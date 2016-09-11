洛阳网首页  新闻  县区  百姓呼声  律师在线  百科  房产  娱乐  游戏  电子报  网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳 | 国内 | 国际 | 娱乐 | 体育 | 财经 | 社会
高校禁外令遭遇尴尬 外卖员书包送餐日送300单
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国内      来源：四川在线 2016-10-17 15:12
分享到：

　　原标题：高校“禁外令”遭遇尴尬外卖员外卖藏书包日送300单

　　自从手机APP外卖兴起以来，许多在校大学生选择足不出户地在宿舍点餐，但学校考虑到学生的安全，纷纷在校内设立“禁区”，禁止外卖车辆进入公寓区。近日，天府早报记者在成都高校采访时了解到，这项规定引起了学生们不小热议，有同学认为学校的政策是为了维护校园安全，也有的同学认为，叫外卖也是大学生活的一种方式，希望学校能够理解。为此，许多外卖商和学生纷纷想对策，来应付学校的禁令。有的外卖员就用书包装外卖，蒙混过关。

　　美食的诱惑

　　“之所以选择网上订餐，主要是因为，学校食堂的饭菜一年已经吃得厌烦了，来来回回就那些菜品，一年下来早就吃厌倦了，只好开始吃学校周边的小店。但是每次下课再走出去吃，比较麻烦，所以都会在下课前提前在网上预订美食，回到寝室时外卖也就差不多送到了。”

　　学生食堂吃厌想换口味，送到寝室很方便

　　现在，各种“懒到家”的服务越来越多，其中外卖送餐上门无疑是最火爆的，随着外卖在各大住宅区附近销售火爆，许多外卖在大学校园内也异常火爆。

　　在四川某传媒学院17栋、22栋的宿舍门口，正值中午学生放学期间，除了来来往往下课的同学之外，送外卖的电动车也相继驶来，在一个寝室楼门口就有三四辆之多，而领餐的同学有的身穿睡衣慢慢悠悠地从宿舍走出来取餐。这种场景在大学寝室门口已经不鲜见。

　　为什么放着学校三四个食堂的饭不吃，却要选择网上订餐？多位同学给出了不同的回答。今年读大二的王垚表示，之所以选择网上订餐主要是因为，学校食堂的饭菜一年已经吃得厌烦了。“来来回回就那些菜品，一年下来早就要吃厌倦了，只好开始吃学校周边的小店。”王垚说，虽然学校外面的小吃种类比较多，可以换换口味，但是每次下课再走出去吃，比较麻烦，所以都会在下课前提前在网上预订美食，回到寝室时外卖也就差不多送到了。

　　除了口味多样之外，节省时间也是许多大学生选择喊外卖的原因之一。

　　在学校院团委任秘书处处长的尹伊表示，自己就是叫外卖“大军”成员之一，现在大学生活比较多姿多彩，各种社团活动也是层出不穷，作为团委的成员，经常要跟同学们利用中午的时间开会，基本上就是刚下课不久就开始开会，开完了也就差不多饭点结束了，所以喊外卖为很多同学提供了方便。“原来的时候，一下课就要去食堂排队买饭，排个队就要20分钟，等吃完了基本也就40分钟了，特别耽误事情，下午有课的同学，可能因为中午饭的时间都牺牲了午休，而且还会遇到去晚了没有座位的可能。”尹伊表示，自从学校门口的不少商家加入了各种APP外卖后，特别方便大家的生活。在尹伊的手机里面就装了三个外卖APP。尹伊说，这些APP不仅仅能节约时间，上面还经常会有优惠活动，一些商家为了吸引顾客，经常会送饮料，或者推出减现金的活动。

