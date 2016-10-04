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杭州出租车拒载严重：运管帮拦车都没用
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国内      来源：中国经济网 2016-10-18 10:06
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　　昨天中午，孤山路浙博门口停了不少候客的出租车。

　　原标题：杭州出租车拒载严重：运管帮拦车都没用(图)

　　G20过后，杭州留给世界太多的惊喜。全国各地，甚至世界各地的游客，都想到杭州来一饱眼福。但昨天，本报96068热线接到一名从北京来杭出差的张女士的投诉，讲述了她在杭州打车的的堵心经历：司机先是未经同意强行拼载，有异议时还恶言相加，甚至动了手！

　　无独有偶，本报记者上周日在孤山路，也遇到了“蓝瘦香菇”的一幕：尽管路边的游客不停上前询问，却几乎没有一辆出租车愿意载客，要不司机就是狮子大开口。

　　出租车是城市的窗口。就在不久前，出租车行业遭遇网约车冲击，社会各界都在探讨其出路何在，该如何应对。读者投诉的乱象究竟有多严重？本报记者分几路进行了暗访。

　　读者投诉：不肯拼车

　　的哥拿手指戳着我额头骂

　　10月16日，张女士从四季青九天服装城打了一辆出租车去火车东站。她坐在副驾驶位，行驶至东站附近，有三人拦车也去东站，司机报价3个人15元。张女士表示不想拼车，但司机没有理会，让这三人上了车。

　　到了东站，计价器显示是32元，司机表示给张女士抹掉2元零头，但张女士不同意，表示司机不对在先，只愿意付20元。

　　“司机马上拉下脸，用手指着我的额头，说‘一分都不能少’，骂着脏话，态度非常恶劣。”

　　见张女士坚持只支付20元，司机让另外三名乘客先下车，又重新启动，表示一分钱不收将她重新拉回四季青。

　　这时候离张女士的火车开车只有1个钟头了。张女士只得同意付30元车费。

　　但是司机不理，继续往前开，开出进站口200米还完全没有停的意思。情急之下，张女士打开车门，让司机停车。又开了50米后，司机终于停了车，收了30元。

　　“我请司机帮我把我行李从后备厢拿下来的时候，他还用手削了我的头侧边。本想报警，但一想到要赶车，只好先忍下来。”

　　张女士说，这是第一次遇到如此恶劣的出租车司机，“出租车是一个城市的窗口，这样不文明的行为，严重影响了杭州的形象！”

