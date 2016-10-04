“中国是金砖机制的坚定支持者和参与者，把金砖国家合作作为中国外交的重要方向，相信金砖国家合作会有力促进世界和平、稳定、繁荣。”“经过10年发展，金砖国家合作已经是枝繁叶茂、树大根深。我们完全有能力化挑战为机遇，化压力为动力，同舟共济，共克时艰。我们要贡献金砖国家的智慧和力量，携手寻找应对之道。”

在印度果阿16日举行的金砖国家领导人第八次会晤大范围会议上，习近平主席发表题为《坚定信心共谋发展》的重要讲话，积极评价金砖国家合作10年发展取得的丰硕成果，就金砖国家共同应对国际大环境带来的挑战提出倡议，强调中方愿同各方一道，携手规划金砖国家发展新蓝图。习主席的重要讲话，引起金砖国家广泛关注，为金砖国家继续加强合作注入了中国信心，为世界经济探寻应对之道、打造有效包容共同的解决方案展示了中国智慧。

十年辛苦不寻常，今年恰逢金砖国家合作10周年。这10年，五国经济总量在世界经济中的比重从12%上升到23%，对世界经济增长的贡献超过50%，五国共同努力构建全方位、多层次的合作架构。可以说，这10年，金砖国家为抗击国际金融危机影响、促进全球经济复苏、推动全球经济治理作出了重要贡献。正因此，习近平主席高度评价：这是共谋发展、不断前行的10年，这是拓展合作、互利共赢的10年，这是敢于担当、有所作为的10年。

历经10年耕耘，金砖国家合作站上了一个新起点，而新的挑战期待金砖国家再次共同面对，共同探寻应对之道。这一新挑战，概括起来就是，当前世界经济复苏势头仍然脆弱，全球贸易和投资低迷，大宗商品价格持续波动，引发国际金融危机的深层次矛盾远未解决。与此同时，一些国家政策内顾倾向加重，保护主义抬头，“逆全球化”思潮暗流涌动。而地缘政治因素错综复杂，传统和非传统安全风险相互交织，恐怖主义、传染性疾病、气候变化等全球性挑战更加凸显。凡此，都需要金砖国家贡献智慧和力量，共同携手，坚定信心，化挑战为机遇，化压力为动力。

金砖国家如何再为世界经济探寻应对之道？习近平主席提出了五点建议：共同建设开放世界；共同勾画发展愿景；共同应对全球性挑战；共同维护公平正义；共同深化伙伴关系。这“五个共同”，体现中国诚意，彰显中国智慧，为金砖国家继续加强合作、继续为世界经济作出贡献揭示了鲜明路径。

这是一个充满机遇与挑战的世界，金砖国家能不能携手合作、再领风骚，取决于我们的共同作为。对于金砖国家来说，以推进经贸大市场、金融大流通、基础设施大联通、人文大交流构建开放型经济、走向国际开放合作最前沿，用新思路、新理念、新举措为国际发展合作注入新动力、开辟新空间，携手应对自然灾害、气候变化、传染病疫情、恐怖主义等全球性问题，继续做全球治理变革进程的参与者、推动者、引领者，继续做国际和平事业的捍卫者，深化拓展各领域经济合作，提升金砖国家整体竞争力，金砖国家才会赢得一个更美好的未来，才能为世界经济发展再创辉煌。