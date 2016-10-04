资料图。中新社记者骆云飞摄

中新网三亚10月17日电 (记者尹海明)海南省三亚市17日上午举行抗击超强台风“莎莉嘉”动员大会，会上发布了防御超强台风“莎莉嘉”的紧急动员令。

今年第21号强台风“莎莉嘉”即将严重影响三亚市，三亚市委、市政府决定从10月17日01时起，全市进入防风Ⅰ级应急响应状态。在Ⅰ级应急响应期间直至Ⅰ级应急响应结束，在全市范围内停工、停业、停课、关闭景区景点及涉海涉河娱乐项目。

依据紧急动员令，三亚市委、市政府要求各级党委、政府、各有关单位、驻市军警部队以及全体干部群众要紧急动员起来，全力以赴，以人为本，切实做好防风抗灾工作，确保渔船100%回港，海上人员100%上岸，水库100%安全，危险区域(低洼易涝、危房、地质灾害易发区、建筑工棚等)人员100%撤离，游客100%安全。

紧急动员令要求，全体市民和游客要密切关注媒体有关强台风的报道，及时采取预防措施，准备好手电筒、食物、饮用水、药品等基本生活用品，加固门窗，取消集会，减少外出，不要在广告牌、临时建筑和大树下停留，不要在河边行走、游泳或在河道内捕鱼，严禁开展涉海登山活动，严禁到海边观风观浪，保证自身防风安全。

海南省委常委、三亚市委书记张琦在会上表示，防御强台风“莎莉嘉”是三亚当前最重要的中心工作，要全力以赴做好抗风抢险工作。记者在会上了解到，目前三亚全市已经成立了包括驻地军警部队官兵在内的47支抗风应急抢险救援队。

据海南省气象局官网消息，今年第21号台风“莎莉嘉”今天上午8点钟，中心在距离海南省万宁市东偏南方向约500公里的南海中部海面上，中心附近最大风力13级(38米/秒)。预计“莎莉嘉”将于18日上午靠近海南岛东部沿海，之后将在文昌到陵水一带沿海登陆，登陆时强度可达强台风级或超强台风级(14～16级，45～52米/秒)，登陆后穿过海南岛，于18日夜间移入北部湾海面，然后趋向越南北部。

受其影响，海南省17日—18日将有强风雨过程。