10月14日，采访团一行抵达秀山县红军川河盖战斗遗址。 首席记者 李文科 摄

华龙网10月17日6时讯(记者李春燕徐焱黄宇)重庆是一座山城，同时也是一座英雄之城、红色之城，说起重庆的红色历史，不仅有主城区那些耳熟能详的景点，在渝东南、渝东北等地，还有不少革命老区。如今，那些红色土地上发生了哪些新变化，老乡们又过着怎样的生活？本月10日至14日，“长征路上奔小康”重庆全媒体“走转改”大型主题采访活动走进了綦江、城口、巫溪、黔江、彭水、酉阳、秀山等地，纪念红军长征胜利80周年，深入探访长征足迹，弘扬伟大长征精神，聚焦精准扶贫和长征沿线新变化，见证“科学发展、富民兴渝”的重庆故事。

阿依河畔返乡创业带领50多户父老乡亲过上好日子

10月11日，采访团第二组第二队到达彭水县南渡沱红军渡口遗址，了解那段历史。 首席记者 李文科 摄

80多年前，红三军进攻彭水，打通了前往贵州的通道，贺龙、关向应带领的红三军曾在这里留下足迹；当年，红三军第七师机炮连一排转移至黄家坝，住在阿依河畔的黄学珍家中，还在当地留下了“一张字条”的佳话。

如今，斗转星移，红三军曾经过江的地方已改名为红军渡，周边高楼林立；阿依河畔也成了旅游胜地，不仅每年吸引大批游客到访，更是吸引了大批彭水人返乡创业。

在诸多创业者中，有一户姓汪的人家，在阿依河畔种了近300亩葡萄采摘园，不仅自己一家过上了好日子，更是带动了周边乡邻50余户农家走上了致富路。

葡萄园的主人叫汪明刚，活动中采访团一行实地参观了他的产业。金秋十月，园里葡萄已采摘销售一空，汪明刚正和妻子一同搭建防雨棚。“今年葡萄园带来了60万的收入，我们又流转了200多亩土地，明年葡萄种植面积将达到500亩。”走在致富路上的汪明刚，对未来的生活信心满满。

其实，早在4年前，汪明刚只是北京一家葡萄园的打工仔，那年春节返乡时，他听到了村里准备依托阿依河景区打造现代休闲农业园的消息，便和妻子商量，留在老家种起了葡萄。启动伊始，缺钱是汪明刚面临的最大问题，在村干部的联系下，村里10个贫困户把金融扶贫的50万无息贷款投资给了汪明刚，村里帮他流转了土地，提供了技术指导，同时还为他联系了销路。就这样，2013年，汪明刚的葡萄园出现在了阿依河畔。

过上好日子的汪明刚始终没忘记帮助他的贫困户，他给10户贫困户设置了每户每年5000元的保底分红线，并承诺贫困户的分红将随着葡萄园的收益而增长，园里用工优先雇佣贫困户。

如今，汪明刚的葡萄园成为当地农民增收致富的“摇钱树”，在他的带动下，50余户人家通过土地流转、入股、务工的方式加入进来，户均增收6000元，日子越过越幸福。最近，村里还帮汪明刚申请了100万的扶贫专项资金发展葡萄园，以带动更多农户增收，帮助更多贫困户脱贫。“这里的农民富了，阿依河也会变得更加美丽。”汪明刚说。

南腰界乡富硒有机稻米卖到20几元一斤，带动当地村民脱贫致富。 首席记者 李文科 摄

其实，在红色老区，产业扶贫的例子比比皆是，当年红二、六军团会师的酉阳南腰界，如今已是红色粮仓，当地4000余亩黑米地每亩年产值超过万元；当年红军浴血奋战过的秀山洪安，最大规模的平马茶叶基地已发展了1.5万亩茶田，茶叶远销欧盟国家；在革命老区红色城口，坪坝镇光明村建起了猕猴桃种植基地，今年产量近4万斤，产值达100余万元，全村43户贫困户将实现全部脱贫。

