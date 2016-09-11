原标题：高校“禁外令”遭遇尴尬外卖员外卖藏书包日送300单

自从手机APP外卖兴起以来，许多在校大学生选择足不出户地在宿舍点餐，但学校考虑到学生的安全，纷纷在校内设立“禁区”，禁止外卖车辆进入公寓区。近日，天府早报记者在成都高校采访时了解到，这项规定引起了学生们不小热议，有同学认为学校的政策是为了维护校园安全，也有的同学认为，叫外卖也是大学生活的一种方式，希望学校能够理解。为此，许多外卖商和学生纷纷想对策，来应付学校的禁令。有的外卖员就用书包装外卖，蒙混过关。

美食的诱惑

“之所以选择网上订餐，主要是因为，学校食堂的饭菜一年已经吃得厌烦了，来来回回就那些菜品，一年下来早就吃厌倦了，只好开始吃学校周边的小店。但是每次下课再走出去吃，比较麻烦，所以都会在下课前提前在网上预订美食，回到寝室时外卖也就差不多送到了。”

学生食堂吃厌想换口味，送到寝室很方便

现在，各种“懒到家”的服务越来越多，其中外卖送餐上门无疑是最火爆的，随着外卖在各大住宅区附近销售火爆，许多外卖在大学校园内也异常火爆。

在四川某传媒学院17栋、22栋的宿舍门口，正值中午学生放学期间，除了来来往往下课的同学之外，送外卖的电动车也相继驶来，在一个寝室楼门口就有三四辆之多，而领餐的同学有的身穿睡衣慢慢悠悠地从宿舍走出来取餐。这种场景在大学寝室门口已经不鲜见。

为什么放着学校三四个食堂的饭不吃，却要选择网上订餐？多位同学给出了不同的回答。今年读大二的王垚表示，之所以选择网上订餐主要是因为，学校食堂的饭菜一年已经吃得厌烦了。“来来回回就那些菜品，一年下来早就要吃厌倦了，只好开始吃学校周边的小店。”王垚说，虽然学校外面的小吃种类比较多，可以换换口味，但是每次下课再走出去吃，比较麻烦，所以都会在下课前提前在网上预订美食，回到寝室时外卖也就差不多送到了。

除了口味多样之外，节省时间也是许多大学生选择喊外卖的原因之一。

在学校院团委任秘书处处长的尹伊表示，自己就是叫外卖“大军”成员之一，现在大学生活比较多姿多彩，各种社团活动也是层出不穷，作为团委的成员，经常要跟同学们利用中午的时间开会，基本上就是刚下课不久就开始开会，开完了也就差不多饭点结束了，所以喊外卖为很多同学提供了方便。“原来的时候，一下课就要去食堂排队买饭，排个队就要20分钟，等吃完了基本也就40分钟了，特别耽误事情，下午有课的同学，可能因为中午饭的时间都牺牲了午休，而且还会遇到去晚了没有座位的可能。”尹伊表示，自从学校门口的不少商家加入了各种APP外卖后，特别方便大家的生活。在尹伊的手机里面就装了三个外卖APP。尹伊说，这些APP不仅仅能节约时间，上面还经常会有优惠活动，一些商家为了吸引顾客，经常会送饮料，或者推出减现金的活动。

外卖和学校打“游击战”，有时用书包送外卖

在四川某传媒学院内，送外卖已经有一年之久的孟师傅在“喊卖一族”中已经是熟人了，许多人见了他都会打招呼，碰到老买主，孟师傅也会开玩笑地说：“今天没喊外卖啊？好几天没接到你的单了。”孟师傅表示，自己送外卖已经有好长时间了，原来这些APP还没有兴起的时候，自己就是接周边的几个面馆和川菜馆的电话送餐，自从有了APP，孟师傅成了某APP软件专职的送餐员。“没有APP的时候，可能每天就一百单，现在一天最多的时候能够送300单。”孟师傅表示，平时上课的时间是叫外卖最多的时候，周末相对人就少很多。而阴天下雨或者是天气高温的时候，也是学生喊外卖的高峰期。虽然喊外卖的人多，但是孟师傅每次送餐并不简单。周边的很多学校都有限制不让送外卖到学校的规定，只能送到校门口，如果带有外卖标志或者大张旗鼓地送外卖，很容易被保卫处给赶出去。所以为了和保安打“游击战”，许多外卖员都穿得和学生一样，背着书包轻装上阵。“有些同学比较懒，就是需要送到寝室的外卖，我们就背着书包，将外卖藏在书包里面，等到了寝室再拿给他们。”孟师傅说，这样的行为已经是学校周边送餐员都会用的伎俩。“一般都不会被发现，有些保安也是睁一只眼闭一只眼，除非是特殊情况，学校严格检查的时候，但那个时候我们也有办法，喊一些学生帮忙带进去。”孟师傅透露，学校严查一般都是夏天或者期末的时候，那个时候是喊外卖的高峰期，学校就严查。平时一般都可以混过去，只要不被巡逻人员看到。

