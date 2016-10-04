洛阳网首页  新闻  县区  百姓呼声  律师在线  百科  房产  娱乐  游戏  电子报  网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳 | 国内 | 国际 | 娱乐 | 体育 | 财经 | 社会
国平：让“金砖”再为世界经济探寻应对之道
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国内      来源：中国网 2016-10-17 21:52
分享到：

　　“中国是金砖机制的坚定支持者和参与者，把金砖国家合作作为中国外交的重要方向，相信金砖国家合作会有力促进世界和平、稳定、繁荣。”“经过10年发展，金砖国家合作已经是枝繁叶茂、树大根深。我们完全有能力化挑战为机遇，化压力为动力，同舟共济，共克时艰。我们要贡献金砖国家的智慧和力量，携手寻找应对之道。”

　　在印度果阿16日举行的金砖国家领导人第八次会晤大范围会议上，习近平主席发表题为《坚定信心共谋发展》的重要讲话，积极评价金砖国家合作10年发展取得的丰硕成果，就金砖国家共同应对国际大环境带来的挑战提出倡议，强调中方愿同各方一道，携手规划金砖国家发展新蓝图。习主席的重要讲话，引起金砖国家广泛关注，为金砖国家继续加强合作注入了中国信心，为世界经济探寻应对之道、打造有效包容共同的解决方案展示了中国智慧。

　　十年辛苦不寻常，今年恰逢金砖国家合作10周年。这10年，五国经济总量在世界经济中的比重从12%上升到23%，对世界经济增长的贡献超过50%，五国共同努力构建全方位、多层次的合作架构。可以说，这10年，金砖国家为抗击国际金融危机影响、促进全球经济复苏、推动全球经济治理作出了重要贡献。正因此，习近平主席高度评价：这是共谋发展、不断前行的10年，这是拓展合作、互利共赢的10年，这是敢于担当、有所作为的10年。

　　历经10年耕耘，金砖国家合作站上了一个新起点，而新的挑战期待金砖国家再次共同面对，共同探寻应对之道。这一新挑战，概括起来就是，当前世界经济复苏势头仍然脆弱，全球贸易和投资低迷，大宗商品价格持续波动，引发国际金融危机的深层次矛盾远未解决。与此同时，一些国家政策内顾倾向加重，保护主义抬头，“逆全球化”思潮暗流涌动。而地缘政治因素错综复杂，传统和非传统安全风险相互交织，恐怖主义、传染性疾病、气候变化等全球性挑战更加凸显。凡此，都需要金砖国家贡献智慧和力量，共同携手，坚定信心，化挑战为机遇，化压力为动力。

　　金砖国家如何再为世界经济探寻应对之道？习近平主席提出了五点建议：共同建设开放世界；共同勾画发展愿景；共同应对全球性挑战；共同维护公平正义；共同深化伙伴关系。这“五个共同”，体现中国诚意，彰显中国智慧，为金砖国家继续加强合作、继续为世界经济作出贡献揭示了鲜明路径。

　　这是一个充满机遇与挑战的世界，金砖国家能不能携手合作、再领风骚，取决于我们的共同作为。对于金砖国家来说，以推进经贸大市场、金融大流通、基础设施大联通、人文大交流构建开放型经济、走向国际开放合作最前沿，用新思路、新理念、新举措为国际发展合作注入新动力、开辟新空间，携手应对自然灾害、气候变化、传染病疫情、恐怖主义等全球性问题，继续做全球治理变革进程的参与者、推动者、引领者，继续做国际和平事业的捍卫者，深化拓展各领域经济合作，提升金砖国家整体竞争力，金砖国家才会赢得一个更美好的未来，才能为世界经济发展再创辉煌。

 返回洛阳网首页>>
[ 责任编辑： 马佳佳 ]
分享到：
相关阅读
  • ·北京疾控中心：437家门诊可接种流感疫苗
  • ·防腐剂+添加剂 方便面到底是不是垃圾食品？
  • ·江西“重金求子”电信诈骗调查： 一人分饰多个角色
    • 卧室色彩搭配让你拥有好睡眠
    卧室色彩搭配让你拥有好睡眠
    河南４小镇入选住建部首批127个特色小镇
        据住建部网站今日消息,住建部根据《住房城乡建设部 国家发展改革委 财政部关于开展特色小镇培育工作的通知》
  • ·整顿楼市 严查房企九种不正当经营行为
  • ·［房产］楼市新政:首付增10万 违约还是借钱买房
  • ·［房产］不要觉得毁约是小事，一不小心你就损失惨重
    •  
    		 
    新闻排行
  • 三闯火海救人牺牲 救火英雄王锋遗体告...
  • 特殊环境下更要保障侨胞利益——中国...
  • 【网络媒体走转改】新长征路上印江铺...
  • 黑客组织公布第六批使用禁药名单 日本...
  • 浙江现“万磁王” 前胸能吸2斤重的扳...
  • 张家界大峡谷玻璃桥接待“爆棚” 景...
  • 哥伦比亚全民公决未通过和平协议 总统...
  • 安倍晋三：“丝毫不想”就慰安妇问题...
  • 女子座椅缝隙取玩具被卡手 高铁被迫超...
  • 中欧文明对话会在雅典举行
    		•
    百姓呼声
    灵活就业人员住房公积金月缴存额为610元
    双方户口均在外地　无法在洛阳办理婚姻登记
    精彩图片
    33岁深田恭子性感写真 ...
    极限运动——2016翼装...
    李小璐深V长裙力压群芳...
    金秋十月 胡杨林一片金黄
    精彩热帖

    《姐妹》闺蜜

    雨中菊花更娇艳

    隋唐美景

    献给最可爱的人
    /和农友三天二夜游沁河纪实照片
    /中 秋 夜 月
    /走来走去，飞来飞去 ，一个目的 —— 找吃
    娱 乐

    姚星彤花海秋日慵...

    周冬雨秀美背

    佟丽娅短发攻气十足

    罗志祥女友周扬青
    生活 洛阳天气 水费查询 电费查询 房屋租售 彩票开奖 快递查询
    交通 洛阳地图 洛阳航班 洛阳公交 长途客车 火车时刻 旅游线路
    政务 政府机关 违章查询 个税计算 查公积金 户籍查询 办出入境
    网点 银行网点 洛阳医院 教育学校 社保查询 移动通信 保险理财
    优惠 商场打折 团购导航 特价酒店 休闲娱乐 潮流热卖 美食情报
    资讯 人才招聘 特色餐饮 股票行情 教育培训 购车手册 养生课堂
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605