国家扶贫政策有效落地高山村落有了资金互助社

石锣村社区资金互助社鼓励农户入社，社员每年认缴100元即可获得4000元的贷款额度。 记者 黄宇 摄

在重庆巫溪，有块“红军入川纪念碑”，80多年前，红军战略转移由巫溪入川，迈出长征路上的坚实步伐；在当地还有红三军司令部的旧址，标语墙上，写着“红军为穷人得到土地和粮食”。如今，80多年过去，巫溪发展的如何？老百姓又过得怎么样？

石锣村是巫溪的一个典型高山村，山高路远，交通不便。“要想富，先修路”，1999年，国家支持了30万元，当地800多村民集资投劳，靠肩挑背磨才在悬崖绝壁上凿出了一条17公里长的盘山公路，而这条路，也承载了他们脱贫致富的梦想。

生活改善的契机，除了通公路，还有政策的扶持，这便是当地的资金互助社——社员每年认缴100元即可获得4000元的贷款额度，半年还息一次，一年内还清，来年可继续贷款。借款对象主要照顾具有一定产业发展能力的贫困户，借款大部分用于解决危房改造、产业发展、子女上学等难题。

活动中，采访团一行在村里的资金互助社遇到了前来贷款的乔光荣，之所以要借钱，是因为他打算再买80只小山羊，20头种猪。“现在家里有成年山羊70只，随时都能出手，每只可以卖500元。”乔光荣说，等羊和猪卖了钱，他再来贷款，这样家里的养殖规模就会越来越大。

光明村党支部书记庞仁斌向采访团介绍猕猴桃种植基地情况。 记者 黄宇 摄

在石锣村，这样的资金互助社起到了助农脱贫的“及时雨”作用，以前石锣村民要借款得走上五六十公里的路，现在村民借、还款均可以在村内完成，而且还能节省借款成本，简化借款程序。

石锣村书记匡后明说，资金互助社的资金主要来源于国家扶贫资金和农户闲散资金，农户从资金互助社借款作为启动资金，赚到钱后又将闲散资金存入资金互助社，以此形成村民互助的良性循环。

如今，石锣村社区资金互助社共有入社农户167户，其中贫困户58户，互助资金总额111.3万元，滚动放贷500余万元。此外，资金互助社社员借款通常从1000元到10000元不等，社员们已通过这种方式发展山羊养殖3000只、种植核桃2400亩和中药材300亩，改造危房30户。

二层小楼拎包入住红色老区农家乐让百姓持续增收

黔江区冯家街道中坝生态扶贫搬迁点的粟军一家只是该区脱贫致富的一个缩影。首席记者李文科摄

位于武陵山腹地的黔江区是革命家万涛的故乡，同时也是80多年前红三军渡江、战斗的地方。如今，万涛故居所在的冯家街道，通过高山生态搬迁扶贫，让老百姓过上了好日子，昔日的穷山僻壤已发生了翻天覆地的变化。

在冯家街道，有个名叫中坝的社区，2013年，在中坝社区1组，一片二层小洋楼拔地而起，且家具家电齐全。与之同步建成的，还有公共服务中心、幼儿园、文化健身广场等建筑设施，这里有一个全新的名字——中坝生态扶贫搬迁点。

今年43岁的粟军曾住在800多米海拔的高山上，3年前得了腰椎间盘突出，无法在外地打工干重活，就回了老家和妻子守着几亩薄田讨生活，加上儿女要读书，日子一度过得十分艰难。

今年6月，粟军一家在政府的扶持政策下住进了小洋楼，面对前来参观的采访团，他在二楼的阳台上给大家算了一笔帐：“贫困户买房减3万，土地平整补贴1.5万，土地复垦费得了6万，算下来买这个房子我只花了6万多。”

