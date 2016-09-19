据看看新闻网10月17日报道，近日，有不少网友发来两段视频反映：视频显示：10月7日，位于闵行区浦江镇昌林路上的一家饭店遭遇多名身穿“市容”字样的男子打砸。

视频中：多名男子殴打店内3名员工，并将店内的玻璃门、饭桌、饭碗等，并有2名店内员工一度被推倒在地。

经核实：2016年10月7日11时许，上海通帆市容服务管理有限公司(以下简称“通帆公司”)10余名员工在对闵行区浦江镇昌林路沿线进行市容服务活动中，与昌林路430号锅盖面店店内工作人员发生口角并引发殴打，致使店内工作人员不同程度受伤(伤势待鉴定)，后又将该店内物品和门店玻璃窗门砸毁。

针对对“10.7”视频，浦江镇立即召开公安，综治，城管等部门紧急会议，公安第一时间介入全面调查。

截止目前，通帆公司涉事的10名员工的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条之规定，涉嫌寻衅滋事罪，根据《中华人民共和国诉讼法》第八十条第一项之规定，对涉事10人刑事拘留。

政府已责令杜行综治中心停止一切与该公司协议，并与其解除合同。镇综治办等部门已协调通帆公司与面馆商户协商达成一致赔偿意见，并前往医院对受伤人员表示歉意和慰问，所有伤员无生命危险。