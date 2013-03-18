国家主席习近平16日在印度果阿举行的金砖国家领导人第八次会晤大范围会议上发表题为《坚定信心共谋发展》的重要讲话指出，金砖国家发展面临着复杂、严峻的外部环境，但金砖国家完全有能力化挑战为机遇，化压力为动力，同舟共济，共克时艰。

面对近年不绝于耳的“金砖褪色论”等西方唱衰之声，习主席如此坚定地看好金砖国家经济发展和合作前景，信心何来？

信心来自于实力。有充分事实证明，历经重重考验，“金砖”依旧闪亮，未来将再铸辉煌。

事实一：“金砖”的增长特性没有变

“增长”是检验“金砖”成色的首要标尺。诞生于2001年的“金砖国家”概念之所以在全球名声日盛，首先在于其增长速度快、潜力大的特性。

近两年，金砖国家经济面临不同程度的挑战，经济增速普遍放缓，部分国家甚至出现衰退。但是，不能由此否定“金砖”的增长特性。

首先，金砖国家面临的现状只是复苏乏力、持续深度调整的世界经济大图景的一部分。从世界范围来看，“金砖”表现仍不乏亮点，中国和印度增速仍名列前茅。据国际货币基金组织(IMF)数据，2015年中印经济分别增长6.9%和7.6%，远高于世界经济3.2%的平均增速。

其次，任何一个国家的经济发展都不可能直线上升，都会有曲折反复。从趋势和潜力看，金砖国家拥有丰富自然和人力资源、广阔国内市场、巨大发展潜力、充裕政策空间，上升趋势不会改变。

金砖国家中，体量最大的中国经济保持较快增长，伴随转型升级，中国经济正步入更可持续、更健康的发展轨道。今年上半年，中国经济增长6.7%，产业升级和结构调整步伐加快，第三产业增加值占国内生产总值的比重达54.1%，消费支出对国内生产总值增长的贡献率达73.4%。中国依然是全球经济增长最快、对世界经济贡献最大的经济体之一。

其他金砖国家形势也在向好，特别是“褪色论”矛头直指的俄罗斯和巴西经济也出现明显回暖迹象。自今年初以来，俄罗斯资本外流大幅减少，外汇储备增加，卢布升值，经济实力开始恢复。由于原材料价格下跌和国内政治不稳定带来的负面影响开始减弱，巴西经济开始好转，经济萎缩幅度逐季收窄。此外，南非经济也扭转颓势，今年第二季度经济增速由负转正。

主要国际机构也看好金砖国家增长前景。IMF在最新一期《世界经济展望》报告中预测，明年中印经济将分别保持6.2%和7.6%的较高增速；俄罗斯和巴西将走出衰退，实现1.1%和0.5%的增长；南非明年经济增速有望从今年的0.1%提升至0.8%。

金砖国家的增长特性使其成为世界经济增长的重要引擎。IMF报告指出，过去10年，金砖国家对世界经济增长的贡献率超过50%。10年来，五国经济总量在世界经济中的比重从12%上升到23%，贸易总额比重从11%上升到16%，对外投资比重从7%上升到12%。

IMF总裁拉加德指出，中国、印度等新兴经济体继续保持较快增长，发展中经济体对今明两年全球经济增长的贡献率仍将超过75%，依然是世界经济增长的重要引擎。

事实二：务实合作提升“金砖”成色

从合作的角度看，“金砖”非但没有褪色，成色反而进一步提升。在合作的“浇铸”下，“金砖”已经从一个代表相似发展阶段、增长速度和发展潜力的“现象共同体”，发展成为息息相关的利益共同体、携手前行的行动共同体。

从首次金砖国家外长会议至今，金砖国家合作已经走过10个年头。10年来，金砖国家秉持开放、包容、合作、共赢的金砖精神，努力构建全方位、多层次的合作架构，合作领域不断拓展，合作机制不断完善，合作成果不断涌现。金砖国家设立新开发银行和建立应急储备安排，推动节能和提高能效合作，加强气候变化立场协调，彰显了金砖国家合作的行动力和有效性，开辟了南南合作新路径。

金砖国家合作的基础和生命力，在于金砖国家之间的共同利益和目标。首先，金砖国家之间的经贸联系不断加强，经济依存度上升。在金融危机以来全球贸易持续低迷的大背景下，金砖国家间贸易逆势强劲增长。据中国商务部统计，在截至2014年的7年间，金砖国家间贸易额年均增长17%，远超过同期全球贸易的年均增速。

其次，金砖国家有着参与全球治理的共同目标。近年来，以金砖国家为代表的新兴市场和发展中国家在全球治理体系中的代表性和话语权尽管有所提升，但与其快速增长的经济实力仍不匹配。寻求完善全球治理体系，增加新兴市场和发展中国家在国际事务中的发言权，成为这些国家的共同目标。

此外，金砖国家间新的利益交汇点还在不断涌现。例如，中国提出的“一带一路”倡议在推动金砖国家基础设施互联互通，提高金砖国家贸易和投资合作水平，推动国际产能和装备制造合作等方面将发挥重要积极作用，受到金砖国家的普遍欢迎。

事实三：“金砖方案”推动完善全球治理

金砖国家是全球治理变革进程的参与者、推动者、引领者。在为世界创造财富的同时，金砖国家也在为完善全球治理贡献智慧和力量。

金砖国家是新兴市场和发展中国家的领头羊，五国自身经历和发展特点使其成为新兴市场和发展中国家利益的代言人。发出统一的“金砖声音”，形成明确的“金砖方案”，是金砖国家对全球治理的首要贡献。

多年来，金砖国家秉持国际公平正义，在重大国际和地区问题上，站在新兴市场和发展中国家的立场上共同发声、仗义执言；积极推进全球经济治理改革进程，大大提升了新兴市场国家和发展中国家的代表性和发言权。在二十国集团领导人会议、IMF和世界银行年会等重要国际会议期间，金砖国家通常都会单独召开会议协调立场，寻求在世界舞台上发出代表新兴市场和发展中国家的统一声音。

创新性地推动全球治理体系改革，是金砖国家对全球治理的又一重要贡献。作为历史上首个由新兴市场国家自主成立并主导的国际多边开发银行，金砖国家新开发银行成为新兴市场和发展中国家推动完善全球经济治理的重要手段。新开发银行的建立反映新兴市场和发展中国家的共同愿望，将促进现有多边开发机构加快改革步伐，进一步提高发展中国家的代表性和发言权。开业一年多来，新开发银行批准了首批贷款项目，用于支持金砖国家多个绿色能源项目，并发行了第一只绿色金融债券，充分展现了其强大的行动力。

正如印度观察家研究基金会资深研究员吉坦贾利·纳塔拉杰所言，金砖国家不仅是一支不容忽视的经济力量，也是国际舞台上重要的政治力量。金砖国家在推动实现更快经济增长的同时，也在为完善全球治理作出努力。