪念照”的地点。作为应对措施，奥地利政府今年7月通过一项决议，计划从现所有者手中强制征收这处房产，并给予赔偿。

尽管索博特卡声称这一决定是基于一个专家委员会的建议，但专家委员会成员、布劳瑙市长Waidbacher当天却对奥地利广播公司表示，并未建议拆除故居。

事实上，围绕这一历史建筑的“存废”，在奥地利国内已存在着长期的争论和博弈。

德国之声报道称，维也纳犹太社团和具有官方背景的反纳粹研究中心均力主拆除方案。不过，一些历史学家却认为，应当保留该建筑及其内部住宅，因为目前直接同希特勒有关的建筑物已经寥寥无几。布劳瑙市一系列文化组织均反对拆除这所被纳入文物保护的老建筑。

早在2012年就有俄罗斯人Franz Klinzewitsch希望购买这座故居，并将其夷为平地。但这一计划最终搁浅，因为始建于17世纪的这间房子被纳入了“受保护建筑文物”。

如今，这座建筑由奥地利内政部和布劳瑙市共同出资每月约4700欧元向其所有者租用。在此次决定征用前，奥政府试图收购这间建筑的谈判均以失败告终。

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[ 责任编辑： 孙阳丹 ]
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