据了解，在高山生态扶贫搬迁点的建设中，当地采取了统一规划设计、统一采购建材、统一施工监管、统一竣工验收、统一后续管理的“五统一”做法，既保证了工程质量，也降低了建设成本，还帮部分群众解决了家庭缺乏劳动力建房等问题，对于实在拿不出买房钱的群众，街道还出面协调贷款。

秀山县平马茶叶基地带动了周边200余户贫困户实现长效增收。 首席记者 李文科 摄

拎包入住只是开始，当地还通过发展产业，帮助老乡们持续增收。搬迁点依托阿蓬江休闲农业与乡村旅游示范带，着力培育中坝家园民宿接待中心，把搬迁点内每家每户的空置房间统一管理，作为民宿服务游客。

“平均算下来，现在开农家乐，一个月的收入有三四千左右。”粟军说，每逢当地有大型活动举行，他的农家乐总能满客，再加上妻子在附近街上卖些小吃，一家人月收入能达到四五千元。

采访团一行还了解到，截至目前，黔江已启动建设生态扶贫搬迁安置点88个，建成70个，安置农户1.3万户、4.6万人，同时通过乡村旅游景点的打造，吸引了众多游客前来观光旅游，确保了老区百姓搬得出、稳得住、能致富。

石壕高山花坝绽放旅游之花红色贫困村走上致富路

10月10日，采访团一行在綦江区石壕镇万隆村的万学文家中采访。 首席记者 李文科 摄

82年前，红军长征经过綦江，5名红军战士长眠石壕。红军留下的不仅有足迹，还有不灭的长征精神。如今，这片红色土地上，老百姓在长征精神的引领下，自力更生，克服种种困难，已将石壕建得焕然一新。

万隆村是石壕镇南部海拔最高、最远的地方，是当年红军长征途经的小村庄，由于交通不便、信息闭塞，这个红色村庄曾一度十分贫穷，但如今花坝旅游已成了村子的新名片，万隆也有了“花坝”这样一个更好听的别名。

2014年，万隆村被列入重庆市级重点扶贫村后便开始着力整合资源，提出了以旅游促发展，实现旅游脱贫的发展定位。当地人结合万隆村风光秀美、夏季凉爽的特点，打造高山休闲旅游，将“穷山”变成了“金山”。

家住石壕镇万隆村的万学文曾是村里的建卡贫困户，家中因病致贫，在当地政府的扶持下，万学文和妻子在村里搞起了养殖业，不仅摘掉了贫困帽，还把家里住了20几年的土房子改造成了100平米的新砖房。万学文说，现在万隆在发展乡村旅游，他也在转型发展农家乐和园林，他要抓住旅游脱贫的契机把产业做大，今后反哺村里带动更多人过上好日子。

和万学文一样，同村的赵学全也是万隆发展旅游业的受益者。去年，嗅到了家乡发展契机的赵学全回到村里专心务农，他没有选择和乡亲们同样发展农家乐，而是用传统农家肥种了180亩当地特有的糯玉米，成了产业大户。

“以前万隆太穷了，只有出去找钱，现在有了鲜花小镇，有了花坝度假区，跟以前完全不一样了。”赵学全说，因为村里的旅游业有了名气，越来越多的客人走进了万隆，其中还有北京的商人找他商量把糯玉米空运到北京去卖。

李公坝景区山水相映，景色怡人，吸引了不少游客前来观光旅游。 首席记者 李文科 摄

随着当地旅游产业的发展，万隆村利用原生态的自然风光，打造了以“花坝”为核心的一系列旅游项目，鲜花小镇、李公坝、玫瑰谷等一个个项目即将建成或已经完工，成为夏季避暑郊游露营的新景点。

统计显示，万隆村年接待游客已超10万人次，当地还引导农业产业与旅游产业结合，实现人均增收8000余元。如今，綦江万隆正演绎着二十一世纪的山乡巨变，谱写着整村脱贫致富的新篇章。