　　外卖和学校打“游击战”，有时用书包送外卖

　　在四川某传媒学院内，送外卖已经有一年之久的孟师傅在“喊卖一族”中已经是熟人了，许多人见了他都会打招呼，碰到老买主，孟师傅也会开玩笑地说：“今天没喊外卖啊？好几天没接到你的单了。”孟师傅表示，自己送外卖已经有好长时间了，原来这些APP还没有兴起的时候，自己就是接周边的几个面馆和川菜馆的电话送餐，自从有了APP，孟师傅成了某APP软件专职的送餐员。“没有APP的时候，可能每天就一百单，现在一天最多的时候能够送300单。”孟师傅表示，平时上课的时间是叫外卖最多的时候，周末相对人就少很多。而阴天下雨或者是天气高温的时候，也是学生喊外卖的高峰期。虽然喊外卖的人多，但是孟师傅每次送餐并不简单。周边的很多学校都有限制不让送外卖到学校的规定，只能送到校门口，如果带有外卖标志或者大张旗鼓地送外卖，很容易被保卫处给赶出去。所以为了和保安打“游击战”，许多外卖员都穿得和学生一样，背着书包轻装上阵。“有些同学比较懒，就是需要送到寝室的外卖，我们就背着书包，将外卖藏在书包里面，等到了寝室再拿给他们。”孟师傅说，这样的行为已经是学校周边送餐员都会用的伎俩。“一般都不会被发现，有些保安也是睁一只眼闭一只眼，除非是特殊情况，学校严格检查的时候，但那个时候我们也有办法，喊一些学生帮忙带进去。”孟师傅透露，学校严查一般都是夏天或者期末的时候，那个时候是喊外卖的高峰期，学校就严查。平时一般都可以混过去，只要不被巡逻人员看到。

　　学校安全和卫生都成隐患

　　虽然外卖已经成为现在大学生日常生活中必不可少的一部分，但是外卖给学校带来的安全隐患和卫生问题也不少。在四川某大学成都学院内，就经常会有同学因为吃坏了肚子而去医务室内就诊。校园内也曾经出现过，因为外卖车行驶得过快，而擦倒学生的事情。

　　为了保障学生的安全，四川省内多家学校都相继出台了对外卖的禁令。对于学校禁止外卖车在校内行驶的规定，有些同学表示理解，而有些同学也觉得外卖是大学生活的一种方式，学校这样管得太多。“学校这样做是为了安全考虑吧，许多送外卖的为了赶时间接单，在学校里面都是超速，很容易引起交通事故，哪怕就是被擦碰到也蛮吓人的。”该学校的李同学说，除了交通问题之外，在宿舍里面吃外卖，扔到走廊过道上，会引来一堆苍蝇、蚊子，住在一楼的同学每到夏天就要受苦。

　　对此，四川某大学成都学院保卫处处长罗处长表示，学校之所以颁布“禁外令”，主要是考虑安全和卫生问题。“夏天的时候，根据不完全统计，每天就有多名同学因为吃坏东西到医务室就医，虽然不一定是外卖的原因，但是夏天食物很容易变质，外卖的食品没法很好地保证新鲜度，让人不能不担心。”罗处长说，加上学校是人流聚集的地方，而送餐员这种社会人士进入学校，鱼龙混杂的，可能会带来各种安全隐患，所以学校要求学生在进校的时候都要佩戴学生证或者门禁卡，以保障学生的人身安全。对于学生们议论学校“禁外令”的事情，罗处长感叹，无论如何管理措施只要出台了，都会引起学生的热议，保卫处并没有执法权，所以有时候也只能是口头劝阻，并不能全部截住外卖员。

　　专家

　　学生应以食堂为主但学校也要适应学生需求

　　对于多数学校推出的“禁外令”，引起学生热议一事，记者咨询了成都社科院专家胡光伟教授。胡教授表示，现在学生在学习之外，生活上的需求也日益变得丰富起来，这是社会发展的一个缩影。不过，学生作为一个没有经济收入的群体，经济来源主要是父母，所以应该平时以学习为主，饮食也应该以学校食堂为主，不应该盲目地追求口味和方便，

　　不过，胡教授同时指出，网上订餐如今也是日渐成熟，学校的管理也应该更加人性化，在保障同学们的安全时候，同样要根据学生们提出来的要求进行改进，如改进食堂的口味、丰富食堂的菜系等，从源头上找到原因。

