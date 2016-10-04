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【网媒媒体走转改】卢氏：特色产业助力精准扶贫
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国内      来源：央广网河南分网 2016-10-17 21:51
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　　央广网河南分网10月17日消息(本网特别报道组)河南卢氏县位于河南西部，因县域内山大沟深，群众居住分散，目前全县还有1万余户群众居住在偏僻边远的深山区。从卢氏县城向东南方向沿S322行走，山势狭窄，进入有着“七十二道水峪河，二十五里脚不干”之称的水峪河。80余年前，卢氏县大石河一线山大谷深、森林蔽日、悬崖陡峭、河流湍急，红二十五军由此长征北上，在水峪河“堆堆石”崖壁挥笔写下的“殺上前去”的大幅标语。英勇流露、霸气尽显。

　　10月14日，“长征路上奔小康”河南网络媒体采访团来到这里，只见水峪河两岸仍旧是深山重重，山林葱葱，一湾碧波穿梭于山脚下，溪流潺潺，彷佛如山间里悦耳的琴声。曾经，这里无路可走，条件恶劣，人们面临行路难、吃水难、用电难、就医难、上学难、找对象难等诸多问题，生产、生活条件艰苦。

　　而今，老区克服恶劣的自然条件，因地制宜，积极发展特色产业等措施，全县产业扶贫初具规模，生产生活条件不断改善，城乡面貌发生了可喜变化。“十二五”期间，共有1.28万户、2.47万贫困群众实现脱贫。

　　一路西行“殺上前去”跨山淌水绝不退缩

　　1934年冬天，红十二五军近3000名将士，以“中国工农红军北上抗日第二先遣队”的名义从鄂豫皖根据地出发，实行战略转移。他们一路血战，千里西征，连续冲破敌人多道封锁线，于12月3日进抵卢氏。这里一片深山老林，地形隐蔽，成了红二十五军战略转移的理想取道之地。

　　12月5日早晨，红军主力从叫河出发，沿着“七十二道水峪河”的深山峡谷继续西进。

　　行军途中，情势紧张，副军长徐海东为防止敌人从两岸高山伏击，亲率先遣队，分由李金德、吕清两位连长，各配7挺机枪，率部沿文峪两边山头行军。先遣队居高临下，充当开路先锋，掩护着主力部队顺沟前进。

　　据卢氏县委党史办负责人李永安介绍，途经水峪河时，红军在河岸石壁上用白石灰写下“杀上前去”大字标语，以鼓舞士气。80余年过去了，原来的字迹风雨剥蚀，模糊不清。再加上修建公路抬高了原来的地面，所以在石壁的下方，仅隐约可见一个白色的繁体“殺”字。

　　如今，当地政府为了传扬红军精神，又重新在原标语的上方刻字，并刷成醒目的红色。从此经过，看到鲜红的四个大字，立即能感受到红军战士当年的雄壮气魄，他们为争取革命胜利，绝不退缩！

　　卢氏鸡养殖加快村民脱贫步伐

　　在卢氏县双龙湾镇官木村的路上，一座座白墙蓝顶、带有排风扇的彩板房坐落在深山脚下，成为别致的风景线。

　　原来，这一栋栋的房子都是鸡舍，每栋里面都养殖有4500只左右的鸡子。10号鸡舍内，

　　技术员马瑞奇正在检查喂料和饮水设备。“这些都是全自动的，一键操作就可以实现给所有这些鸡子的喂料和饮水。”

　　不仅设备先进，鸡舍内的这些鸡子也是来头不小，它们就是河南三大地方良种鸡之一的卢氏鸡(两外两种是固始鸡、正阳三黄鸡)。卢氏鸡个体轻巧、觅食力强、耐粗饲，其生活习性、肉蛋品质与野鸡十分相似，所产蛋高蛋白质、低胆固醇。“我们的鸡子在天气好的时候，全部都从鸡舍里放出来，让它们到山上自由觅食，产的蛋都是绿壳”，马瑞奇介绍说。也正因为如此，每枚无公害的卢氏鸡鸡蛋能卖2块多钱，每100只鸡每天能产80枚鸡蛋，经济效益非常好。

　　据马瑞奇介绍，官木村目前已建了10个这样的鸡舍，年底前计划再建10个。为加快全村的脱贫步伐，官木村还与一家公司合作，共同成立了专业合作社，采取“公司+合作社+农户”的方式，将该村38户贫困户全部纳入合作社，年底公司根据养殖数量，每只鸡给合作社补助20块钱，补助收入用于合作社发展和贫困群众上项目。目前，卢氏全县共有11个村采用了这种先进的养殖技术，2017年底计划发展100个村左右。

　　连翘种植让村民收获“幸福花”

　　而在东虎岭村，漫山遍野的连翘则成了村民们致富的有力支撑。据了解，连翘为木樨科连翘属植物，果卵球形、卵状椭圆形或长椭圆形，可以入药，具有清热，解毒，散结，消肿的功效。东虎岭村支书莫红建介绍，最贵的时候，一公斤连翘能卖68元，一亩地能产200公斤。所以种植一亩连翘的收入，每年都在1万元左右。

　　2013年，东虎岭村利用扶贫整村推进项目人工栽植连翘600亩，2014年进行了补植补造，2015年又新栽植1496亩。2016年6月，东虎岭村成立了专业合作社，吸引合作社员2000余户，流转连翘土地面积20000余亩，预计年底前合作社连翘面积可达25000亩以上。对于流转的土地，合作社每年给社员300元/亩的补贴和150元/亩的管理费，并以略高于市场的价格统一收购社员种植的连翘，为东虎岭村群众脱贫致富提供有力支撑。

　　在新一轮国家扶贫开发工作战略中，卢氏县被确定为国家连片特困地区重点县和河南省“三山一滩”扶贫工作重点县，是全省脱贫攻坚的前沿阵地、全市脱贫攻坚的主战场。目前，卢氏县已确立了发展生产、易地搬迁、生态补偿、发展教育、社会保障的“五个一批”脱贫计划，并正式开始实施。政策扶持、产业开发，一系列惠民举措让勤劳的卢氏人民在小康道路上越走越开阔！

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[ 责任编辑： 马佳佳 ]
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