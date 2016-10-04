中国经济网洛阳10月17日讯(记者邓浩)庄子村位于河南省洛阳市栾川县庙子镇，全村现有243户968人。10月13日，走在庄子村整洁的道路上，远处的青山、五彩的花海、别致的农家小楼，构成一幅美丽的乡村画卷，令人流连忘返。

庄子村曾是一个普普通通的山村，2010年以前，这里人均纯收入还不到3千元。近年来，庄子村发生了翻天覆地的变化。2013年，庄子村入选全国美丽乡村试点。去年，该村被评为全国生态文化村。今年，全村人均纯收入已突破2万元。这一切都是怎么做到的呢？

图为庄子村景色。中国经济网记者邓浩摄

“今年我家经营家庭宾馆，毛收入大概上百万元，纯收入40万元左右。”村民郭留太在接受中国经济网记者采访时坦承。49岁的郭留太被公认是庄子村里的“大能人”，家里有3口人，其中孩子在外地上大学。2003年起，他依托这里的龙峪湾景区，开始做起了家庭宾馆生意，但一直是小打小闹。起初，房屋设施比较简陋，连卫生间都没有，住宿一晚的房价只有20元，游客数量也不多。当时，收入来源主要还是依靠种植山茱萸、核桃、板栗等经济作物。一年下来，郭大叔家庭纯收入往往不到1万元，而这样的收入在村里还算是高的。

2012年11月，党的十八大召开，把生态文明建设放在更加突出的位置，提出建设美丽中国。而美丽乡村建设也由此进入了加速发展期。2013年以来，栾川县提出“全景栾川”理念，全力推进“旅游景区+风情小镇+特色农庄”建设。庙子镇党委、政府结合庄子村实际，将该村作为全镇的美丽乡村示范点来布局。“有的村子过度密集开发房地产，没有留一点空闲地。当初规划时，我们就想好了要保留哪些地方种植景观花卉，为的就是留住乡愁的味道。”长期主管旅游的庙子镇人大主席马向阳如是说。

中国经济网记者了解到，近年来，庄子村按照“政府主导、群众参与、公司运营”的模式，通过土地流转、民居改造和环境营造，带动了以旅游为主的生态农业发展，进而实现农民增收。庄子村自2012年以来先后流转土地880余亩，由公司运营发展生态农业，种植月季、蓝莓、玫瑰等作物，进行旅游产品开发；同时，结合村庄生态环境进行景观营造，种植月季、美人蕉、黄金菊、萱草等观赏花卉，使其与周边自然生态环境完美融合，形成了“三季有花、四季有绿”的独特景观；还对村庄内民居进行了统一设计改造，突出豫西村落民居特色。“农村就要走农村的路，美丽乡村建设绝不能照搬城市，必须要有充分的空间，否则就失去意义了。”2010年任职至今的庄子村支部书记温天序向记者表示。

通过精心打造，庄子村成为了“没有围墙的公园”，当地旅游业迎来了发展黄金期，游客数量猛增，村民收入大幅度提高。2013年当年，郭留太一家的纯收入也爆发式地增长到15万元左右。

图为村民郭留太在接受采访。中国经济网记者邓浩摄

随着庄子村美丽乡村建设的全面推进，郭留太从中看到了重要机遇。2013年底，他自筹资金，并贷款40余万元，总投资近百万元，在原来逐渐发展起来的4层20余间房的小楼旁边，又建起一栋新的4层农家小楼。现在，郭留太的家庭宾馆规模已达到了40余间房、80个左右的床位，房间内提供24小时热水淋浴，WIFI实现全覆盖，而房价也涨到了120元一晚。郭大叔一家的纯收入，更是芝麻开花节节高，今年达到了40万元左右。

“要感谢党和国家的惠农政策好，感谢美丽乡村建设。为了扶持乡村旅游发展，国家连我们的税收都免了，银行专项贷款月息也只有4厘多。”郭大叔发自肺腑地说。“我对上大学的孩子说了，要是在外边不顺心，就回来干家庭宾馆，这里不比外边差。”郭大叔显得很有底气。

马向阳主席向记者介绍说，目前庄子村有116户从事家庭宾馆经营，总床位已突破4000张；其中，像郭留太家这样规模的有十几户。而这些家庭的纯收入，少的有2万多元，多的能达到40万元。

曾长期在外闯荡、见多识广的村支书温天序也别有一番感受。2010年以前，村里人均纯收入还不到3千元，2015年就超过了1万5千元，据不完全统计，今年已经突破了2万元大关。“我2010年回来担任村支书时，村里只有3辆车。现在村里已经有100多辆车，其中价格上百万的车就有将近30辆。村里的面包车都是用来搞客运的。”温天序的感受很直观。

庄子村的奔小康之路并非是一帆风顺的。其实，早在2011年8月，该村就有了土地流转的设想，初衷是为了限制私搭乱建，以及发展农家乐，但具体该怎么发展，当时大家还不清楚。对于土地流转，村里的老百姓也大都想不通。自家承包的好好的地，为什么要流转出去？

图为庄子村景色。中国经济网记者邓浩摄

于是，当年11月，温天序带着83人的村民队伍，浩浩荡荡地奔赴四川，先后考察了成都三圣花乡和郫县农科村等乡村旅游盛地，村民们见了世面、开了眼界，也了解了流转土地、发展旅游经济的诸多好处。2012年4月，庄子村土地流转得以顺利推进。而党的十八大的召开，让村民们心里一下子敞亮了，庄子村前进的方向也变得清晰了。美丽乡村建设，让庄子村的经济真正“活”了起来，也让村里所有的人都“动”了起来。

“现在庄子村已经没有闲散劳动力了，村民要么从事家庭宾馆经营，要么从事旅游客运，还有些人在村里打工，做保安、保洁等工作。整个庄子村已经没人外出打工了。”马向阳主席向记者介绍说。

与此同时，乡村旅游经济的蓬勃发展，也为乡镇财政收入的持续增长提供了有力支撑。中国经济网记者了解到，2015年，庄子村引进了投资1.6亿元的龙峪湾怡景园生态度假公寓、投资1.8亿元的颐庄度假精品酒店和投资5亿元的龙峪湾景区深度开发项目。以均价近4000元/平方米的怡景园项目为例，595套房产推出后很快就销售一空，去年仅在建筑营业税上就贡献财政收入1700万元。

美丽乡村是小康社会在农村的具象化表达，是农村改革发展稳定的凝练概括。习近平总书记指出，新农村建设一定要走符合农村的建设路子，注意乡土味道，体现农村特点，记得住乡愁，留得住绿水青山。

应当说，美丽乡村建设为庄子村提供了前所未有的发展机遇，而庄子村则通过近年来的生动实践，牢牢地把握住了这个机遇，守住了生态和发展两条底线。该村美丽乡村建设和乡村旅游发展相结合的模式，也为全国其他地区的新农村建设提供了可资借鉴的样本。