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员工借小学生2元坐地铁 对方留言:感谢救命恩人
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国内      来源：重庆晨报-上游新闻 2016-10-17 15:10
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　　原标题：地铁员工借她2元钱坐车小学生留言：救命恩人

　　采访对象供图

　　“感谢地铁姐姐救命之恩。”昨天，武汉地铁官方微博转发了一封笔迹稚嫩、语调真诚诙谐的表扬信，萌翻不少网友。

　　事情是这样的：11日早上8点左右，在广埠屯一所小学上六年级的小郑同学在虎泉站坐地铁时，一刷卡发现武汉通里余额不足，身上又没带现金。由于8：20班级就要点名，回家拿钱已经来不及。一时间她急得团团转，不知如何是好。

　　这时，正在进站口值班的工作人员沈英见状，主动上前询问。由于当班时不能带钱，她便用对讲机呼叫休息区的同事，借来两元钱给小郑买了一张单程票，并送她上了地铁。

　　当天放学回家后，小郑就跟妈妈说了这件事，妈妈建议她带着钱，赶快去还给“地铁姐姐”。小郑说，当时多亏了这名“地铁姐姐”，不然上学迟到，不但要被老师责怪，按照“班规”，还要罚站。

　　当她带着钱来到地铁站时，热心相助的“地铁姐姐”已经下班。于是她便在乘客意见登记表上，写下了一封“感谢信”，她写道，“可能这是一件小事，但如果迟到了会被班主任骂的，地铁姐姐真是我的救命恩人啊。”

　　小郑同学还写道，“表扬信我也没写过，这么写应该没问题吧。”这句自问自答，也被网友一致认为是这封表扬信最萌的地方。

　　最后，小郑还郑重地写下：“两块钱还给工号是07156的姐姐，不准还错了啊！”并把2元钱交给了当班的工作人员。

　　“地铁姐姐”沈英说，这实在是一件微不足道的小事，过后她就忘记了。没想到小朋友专门来还钱，还写了一封表扬信。

　　来源：楚天都市报

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[ 责任编辑： 孙阳丹 ]
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