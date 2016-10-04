光明网讯 北京时间2015年12月1日，国际货币基金组织(IMF)执行董事会在五年一度的特别提款权货币篮子组成审议会议上，决定将人民币加入特别提款权篮子货币，自2016年10月1日起，人民币被认定为可自由使用货币，并作为第五种货币，与美元、欧元、日元和英镑一起构成特别提款权货币篮子。

对于人民币的正式“入篮”及前景，世界主流媒体相继发表解读报道。国际舆论普遍认为，人民币的正式“入篮”，标志着在“新平庸时代”，中国将推动构建世界金融新秩序，发挥全球经济火车头作用，成为世界经济的支柱。中国目光，已投向更远处。

人民币“入篮”是中国经济崛起的强有力象征

人民币于2016年10月1日正式“入篮”

英国路透社、《今日美国》报等发文称，“中国自此加入‘硬通货’发行国的高级俱乐部”，是中国改革进程中的一个重要里程碑。据路透社消息，美国财政部长杰克?卢(Jack Lew)表示，中国纳入SDR表明十年来中国的发展促使人民币愈加开放。

IMF总裁拉加德发表声明说,“SDR货币篮子扩容对于IMF、中国和国际货币体系来说，都是历史性里程碑。”

援引BBC报道，SDR“一篮子”货币上一次变化是在2000年，欧元替代了德国马克和法国法郎。作为世界上仅次于美国的第二大经济大国，中国人民币正式纳入国际货币基金组织特别提款权货币篮子的这个变化，是中国经济崛起的一个强有力的象征——从一穷二白走向全球经济的支柱。

《纽约时报》报道中提到，“(人民币‘入篮’)是目前为止唯一一个发展中国家获此地位。”BBC报道详解称，人民币“入篮”前，只有四大发达国家的货币被用于这一篮子，决定着SDR的价值。因此对中国来说，加入这个小团体对于全球经济发展变化是一件非常了不起的事件。同时也会给中国带来一些真正的好处。如果人民币地位的提高将引起中央银行商业交易增加，那么它对政府的资金也是有帮助的。重点是，中国在推动世界经济发展过程中扮演着核心角色，人民币“入篮”正是传递这个日益增长又显而易见的信息的一种新方式。

纳入SDR将进一步推动中国金融改革构建世界金融新秩序

纳入SDR将进一步推动中国金融改革

英国《金融时报》接连撰文对人民币“入篮”发表系列解读。文中指出，2009年时，中国人民银行行长周小川就提议，用国际货币基金组织(IMF)控制下的一个全球体系取代美元作为国际储备货币，这无异于是呼吁构建世界金融新秩序。

文章称，人民币正式加入SDR货币篮子可谓是一个新时代的开启。人民币纳入SDR的重点不是为了提升各国央行对人民币的短期需求，而是为了将人民币融入国际体系，促使中国政府方面推行金融改革。

报道称，抛开数字不提，人民币纳入SDR的重大意义在于其对金融改革的影响，有经济学家将其影响与2002年中国加入世贸组织相比。康奈尔大学教授普拉萨德(Eswar Prasad)认为，中国可能会借助特别提款权的突出作用，运用金融手段在全球提升自己的货币地位。

拉加德在人民币正式“入篮”时指出，人民币加入SDR货币篮子，体现了中国在货币、外汇和金融体制方面取得了进展，是对中国金融市场自由化和基础设施改进的认可。中国金融改革开放继续深化，会促进国际金融货币体系更具活力，同时也有助于中国及世界经济的稳定增长。

根据IMF执行董事会的决议，在SDR新的货币篮子中，人民币权重10.92%；美元、欧元、日元、英镑权重分别为41.73%、30.93%、8.33%、8.09%。

《金融时报》采访星展银行经济学家周洪礼预测，2016年底全球外汇储备将达11.5万亿美元，人民币在其中占3%，相当于3400亿美元。如果真是这样，人民币将一举进入英镑、日元所在的第一梯队。

新加坡《联合早报》称截至今年7月份，人民币已成为全球第五大支付货币，目前也是亚太地区第二大最常用的支付货币。正式“入篮”后，人民币的地位获得提升，其国际化进程将较以往明显加速。同时，英国《每日电讯报》亦预测，人民币在国际贸易和金融交易中的使用量将增加。

对“入篮”后人民币的前景，《金融时报》预测，纳入SDR对人民币而言意味着更多机会，同时也是更多挑战，增强中国经济自身基本面建设显得更为重要。人民币纳入SDR是人民币国际化的重要一步，可能从此迈过了只见付出不见回报的门槛。但是，短期资本流动和人民币波动幅度可能逐渐增加，中长期人民币均衡汇率可能略有贬值压力。纳入SDR之后，短期而言，中国可能面临更为频繁的资本流动压力，应该加强监测，稳妥应对。(郑然/编译)