洛阳网首页  新闻  县区  百姓呼声  律师在线  百科  房产  娱乐  游戏  电子报  网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳 | 国内 | 国际 | 娱乐 | 体育 | 财经 | 社会
湖南一大桥建成6年如蜂窝 当地政府称派人检测
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国内      来源：新华网 2016-10-18 10:06
分享到：

　　原标题：湖南慈利回应桥墩形同“蜂窝”：已派人前去检测

　　2016年10月15日，湖南省张家界市慈利县，澧水大桥桥墩桩基“伤痕累累”如遭“虫蛀”。

　　新华社长沙10月17日新媒体专电(记者白田田)近日，有媒体报道称，湖南张家界市慈利县一座建成6年的澧水大桥桩基外围混凝土脱落、钢筋外露，形同“蜂窝”，被质疑存在质量问题。

　　慈利县政府有关负责人向记者表示，有关部门和大桥设计、施工、监理方已经赶往现场查看，17日省级第三方鉴定机构也已进入现场开始检测工作。检测报告出来后，将立即对大桥进行维护，让公众放心。如果有安全隐患问题，将认真进行整改。

　　据了解，近期随着慈利县城关电站放水检修，澧水水位降低，城区段澧水河床裸露，澧水大桥的桥墩桩基部分显露出来。根据网上流传的图片，一些桥墩桩基底部出现了不同程度的混凝土脱落现象，部分钢筋暴露在外。

　　桥梁设计方项目负责人给出的解释是，澧水大桥在桥梁设计之初就做了大量考察工作，桥体设计本身符合设计规范要求，出现脱落的原因可能与水流等其他因素有关。

　　湖南省一位桥梁专家分析认为有多种可能，一是大桥施工时可能没有按设计要求，将桩基埋于河床以下一米；也可能是在设计时没有充分考虑导流问题，河水流速比较急，对桥墩冲刷严重。若是这种原因，应该尽快处理，比如重新浇筑桩基，并做好导流措施等。

 返回洛阳网首页>>
[ 责任编辑： 孙阳丹 ]
分享到：
相关阅读
  • ·北京疾控中心：437家门诊可接种流感疫苗
  • ·防腐剂+添加剂 方便面到底是不是垃圾食品？
  • ·江西“重金求子”电信诈骗调查： 一人分饰多个角色
    • 除了质量选地板时还要注意什么
    除了质量选地板时还要注意什么
    今冬，我市会有更多小区“热”起来
        距离今冬供热期还有不到1个月，市民对采暖的关注度不断升温。自今年以来，市委、市政府高度重视城市区居民集...
  • ·物业欠缴水费 小区门面房被停水
  • ·［房产］省直公积金贷款：贷款金额将与缴存余额挂钩
  • ·［房产］住建部再出重拳规范房企经营行为净化市场
    •  
    		 
    新闻排行
  • 三闯火海救人牺牲 救火英雄王锋遗体告...
  • 特殊环境下更要保障侨胞利益——中国...
  • 【网络媒体走转改】新长征路上印江铺...
  • 黑客组织公布第六批使用禁药名单 日本...
  • 浙江现“万磁王” 前胸能吸2斤重的扳...
  • 张家界大峡谷玻璃桥接待“爆棚” 景...
  • 哥伦比亚全民公决未通过和平协议 总统...
  • 安倍晋三：“丝毫不想”就慰安妇问题...
  • 女子座椅缝隙取玩具被卡手 高铁被迫超...
  • 中欧文明对话会在雅典举行
    		•
    百姓呼声
    灵活就业人员住房公积金月缴存额为610元
    双方户口均在外地 无法在洛阳办理婚姻登记
    精彩图片
    33岁深田恭子性感写真 ...
    极限运动——2016翼装...
    李小璐深V长裙力压群芳...
    金秋十月 胡杨林一片金黄
    精彩热帖

    《姐妹》闺蜜

    雨中菊花更娇艳

    隋唐美景

    献给最可爱的人
    /和农友三天二夜游沁河纪实照片
    /中 秋 夜 月
    /走来走去，飞来飞去 ，一个目的 —— 找吃
    娱 乐

    姚星彤花海秋日慵...

    周冬雨秀美背

    佟丽娅短发攻气十足

    罗志祥女友周扬青
    生活 洛阳天气 水费查询 电费查询 房屋租售 彩票开奖 快递查询
    交通 洛阳地图 洛阳航班 洛阳公交 长途客车 火车时刻 旅游线路
    政务 政府机关 违章查询 个税计算 查公积金 户籍查询 办出入境
    网点 银行网点 洛阳医院 教育学校 社保查询 移动通信 保险理财
    优惠 商场打折 团购导航 特价酒店 休闲娱乐 潮流热卖 美食情报
    资讯 人才招聘 特色餐饮 股票行情 教育培训 购车手册 养生课堂
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605