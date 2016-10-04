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习近平为促进金砖国家合作布局
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国内      来源：新华网 2016-10-18 09:04
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　　原标题：新华社评论员：共同擘画金砖发展新蓝图

　　新华社北京10月17日电　题：共同擘画金砖发展新蓝图——评习近平主席在金砖国家领导人会晤上的重要讲话

　　十年耕耘，十年收获。在金砖国家合作10周年的重要年份，中国、印度、南非、巴西、俄罗斯等五国领导人齐聚印度果阿，盘点合作成果，擘画发展蓝图。“经过10年发展，金砖国家合作已经是枝繁叶茂、树大根深。我们完全有能力化挑战为机遇，化压力为动力，同舟共济，共克时艰。”在金砖国家领导人第八次会晤上，习近平主席审时度势、鉴往知来，为促进金砖国家合作布局谋篇，为推动共同发展开出中国良方，向世界释放出团结合作、共创未来的积极信号。

　　“明镜所以照形，古事所以知今。”10年来，金砖国家在共谋发展中不断前行，在拓展合作中互利共赢，在敢于担当中有所作为，不但提升了在国际上的地位和作用，开辟了南南合作的新路径，也提升了新兴市场国家和发展中国家的代表性和发言权。一块含金量越来越足的“金砖”，充分彰显了五国合作的行动力和有效性，在当下世界经济复苏势头仍然脆弱、“逆全球化”思潮暗流涌动、全球性挑战复杂的严峻外部环境下，给予人们继往开来、再铸辉煌的信心与力量。

　　大时代中勇立潮头，需要开放包容、共促发展的胸怀气度。历史演进的客观规律昭示，开放是实现国家繁荣富强的根本出路，发展是世界经济持续稳定增长的动力源泉。推进结构性改革，创新增长方式，构建开放型经济，加强宏观经济政策协调，已经成为金砖国家抓住机遇、在国际舞台上发挥引领作用的当务之急。高举发展旗帜，结合落实2030年可持续发展议程和二十国集团领导人杭州峰会成果，加强南北对话和南南合作，金砖国家定能乘势而上，为国际发展合作注入新动力、开辟新空间。

　　大变局下革故鼎新，需要共迎挑战、维护正义的使命担当。国际社会的长治久安和全球治理的公平正义既是各国民心所向，也构成了各国共同发展的必要条件。在这个越来越“平”的地球上，无论是直面重大国际问题和地区热点，还是应对气候变化、恐怖主义等全球性挑战，都呼唤金砖国家进一步采取务实行动，为实现世界和平、稳定、繁荣提供更多公共产品；继续做全球治理变革进程的参与者、推动者、引领者，继续做国际和平事业的捍卫者，就能推动国际秩序朝着更加公正合理的方向发展，构建合作共赢的新型国际关系。

　　大合作中携手前行，需要真诚相待、互利共赢的伙伴关系。作为相伴十年的好朋友、好兄弟、好伙伴，金砖国家就像5根手指，握指成拳才有力量。以落实《金砖国家经济伙伴战略》为契机，建设好、维护好、发展好金砖国家新开发银行和应急储备安排这两块“金字招牌”，于内建设畅通合作的“民心桥”，对外扩大巩固金砖的“朋友圈”，金砖国家的竞争力和凝聚力就会越来越强，发展的含金量必将越来越足。

　　“志合者，不以山海为远。”十年历程，金砖合作结下累累硕果；放眼未来，发展前景更加光明。明年，中国将接任金砖国家轮值主席国，主办金砖国家领导人第九次会晤。从果阿到厦门，迈向充满希望的新一个十年，只要我们秉持开放、包容、合作、共赢的金砖精神，坚定信心，携手努力，金砖国家必将实现更大发展，金砖合作必将闪耀更夺目的光芒。

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[ 责任编辑： 周萌 ]
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