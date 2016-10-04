秀山，《禹贡》为梁州之域。商周时期，属巴国地。春秋时期，属巴国南疆之域。

秀山，土家族苗族自治县(简称秀山县)，位于重庆市东南部，武陵山脉中段，四川盆地东南缘外侧，是渝、湘、黔、鄂四省(市)边区结合部，这里资源丰富，交通便利，是沈从文《边城》的原型地。

秀山，黔东独立师曾在这里留下战斗历史，红军战士曾经浴血奋战过的地方。

你也许听说过《赵氏孤儿》故事里的山西盂县藏孤洞，但是在重庆秀山县有这样一个红军洞，这个红军洞同样有一个关于救人的故事。10月14日，“长征路上奔小康”重庆全媒体“走转改”大型主题采访活动采访团成员来到秀山县采访，在秀山，大家一起重温了红军在这里战斗的历史。

在秀山县雅江镇江西村苏家坡有一个红军洞，红军将领段苏权就是在这个普通的山洞里躲过了生命中的一大劫难。1934年11月，红军黔东独立师在掩护红二、六军团东征湖南后，奉命东进湘西与主力会合。25日，在邑梅遭敌伏击，政委段苏权与部队失散，因伤势过重晕倒在车田村苏家坡田埂脚，生命垂危。27日晨，土家族农民李木富闻讯赶至苏家坡，将段苏权背至灵官庙救治。两日后，又连夜将他藏于此洞。李木富夫妻不顾个人安危，每日为段苏权求医送药，此地乡邻皆守口如瓶并多方关照，使段苏权得以安全养伤1月有余，康复归队。

采访团一行听李木富的儿子李之文讲述了那段军民鱼水情深的红色历史，记者们也纷纷进入红军洞中，找寻当年的红色印记。

探访完红军洞的故事，采访团一行人便赶往秀山县城东北方向的红军川河盖战斗遗址。据当地人介绍，“盖”是指山上的平地，这是一块红军战斗过的平地。川河盖战斗遗址在重庆市级贫困村秀山县川河乡楠木村，车队沿着弯弯曲曲的“45道拐”盘山公路前行，这是一段不到6公里长的乡村公路，海拔落差550米，共有45个拐弯，被当地村民称为“天路”。公路连接起当地的洪安镇和川河盖景区。这里矗立着段苏权题名的纪念碑一座，高10.5米。当年，红军在此进行川河盖战斗，在我党我军历史上谱写了光辉的一页。

1934年10月27日，红二、六军团在酉阳县南腰界胜利会师后，为了配合中央红军长征，黔东独立师700余人在特委书记兼黔东独立师政委段苏权和师长王光泽的带领下，11月25日进入秀山县境内，在邑梅(今梅江)遭遇战中，政委段苏权负伤，师长王光泽继续率领部队东进，于11月27日进入川河盖，行至大板场时突遭民团交代章部的拦截，损失惨重，师长王光泽在龙潭英勇就义。川河盖一战，黔东独立师700多人大部分牺牲，只有数十人突出重围到达湘西，这一战有效地牵制了敌人，策应了红军长征，有着重要的意义。

如今，依靠丰富的旅游资源，当地政府正积极打造川河盖草场旅游景区。盘山公路的修建，方便了当地百姓的出行，也让游客可以更加便捷地前往景区观光游览。今日的秀山，除了有厚重的红色历史，同时也有诸多翻天覆地的变化。据记者了解，在这片早已远离了战火硝烟的红色土地上，百姓的日子越过越好，在当年红军战士浴血奋战过的地方，已建起了中药材、粮食、茶叶等生产基地，而秀山也逐渐成为重庆连接东南的“桥头堡”和“新丝绸之路”的关节点，成为“成渝经济圈”连接“珠三角”和“长三角”的重要通道。(中国军网记者孙智英报道)