学校安全和卫生都成隐患

虽然外卖已经成为现在大学生日常生活中必不可少的一部分，但是外卖给学校带来的安全隐患和卫生问题也不少。在四川某大学成都学院内，就经常会有同学因为吃坏了肚子而去医务室内就诊。校园内也曾经出现过，因为外卖车行驶得过快，而擦倒学生的事情。

为了保障学生的安全，四川省内多家学校都相继出台了对外卖的禁令。对于学校禁止外卖车在校内行驶的规定，有些同学表示理解，而有些同学也觉得外卖是大学生活的一种方式，学校这样管得太多。“学校这样做是为了安全考虑吧，许多送外卖的为了赶时间接单，在学校里面都是超速，很容易引起交通事故，哪怕就是被擦碰到也蛮吓人的。”该学校的李同学说，除了交通问题之外，在宿舍里面吃外卖，扔到走廊过道上，会引来一堆苍蝇、蚊子，住在一楼的同学每到夏天就要受苦。

对此，四川某大学成都学院保卫处处长罗处长表示，学校之所以颁布“禁外令”，主要是考虑安全和卫生问题。“夏天的时候，根据不完全统计，每天就有多名同学因为吃坏东西到医务室就医，虽然不一定是外卖的原因，但是夏天食物很容易变质，外卖的食品没法很好地保证新鲜度，让人不能不担心。”罗处长说，加上学校是人流聚集的地方，而送餐员这种社会人士进入学校，鱼龙混杂的，可能会带来各种安全隐患，所以学校要求学生在进校的时候都要佩戴学生证或者门禁卡，以保障学生的人身安全。对于学生们议论学校“禁外令”的事情，罗处长感叹，无论如何管理措施只要出台了，都会引起学生的热议，保卫处并没有执法权，所以有时候也只能是口头劝阻，并不能全部截住外卖员。

专家

学生应以食堂为主但学校也要适应学生需求

对于多数学校推出的“禁外令”，引起学生热议一事，记者咨询了成都社科院专家胡光伟教授。胡教授表示，现在学生在学习之外，生活上的需求也日益变得丰富起来，这是社会发展的一个缩影。不过，学生作为一个没有经济收入的群体，经济来源主要是父母，所以应该平时以学习为主，饮食也应该以学校食堂为主，不应该盲目地追求口味和方便，

不过，胡教授同时指出，网上订餐如今也是日渐成熟，学校的管理也应该更加人性化，在保障同学们的安全时候，同样要根据学生们提出来的要求进行改进，如改进食堂的口味、丰富食堂的菜系等，从源头上找到原因。

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送外卖进校园先交管理费？海师大：收费人非校职工

近日，海口一市民向记者反映，他在桂林洋高校区便民疏导点经营餐饮摊位，靠给附近学校的学生送外卖挣钱。近日宿舍楼下多了身穿制服的保安，要求凡是来该校宿舍楼送外卖的餐饮店，每个月都要交200元至300元“卫生管理费”，否则就不允许在到学校宿舍楼送外卖。根据餐饮摊位老板给的电话，记者乔装成餐饮摊主，拨打了吴先生电话。对方自称是海师大桂林洋校区的后勤管理人员，要求记者交200元卫生管理费，才能送外卖到宿舍楼。

该校相关负责人了解此事后表示，收费人员吴某并不是学校的职工，而是桂林洋高校后勤公司聘用的员工，校方已经与该公司进行沟通，要求吴某退还这些费用。海南师范大学并没有禁止外卖进入校园。