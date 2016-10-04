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周本顺雇保姆专门养宠物 白恩培妻子1个手镯值1500万
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国内      来源：京华时报 2016-10-18 10:06
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原标题：白恩培之妻向商人索要天价手镯

记者 沙雪良

云南省委原书记白恩培的妻子授意商人给自己买价值1500万的手镯；河北省委原书记周本顺住省军区大院800平方米的小楼，有保姆专门负责养宠物……

昨晚，由中央纪委宣传部、中央电视台联合制作的八集电视专题片《永远在路上》在央视综合频道开播。上述细节均来自该专题片的第一集《人心向背》。据了解，大型专题片《永远在路上》列举了多个领导干部违纪违法典型案例，白恩培、周本顺等案件当事人现身说法，透露出不少贪腐细节。

白恩培

60岁后思想就“抛锚”了

现年70岁的白恩培，曾任青海省委书记、云南省委书记、全国人大环资委副主任。近日，白恩培成为刑法修正案（九）实施后首个适用终身监禁的正部级官员。

昨晚播出的《永远在路上》中，白恩培自述，“2005年以后，自己也60岁了，又生了一场大病，这个时候思想就抛锚了，就追求物质的金钱的”。

担任云南省委书记后，白恩培在和商人打交道的过程中看到他们住豪宅、坐豪车甚至买私人飞机，产生了心理不平衡。一旦贪欲膨胀蔓延，手中又握有权力，后果是可想而知的。

据中央纪委纪检监察室工作人员周涛介绍，当时云南流传着一句话，有事找“张姐”，在云南没有“张姐”办不了的事。“张姐”就是白恩培的妻子张慧清。

张慧清喜欢打牌，一企业老板找关系结识她后经常到白家陪着打牌，拉近关系后，他拿到了昆明一个土地开发整理项目。有一次，张慧清说她看中了一幅手镯，“她跟我讲，大概1000多万，你去付一下。我说好，那就买，1500万买了个手镯”，涉案人员周宏交代说。

据介绍，张慧清酷爱翡翠和玉石，白恩培喜欢红木和茶叶，所以很多行贿人都投其所好，挑选名贵珍品送给他们。在办案中，从白家查获的藏品多得让办案人员震惊。

中纪委办案人员介绍，清理这些东西，用了十几天时间。“像这种翡翠手镯，都是用一个绳子一系，系起来这一串手镯这么一提。”

面对镜头，白恩培说：“鬼迷心窍，昏了头。我自己一年也有十来万块钱，我爱人她是央企的领导，一年收入也有几十万，完全够了。但是理想信念丢失了，突破了做人的底线，连法律的红线也触摸了。”

周本顺

向老板“借”钱上千万

河北省委原书记周本顺是十八大后首个被调查的现任省委书记。最高人民检察院依法对其以涉嫌受贿罪立案侦查并采取强制措施。

据中央纪委纪检监察室工作人员顾桧介绍，周本顺热衷于接受各类宴请活动。对此，周本顺说：“我只看到了里面的五光十色，没有看到里面的刀光剑影。”

周本顺曾经在河北提出干部要“四清”：“自己清、家属清、亲属清、身边清”。但在周本顺被查出的涉嫌经济犯罪的问题中，相当一部分和他儿子经营的生意有关。

“我出个面帮他站个台，一起吃饭，我什么话也没有说，别人就知道这个人上面有人，这个事都会办得通。”周本顺说。

用这种方法，周本顺多次为这些老板在土地规划、审批等方面牵线搭桥、提供帮助。周本顺还以“借钱”的名义向一些老板索要巨额资金，给儿子投到生意上。其中，他向一名湖南老板一笔就“借”了一千多万。这些钱当然都没有还。

严重违反党的多项纪律

除了涉嫌经济犯罪，周本顺还严重违反党的多项纪律。

河北省军区大院里的一座二层小楼原是招待所，共16个房间、800多平米。周本顺调任河北后，没有按规定入住省委提供的周转房，而是看中了这座小楼，要去装修后供其入住。

中央纪委纪检监察室工作人员王晗介绍，这栋楼不光是面积违规，里面好多细节也都令人很难想象。

里面住着除了周本顺之外，还有他的秘书、司机、两个保姆、两个厨师。其中一个保姆是专门负责给他养宠物的，两个厨师也都是从湖南选的厨师，专门为了照顾他的口味特意安排的。而这些保姆和厨师的工资这两年多来达到上百万元。

周本顺2013年3月调任河北，中央已经开始严抓“八项规定”，但周本顺多次在公开场合对此表达不满。

中纪委办案人员介绍：“他甚至就跟班子成员讲过，说现在中央抓八项规定，抓得太细太严了，没有必要。酒该喝还是要喝的，喝点酒有什么不好，喝点酒多有气氛。”

在一些会议上讲话时，周本顺还放出反腐败工作要放一放、缓一缓的言论，甚至直接插手干涉纪委的工作。

周本顺还寄望于鬼神的保佑，在多处住所内均摆设佛堂佛龛，每逢初一、十五和相关佛教节日，都按时在家烧香拜佛。他见佛就拜，进庙就塞钱，甚至家里养的一只乌龟死后，还竟然专门为此手抄经文，连同乌龟一起入土。

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[ 责任编辑： 孙阳丹 ]
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