　　-相关链接

　　送外卖进校园先交管理费？海师大：收费人非校职工

　　近日，海口一市民向记者反映，他在桂林洋高校区便民疏导点经营餐饮摊位，靠给附近学校的学生送外卖挣钱。近日宿舍楼下多了身穿制服的保安，要求凡是来该校宿舍楼送外卖的餐饮店，每个月都要交200元至300元“卫生管理费”，否则就不允许在到学校宿舍楼送外卖。根据餐饮摊位老板给的电话，记者乔装成餐饮摊主，拨打了吴先生电话。对方自称是海师大桂林洋校区的后勤管理人员，要求记者交200元卫生管理费，才能送外卖到宿舍楼。

　　该校相关负责人了解此事后表示，收费人员吴某并不是学校的职工，而是桂林洋高校后勤公司聘用的员工，校方已经与该公司进行沟通，要求吴某退还这些费用。海南师范大学并没有禁止外卖进入校园。

 返回洛阳网首页>>
[ 责任编辑： 孙阳丹 ]
分享到：
相关阅读
  • ·北京疾控中心：437家门诊可接种流感疫苗
  • ·防腐剂+添加剂 方便面到底是不是垃圾食品？
  • ·江西“重金求子”电信诈骗调查： 一人分饰多个角色
    • 卧室色彩搭配让你拥有好睡眠
    卧室色彩搭配让你拥有好睡眠
    河南４小镇入选住建部首批127个特色小镇
        据住建部网站今日消息,住建部根据《住房城乡建设部 国家发展改革委 财政部关于开展特色小镇培育工作的通知》
  • ·整顿楼市 严查房企九种不正当经营行为
  • ·［房产］楼市新政:首付增10万 违约还是借钱买房
  • ·［房产］不要觉得毁约是小事，一不小心你就损失惨重
    •  
    		 
    新闻排行
  • 三闯火海救人牺牲 救火英雄王锋遗体告...
  • 特殊环境下更要保障侨胞利益——中国...
  • 【网络媒体走转改】新长征路上印江铺...
  • 黑客组织公布第六批使用禁药名单 日本...
  • 浙江现“万磁王” 前胸能吸2斤重的扳...
  • 张家界大峡谷玻璃桥接待“爆棚” 景...
  • 哥伦比亚全民公决未通过和平协议 总统...
  • 安倍晋三：“丝毫不想”就慰安妇问题...
  • 女子座椅缝隙取玩具被卡手 高铁被迫超...
  • 中欧文明对话会在雅典举行
    		•
    百姓呼声
    灵活就业人员住房公积金月缴存额为610元
    双方户口均在外地　无法在洛阳办理婚姻登记
    精彩图片
    33岁深田恭子性感写真 ...
    极限运动——2016翼装...
    李小璐深V长裙力压群芳...
    金秋十月 胡杨林一片金黄
    精彩热帖

    《姐妹》闺蜜

    雨中菊花更娇艳

    隋唐美景

    献给最可爱的人
    /和农友三天二夜游沁河纪实照片
    /中 秋 夜 月
    /走来走去，飞来飞去 ，一个目的 —— 找吃
    娱 乐

    姚星彤花海秋日慵...

    周冬雨秀美背

    佟丽娅短发攻气十足

    罗志祥女友周扬青
    生活 洛阳天气 水费查询 电费查询 房屋租售 彩票开奖 快递查询
    交通 洛阳地图 洛阳航班 洛阳公交 长途客车 火车时刻 旅游线路
    政务 政府机关 违章查询 个税计算 查公积金 户籍查询 办出入境
    网点 银行网点 洛阳医院 教育学校 社保查询 移动通信 保险理财
    优惠 商场打折 团购导航 特价酒店 休闲娱乐 潮流热卖 美食情报
    资讯 人才招聘 特色餐饮 股票行情 教育培训 购车手册 养生课堂
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605