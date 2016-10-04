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定了！又一个世界级峰会将在中国举办
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国内      来源：新华社 2016-10-17 21:52
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　　16日，金砖国家领导人第八次会晤在印度果阿举行。中国国家主席习近平、印度总理莫迪、南非总统祖马、巴西总统特梅尔、俄罗斯总统普京出席。5国领导人围绕“打造有效、包容、共同的解决方案”主题，就金砖国家合作及其他共同关心的国际和地区问题深入交换看法，达成广泛共识。

　　1、谈金砖国家合作10周年

　　习近平发表了题为《坚定信心共谋发展》的重要讲话，积极评价金砖国家合作10年发展取得的丰硕成果，就金砖国家共同应对国际大环境带来的挑战提出倡议，强调中方愿同各方一道，携手规划金砖国家发展新蓝图，相信金砖国家合作会有力促进世界和平、稳定、繁荣。

　　习近平指出，今年恰逢金砖国家合作10周年。10年耕耘，10年收获。金砖国家合作不断走实，发展为具有重要影响的国际机制，取得丰硕成果。这是共谋发展、不断前行的10年。

　　——我们坚持发展优先，集中精力发展经济、改善民生，取得突出成就。这是拓展合作、互利共赢的10年。

　　——我们努力构建全方位、多层次的合作架构，合作领域不断扩展，合作机制不断完善，合作成果不断涌现。这是敢于担当、有所作为的10年。

　　——我们携手应对国际金融危机冲击，在重大国际和地区问题上共同发声，积极推进全球经济治理改革进程，大大提升了新兴市场国家和发展中国家的代表性和发言权。过去10年，金砖国家对世界经济增长贡献超过50%。

　　2、谈如何共同面对挑战

　　习近平强调，当前，金砖国家发展面临着复杂、严峻的外部环境。我们必须坚定信心，共同面对挑战。我们要贡献金砖国家的智慧和力量，携手寻找应对之道。

　　第一，共同建设开放世界。我们要推进结构性改革，创新增长方式，构建开放型经济，反对各种形式的保护主义，以推进经贸大市场、金融大流通、基础设施大联通、人文大交流为抓手，走向国际开放合作最前沿。

　　第二，共同勾画发展愿景。我们要继续高举发展旗帜，结合落实2030年可持续发展议程和二十国集团领导人杭州峰会成果，加强南北对话和南南合作，推动全球经济实现强劲、可持续、平衡、包容增长。

　　第三，共同应对全球性挑战。我们要加强在重大国际问题以及地区热点上的协调沟通，推动热点问题政治解决，携手应对自然灾害、气候变化、传染病疫情、恐怖主义等全球性问题，为国际社会实现长治久安作出贡献。

　　第四，共同维护公平正义。我们要继续做全球治理变革进程的参与者、推动者、引领者，继续提升新兴市场国家和发展中国家代表性和发言权，继续做国际和平事业的捍卫者，推动构建合作共赢的新型国际关系。

　　第五，共同深化伙伴关系。我们要以落实《金砖国家经济伙伴战略》为契机，深化拓展各领域经济合作，建设好、维护好、发展好金砖国家新开发银行和应急储备安排这两个机制，加强人文交流，继续扩大和巩固金砖国家“朋友圈”，保持开放、包容，谋求共同发展。

　　习近平强调，中国是金砖机制的坚定支持者和参与者，把金砖国家合作作为中国外交的重要方向，相信金砖国家合作会有力促进世界和平、稳定、繁荣。

　　明年，中国将主办金砖国家领导人第九次会晤，将同各成员国一道，携手努力，规划金砖国家发展新蓝图。

　　3、其他四国领导人表态

　　莫迪表示，金砖合作机制成立10年来，为促进世界经济繁荣、提升发展中国家地位作出重要贡献。新形势下，金砖国家应当继续携手努力，共同落实2030年可持续发展议程，并在二十国集团、世界贸易组织等重要多边框架内发挥更大作用。印方主张密切金砖国家在经贸、投资、金融、农业、城镇化、基础设施以及安全等领域合作，并加强相关机制建设。

　　祖马表示，金砖5国人口几乎占世界一半，我们形成合力，将能够促进世界经济发展，推动改善民生质量。南非主张加强金砖国家在水资源、数字经济、投融资、创新、中小企业、外空、深海、网络等领域合作，密切人文交流。金砖国家应当推动国际社会更多关注和帮助那些易受气候变化和经济危机影响的弱势群体。

　　特梅尔表示，金砖国家面临的挑战相似，大家应当携手努力，共克时艰。巴西主张推进金砖国家内部贸易、投资便利化，加强金融、科技、环境、人文等领域合作伙伴关系，让金砖各国人民充分感受到合作带来的好处。

　　普京表示，金砖国家的发展和合作，为全球经济复苏发挥了重要作用。我们应当落实好去年乌法会晤通过的《金砖国家经济伙伴战略》，加强在可再生能源、金融、贸易、投资、电子商务、卫生、教育等领域合作。俄罗斯主张金砖国家继续携手努力，推进国际经济金融治理改革。

　　4、明年，相约厦门

　　在此前举行的小范围会议上，习近平宣布中国将于2017年接任金砖国家轮值主席国，并于明年9月在福建省厦门市举办金砖国家领导人第九次会晤。

　　习近平强调，中方期待着同各方一道，共同落实好历届会晤共识，共同深化伙伴关系，谱写金砖国家合作新篇章。与会领导人表示，将全力支持中国办好厦门会晤。

　　5、会议发表《果阿宣言》

　　会晤结束后，5国领导人共同见证关于建立金砖国家农业研究平台的谅解备忘录》、《金砖国家海关合作委员会章程》、《金砖国家外交学院合作谅解备忘录》等合作文件的签署，并出席联合记者会。

　　会议发表《果阿宣言》。

　　6、金砖国家发展面临新挑战

　　同日，习近平出席金砖国家领导人同金砖国家工商理事会代表对话会。

　　习近平在发言中指出，受内外因素综合影响，金砖国家经济增速有所放缓，发展面临新挑战。同时，金砖国家在资源、市场、劳动力等方面的潜能和优势没有改变，长期发展前景依然看好。

　　经过10年发展，金砖国家合作已经进入新阶段，有挑战，更有机遇。希望金砖国家工商界抓住机遇，继续踊跃参与和推动金砖国家经济合作，以实际行动提振信心、推动改革创新、促进务实合作，为开创金砖国家共同发展的光明未来作出更大贡献。金砖国家新开发银行行长向5国领导人汇报新开发银行工作进展。

　　5国领导人还同参加金砖国家17岁以下少年足球赛的各国代表队队长合影。

　　王沪宁、栗战书、杨洁篪、周小川等出席上述活动。

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[ 责任编辑： 马佳佳 ]
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