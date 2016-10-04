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【专家谈】果阿札记（五）——金砖峰会硕果累累
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国内      来源：中国网 2016-10-17 21:51
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　　习近平访问柬埔寨、孟加拉国并赴印度出席金砖国家领导人会晤

　　陈晓晨中国人民大学重阳金融研究院国际研究部负责人，成书婧人大重阳实习生

　　金砖峰会昨日在印度果阿落下帷幕。会议通过的《果阿宣言》主要取得了三大成果、八项共识，反映了五国共同的利益诉求，也是对杭州G20峰会成果的进一步推动。当然，也有一些问题被提出来但尚未成熟，期待明年的中国主席年加以推进。

　　一、推动全球治理

　　1.金砖伙伴关系

　　《果阿宣言》对金砖国家机制定位明确：金砖国家战略伙伴关系。其核心是团结合作。团结的涵义是共同应对全球性危机，共同推进全球治理；合作就是要加强金砖国家内部的的合作，包括经济等各方面合作和金砖自身的机制建设。

　　2.全球政治治理

　　《果阿宣言》首先就全球政治治理做了若干表述，重申联合国的作用，支持联合国在国际安全、全球发展、人权保护方面的作用。《宣言》再次用强烈的维护“二战”胜利成果，不仅维护了联合国的权威，而且对一些敏感问题进行了回应，例如联合国改革问题。在《果阿宣言》中，五国都支持联合国改革，中俄表示支持其他三国在联合国发挥更大作用。同时，也提到维护“二战”成果。这就很好地应对了诸如“印度巴西南非入常”之类的敏感问题。

　　3.全球经济治理

　　2016年是联合国可持续发展2030年议程的开局之年。金砖国家作为主要的发展中大国，将发展问题置于十分重要的位置。同时，《宣言》强调货币政策、财政政策和结构性改革三管齐下，强调创新、包容以及布雷顿森林体系机构的改革。这些与G20杭州峰会的主题有内在的契合。

　　二、促进金砖合作

　　4.金砖经济和综合合作

　　金砖经济合作以金砖国家经济战略伙伴关系为蓝图和纲领，进一步推动G20与金砖峰会的成果。印度此次担任主席国，非常注重强调金砖电商的合作，促进各国中小微企业的发展。关于金砖国家评级机构的问题，此次峰会也有所推进，宣言中也表示由专家探讨设立评级机构的可行性。同时，宣言将金砖学术论坛(智库峰会)提升到一个很高的地位，认为开展学术交流有助于金砖国家的合作。此外，新疆域(海洋、太空、极地和网络)合作作为一个新崛起的亮点也受到了很多关注，尤其是太空合作，在明年的中国主席年可能会成为一个可期待的亮点。

　　5.金砖国家安全合作

　　金砖国家之间的安全合作包括传统安全和非传统安全领域，此次宣言尤其是针对网络安全，提出要增进信息通信技术、执法和研发与创新以及机构能力建设的合作，以及采取更多包容性的措施，消除发达国家和发展中国家的技术鸿沟。

　　6.在社会治理方面，与会专家针对能源可持续发展、传染病防治、人口发展等问题进行了讨论，强调包容的原则，鼓励金砖国家之间开展能力建设，促进信息的交流和分享，增进各个领域的合作。

　　三、加强机制建设

　　7.金砖机制的建设是金砖国家之间的合作能否发挥有效作用的关键，包括金砖下设的劳动、科技、教育、青年、农业、电商等各个方面，其中值得突出的是电商、青年以及智库这三个领域。在这次峰会期间，印度举办了首届金砖国家电影节，这是非常具有印度特色的一面。印度也特别强调增强金砖国家的人文体育等方面的交流。

　　8.宣言最后强调落实《果阿行动计划》，加强金砖国家伙伴关系，实现共同发展。

　　展望明年的中国主席年，在若干个领域是非常值得期待的。第一是给金砖注入信心。第二，要把金砖建立为更好更深地参与全球治理的品牌，并在新边疆领域继续加强金砖的作用。第三，中国会继续加强金砖的机制建设，推动金砖国家更加有效地展开合作。最后，期待中国能够推进一些务实合作，加强对一些重大问题如信用评级机构的联合的可行性研究，加强金砖自由贸易区的政策研究，在促进贸易和投资便利化方面展开进一步行动。

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[ 责任编辑： 马佳佳 ]
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