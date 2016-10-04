原标题：湖南慈利回应桥墩形同“蜂窝”：已派人前去检测

2016年10月15日，湖南省张家界市慈利县，澧水大桥桥墩桩基“伤痕累累”如遭“虫蛀”。

新华社长沙10月17日新媒体专电(记者白田田)近日，有媒体报道称，湖南张家界市慈利县一座建成6年的澧水大桥桩基外围混凝土脱落、钢筋外露，形同“蜂窝”，被质疑存在质量问题。

慈利县政府有关负责人向记者表示，有关部门和大桥设计、施工、监理方已经赶往现场查看，17日省级第三方鉴定机构也已进入现场开始检测工作。检测报告出来后，将立即对大桥进行维护，让公众放心。如果有安全隐患问题，将认真进行整改。

据了解，近期随着慈利县城关电站放水检修，澧水水位降低，城区段澧水河床裸露，澧水大桥的桥墩桩基部分显露出来。根据网上流传的图片，一些桥墩桩基底部出现了不同程度的混凝土脱落现象，部分钢筋暴露在外。

桥梁设计方项目负责人给出的解释是，澧水大桥在桥梁设计之初就做了大量考察工作，桥体设计本身符合设计规范要求，出现脱落的原因可能与水流等其他因素有关。

湖南省一位桥梁专家分析认为有多种可能，一是大桥施工时可能没有按设计要求，将桩基埋于河床以下一米；也可能是在设计时没有充分考虑导流问题，河水流速比较急，对桥墩冲刷严重。若是这种原因，应该尽快处理，比如重新浇筑桩基，并做好导流措施等。