　　张女士打了12328和该出租车所属的胜众公司的投诉电话。记者从胜众公司获悉，通过车上的监控，已经核实了此事，公司将对该司机严肃处理，今天就会将结果反馈给张女士。

　　记者亲历：孤山路

　　一串空车没一辆肯走

　　无独有偶，也是在16日，本报记者遭遇了多辆出租车在景区拒载的现象。

　　10月16日晚6点，记者参加完西湖边文澜书院的讲座，天已经黑了。只见孤山之下，一辆辆出租车亮着“空车”或是“暂停”的灯，在楼外楼前排成了一条长龙。

　　此时正是打车高峰，尽管路边的游客不停上前询问，却没一辆车愿意载客。有司机喊：“音乐喷泉200块，走不走？”游客无奈摇头，来了一辆空车赶紧冲上去问。结果还是不走。

　　记者问边上一个司机走不走？听说去滨江四桥，这位司机回答，100块不打表。记者表示平时才30多块，司机扭过头去不再理睬。

　　记者只好走出孤山路，走到北山街路口站定，一连串的出租车打着空车灯络绎而来，招手却没有一辆肯停。有停下来的，甚至报价200元。

　　跟记者一样，在路边无助地等待的，还有许多游客。

　　又等了半个小时，停下来一辆出租车，车上下来一对夫妻。记者直接拉开车门上去，这才逃离此地。

　　路上我问这位司机，孤山的出租车为什么不肯走。他告诉记者，他们不打表随意加价只是“副业”，真正赚钱的是把人拉到各种商店、餐馆、酒店，拿回扣，有的甚至能拿到50%。

　　司机笑着说，他们眼很毒，你这样子一看就不是游客，不会理你的。

　　再探孤山路：

　　运管帮记者拦车，都拦不下

　　类似孤山路这样的拒载、拒打表，是节假日的特例，还是日常现象？

　　昨天中午11点，记者再次来到孤山路浙博门口。相比周末，周一的景区人明显少了些。博物馆门口停了不少打着空车标识的出租车，但打车的人不多。

　　记者来到一辆空车旁问司机，“去丝绸街吗？”司机回答得倒也爽快，去，打表。

　　下午3点半，记者再次来到孤山路。此时西泠桥公交站两边的停车位上，停了不少打着“暂停”或“空车”标识的出租车。

　　“师傅，去雷峰塔吗？”出租车司机表示，不打表，20块一个人。

　　三名游客问，“去**宾馆吗？”那个宾馆就在凤起路延安路口。司机摆摆手，不去。当记者再问他，“石祥路汽车城去吗？”司机爽快表示，“去”，不过，“不打表，150元。”

　　17点左右，一辆辆空车从我们面前经过，但面对招手，却都丝毫没有停下的意思。边上的运管工作人员帮我们一起拦车，原以为，打车应该没问题了。但结果，第一辆车司机说“拉肚子”，嗖一下走了。第二辆，也是喊着“交班”没有停下来。直到第三辆，运管追着司机，叫着他的车牌号，才拦下。

　　城站火车站：

　　“市一医院？不知道，不去”

　　景区如此，机场车站这些交通枢纽情况又如何？

　　昨天上午10点多，在城站，记者遇到一位带着两位老人的中年女子，要去市一医院。“下面等出租车的地方，人太多了。可是车才三四辆，我们去医院，怕晚了轮不到。”中年女子焦急，带着两位老人到了车站地面道路。

　　城站北面邮一路这个转弯口，绕过来的出租车不少，而且多数都是空车。大概4分钟时间里，女子拦下了6辆空车。其中两位，停下来后只是摆摆手，另外4辆车，一听去市一就径直开走了。甚至有两个司机给出这么个借口——“市一医院？不知道，去不了。”

　　无奈，女子只好跑去找协警问公交车了。

　　他们离开后，四名带福建口音的乘客就来到了相同的位置打车。他们要去复兴路靠近复兴立交桥的位置。但连拦了2辆，司机都摆摆手直接走了。

　　此时，一辆黑色小车开到了四人背后，司机开价60元，最后双方说好50元，四人挤上了车。其实按正常打表，不过五公里的这段路程，出租车20元应该足够了。

　　萧山机场：“我排了四五小时，他就去2公里的地方”

　　萧山机场一楼10号门前，是机场出租车的候客点。昨天中午11点50分左右，候车旅客不多，但出租车不断开过来。

　　不一会，上客区发生了点小插曲，“我排了四五小时的队，他就去2公里的地方……”一位的哥下车，对候车点的女引导员说。言下之意，不愿意做这脚生意。乘客是位小伙子，提着行李，一脸错愕。引导员默默地走到下一辆出租车前，弯下腰，问那辆车去不去。

　　“这样的事常碰到，像近一点的瓜沥、下沙，他们就不太愿意去。”一位引导员叹了口气。遇到乘客集中，出租车又都不愿意做短途生意，怎么办？引导员说，他们想了个办法，如果你做到的这脚生意是近距离的，给你个凭证，下次你进机场揽客时，就不用排长队进候车通道，可以优先到上客点接客。

　　引导员表示，进入机场出租车候客点的车辆都是打表的，不议价。只要当天航班不结束，这里的出租车就不会没有。在机场区域内有一个出租车服务区，出租车的数量还是有保证的，很少会出现叫不到车的情况。

　　来源：钱江晚报

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[ 责任编辑： 孙阳丹 ]
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