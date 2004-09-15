原标题：该不该穿秋裤：不穿患关节炎？穿了降抗寒基因？

不穿易患关节炎？ 穿了又会降低抗寒基因？

秋裤到底穿还是不穿

文·本报记者 唐 婷

-打破砂锅

今年北方的秋天貌似比往年来的更凛冽些。国庆假期，我国北方地区接连受两股冷空气影响，不少地方降雨降温。中央气象台发布的预报显示，10月14日至17日，我国北方地区自西向东有一次中等强度冷空气过程，部分地区先后有4℃—8℃降温，局地降温可达10℃—12℃。

“有一种思念叫望穿秋水，有一种寒冷叫忘穿秋裤。”随着秋意渐浓，温度骤降，很多不扛冻的小伙伴已经早早的把秋裤穿起来了。秋裤作为御寒神器由来已久，但近来却饱受诟病。很多关于该穿或是不该穿秋裤的传言在朋友圈里经久不息的流传。

穿秋裤会令人丧失抗寒基因？ 环境导致性状改变很难遗传

这个吐槽秋裤的流言指出，穿秋裤可以令人丧失抗寒基因，在秋裤的“溺爱”下，人的腿部肌肉和运动神经会退化。只需要给三代人连续套上秋裤——大约是60年，该人群中腿部抗寒的基因就会降低到千分之一以下。

最早提出这种说法的人，依据的可能是拉马克的理论。作为进化论的先驱，法国生物学家拉马克曾提出过两个著名的原则——“用进废退”和“获得性遗传”。前者指经常使用的器官就发达，不用会退化，后者指后天获得的新性状有可能遗传下去。如果简单套用他的学说，上述秋裤影响抗寒基因的传言貌似有些道理。

但是北京生命科学研究所郭佳博士在接受科技日报记者采访时说，曾经有一个经典实验很好地驳斥了拉马克的学说。科学家把老鼠的尾巴剪掉，然后让断尾的老鼠生小鼠，连续切了22代老鼠的尾巴之后，发现第23代仍然长出了尾巴。“人类进化是很多年的事情，不可能经过短短60年就发生改变，在我的知识框架里面，由外在环境条件导致的生物性状改变是很难遗传的，可以遗传的是细胞内的核酸物质，包括DNA、RNA。”而且郭佳指出，虽然核酸会发生突变，但是细胞会有一系列复杂的机制阻止核酸突变，即使突变发生了，也能在不同水平上修复突变。因此不穿秋裤只是个体抗寒能力的训练，从整体来说，不会导致基因的改变和遗传。

东南大学附属中大医院骨科副主任医师陆军接受媒体采访时也曾表示，与人体“抗寒”或“耐寒”能力相关的应该是一组基因。但这些基因和能量代谢、免疫机能等有关。抗寒能力还与饮食结构有关。在他看来，随着国民肉类等高蛋白摄入量的增加，整体的抗寒能力也会提高。“我生长在南方，曾在国外也待过几年，一直没有穿秋裤，现在也有很多年轻人不穿秋裤。”陆军说，这就证明国人的抗寒能力并未下降，这与基因是没有多大关系的。

母亲穿秋裤影响孩子抗寒能力？ 抗寒能力可通过后天锻炼提高

朋友圈里还有一则流传甚广的传言称，三九严冬冰天雪地里，日本女孩一直光腿穿短裙、不穿秋裤的目的之一，便是将锻炼出来的抗寒基因一代代地遗传给孩子。传言中对此还进行了“科学”的分析：腿部热量是由肌肉中的线粒体产生的，线粒体能量转化的效率决定了腿部抗寒的特性。决定线粒体能量转换效率的基因坐落在线粒体自带的DNA中。下一代的线粒体100%遗传自母亲，这种独特的母系遗传决定了只有女性进行受寒锻炼才能对下一代的基因产生影响。

“这种说法不靠谱，线粒体一共有2000多个蛋白，其中只有13个是线粒体DNA编码，其余都在染色体上编码，发热相关的基因ucp1由人类细胞核中4号染色体编码，也就是说可以遗传自父母双方。”北京生命科学研究所黄嵩博士告诉科技日报记者。

“线粒体有自己的DNA，但是完整线粒体的合成和装配也要核DNA的参与。虽然线粒体是以母性遗传为主，但是在细胞的一生中，线粒体是动态不断变化的，有裂解，有聚合，基本上很难说下代跟上代的一样。”此外，郭佳还补充道，腿部抗寒除了需要产生热量以外，还与腿部皮肤感知温度的能力相关。简单地说，每个人的皮肤对冷热的敏感程度不同，对冷不敏感的皮肤也可以抗寒。

对此，陆军认为，不同地域的人耐寒能力本就不同，如爱斯基摩人长年生活在寒冷的北方，其耐寒能力远远高于生活在热带地区的人群。而且，耐寒能力可以通过锻炼提高，如游冬泳的人，会比一般人更耐寒，体质也更好。而日本女孩一直光腿穿短裙，只是被冻习惯了，耐寒能力很好，这与基因应该没有多大关系。

不穿秋裤易患骨关节炎？ 关节炎并不是冻出来的

与上面两个“倒裤派”流言不同，第三个关于秋裤的传言却是实实在在的“挺裤派”。这个传言说：“天冷了就要穿秋裤，否则容易得关节炎”。

那么不穿秋裤真的会导致关节炎吗？

北京大学第三医院骨科副主任田华说，年龄、性别、肥胖、过度的负重锻炼、遗传易感等，都会导致下肢骨关节炎的发生和病情的加重，骨关节炎病人也表现得对寒冷更为敏感。

“但事实上，寒冷、受寒和骨关节炎的发病并没有直接关系，在我国东北、华南等4个区域做的调查发现，寒冷地区人们骨关节炎的发生率并不比其他地区高，而穿不穿秋裤和患骨关节炎也没有必然的联系，但如果患了骨关节炎，不注意适当保暖和及时添加衣物，就会导致疼痛发作和病情加重。”

寒冷为什么让骨关节炎患者感到疼痛呢？田华解释说，由于温度降低，皮肤血管收缩，导致血液循环变差，因此原本会被血液带走的炎症因子会在关节局部聚集，从而产生疼痛。

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穿秋裤很土？ 不！秋裤其实是“洋货”

现在很多年轻人都不爱穿秋裤，觉得很土。但其实秋裤可是舶来品，“洋”气得很呢！

如果一定要深究秋裤最早的雏形，就不得不提到15世纪的英格兰国王亨利八世。这位把威尔士并入英格兰、有着6次婚姻的国王，最喜欢的是穿一种男用马裤。这种裤子材质通常是羊毛，穿起来紧身裹腿，亨利八世还常常将它与当时流行的尖头鞋一起穿着。不得不说，这样的搭配，看上去有些怪怪的，但却是时尚。

正式的秋裤诞生于北美大陆。在冬季受到北冰洋冷空气侵袭的土地上，人们要穿着御寒用的连体内衣。其样式是将人体上下身全部包住，手脚腕口紧收，几乎等于将秋衣和秋裤无缝结合到了一起，以便确保保暖。

一直到1915年，一个叫弗兰克·斯坦菲尔德的加拿大人才发明了现代样式的秋裤，并在这一年12月7日申请了秋裤的专利，成为现代商业秋裤之父。

这样看来，其实秋裤时髦着呢，你完全不用因为穿了它而感到脸红。

来源：科技日报