昨日，《科技日报》刊出消息，清华大学环境学院国家环境模拟与污染控制重点实验室副研究员陈超透露：实验团队在全国23个省44个大中小城市和城镇，共155个点位（包括自来水厂、家庭水龙头和水源水）采集了164个水样，从中检出致癌物——消毒副产物NDMA（亚硝基二甲胺）。流行病医学研究表明，亚硝胺与某些区域的消化道癌症密切相关。

饮用水亚硝胺检出率不容忽视

由于具有致癌性、高检出率以及在我国可能被纳入水质检测标准，饮用水中的亚硝胺类消毒副产物得到了国内外研究人员的空前关注。清华大学环境学院国家环境模拟与污染控制重点实验室陈超副研究员12日告诉科技日报记者，其课题组今年的一项重点研究工作就是关于全国饮用水系统中亚硝胺类消毒副产物的普查。该结果已于日前在市政和环境领域顶尖期刊《水研究》上发表，“饮用水中的亚硝胺问题有紧迫性，需要尽快研究和进行工程改造！”陈超呼吁。

在过去三年中，陈超及其团队分别测试了44个城市供水系统中的亚硝胺类消毒副产物及其前体物。在已检测的全部水样中，出厂水和龙头水中的NDMA平均浓度分别为11ng/L和13ng/L，水源水中的NDMA生成潜能平均为66ng/L。他表示，与美国环保局在2012年公开的一项大规模普查数据相比，亚硝胺在中国出厂水和龙头水中的检出率是美国的3.6倍。而西欧国家的饮用水亚硝胺浓度比美国还低。陈超表示，在已经鉴别出的700多种消毒副产物中，亚硝胺是健康风险最大的消毒副产物类别之一，特别是NDMA。

与消化道癌症密切相关

医学界在50年代就发现亚硝胺是一类强致癌物，当时主要研究食品、烟草和工业污染中的亚硝胺。饮用水中的亚硝胺类消毒副产物研究始于20世纪末。

“前期的流行病学研究表明，亚硝胺与中国某些区域的消化道癌症密切相关。”陈超说，他们此次监测到这些区域的自来水受到来自工业废水的严重的亚硝胺污染。同时,今年南京大学某课题组在华东地区江苏省多座城市的水源水中也发现了严重的亚硝胺污染。

“据报道，根据毒理学试验结果，NDMA终生饮用的百万分之一致癌风险浓度是0.7ng/L，据悉美国环保署正力图制定的美国亚硝胺浓度标准，其限值可能在百万分之一至万分之一致癌风险浓度的范围之内。”陈超透露。

陈超表示报告显示：在人口密集、污染重的区域，NDMA的风险更高。那些龙头水中检出高浓度NDMA的城市很可能是其水源受到来自工业和生活污水的NDMA前体物污染。

专家：净水器如同化疗不健康

煮饭烧汤可用矿泉水自来水污染事件和各种内幕近年来层出不穷，那么该如何确保家庭饮水安全呢？就此，笔者连线北京，咨询了著名的饮水问题专家李复兴教授。

李复兴认为：自来水污染是人类工业化发展的副产物，这是困扰世界各国的问题。短时间内无法有效改善。不只中国，就连号称水源保护最好的美国，也在08年曝出24座大城市自来水含药的新闻。而像水中药残和NDMA（亚硝基二甲胺）这类化学污染，一般家用净水器根本无能为力。而高端大型净水设备又是“好坏通吃”，把水中有害和有益的元素统统滤掉，就好比化疗一般，在杀死癌细胞的同时，把身体大量的好细胞也杀死。导致水变“酸”、变“软”，同样不利于健康。

李复兴建议，要确保家庭饮水健康，最好选择天然桶装矿泉水来饮用和做饭。因为优质的矿泉水一般源于人迹罕至的高原山区和冰川雪山，完全杜绝了污染，健康又安全。而且，即使用矿泉水煮饭、煲汤，一天投入也不过几元钱，对一生的健康而言，是非常划算的投入。至于平日洗澡、洗衣、拖地等日常生活用水使用自来水是没有问题的。

据李复兴教授介绍：在水污染严重的大环境下，这种喝用矿泉水，洗用自来水的科学分类用水法，目前逐渐为越来越多的人所青睐，成为城市家庭里一种新的健康生活方式。