原标题：男子吃米线用“民国银元”抵账设局骗走店主2万余元

嫌疑人

绥江开米线店的王先生，花了2万余元，从一个“建筑工人”手里买下近300多枚“民国银元”，本想一转手净赚几万元，不料却陷入了一个精心设计的骗局。被骗走2万余元现金。日前，绥江警方侦破了一起利用假“银元”诈骗案件，抓获犯罪嫌疑人2名。

一男子用‘民国银元’买米线

9月中旬的一天，在绥江开米线店的王先生店里，来了一个男顾客。男子叫了碗米线吃了之后，付账时，男子掏出来的“钱”却把王先生看傻了。

“这是两枚‘民国银元’，看起来有点旧，但是价值却大得很，一块要值好几十元人民币。这是我在帮别人修房子时挖到的，有好几百个，准备拿来卖给那些收的。”男子告诉王先生，他身上没带别的钱，只有银元。

当时，王先生还不知“银元”真假，价值几何，就只让对方拿了一个“银元”来抵账。

“古董商人”求购银元

9月21日，王先生的米线店再次来了一位不速之客。男子大概50多岁，衣着得体。男子在吃米线期间与王先生闲聊起来，男子自称是一个古董商人，并问王先生是否有银元、老币之类的东西，自己愿意高价收购。

王先生想起正好前几天有一个男子拿了一枚“银元”来抵账，就将那枚“银元”拿出来，男子拿到手里把玩了一下说，这是枚民国时期的“银元，能值5、60元，问王先生愿意卖不。王先生不愿卖，男子就走了。

第二天上午，“古董商人”又来了，找到王先生要求将那枚银元卖给他，并一路加价到了200元。见王先生仍然无动于衷，“古董商人”就给王先生留了一个手机号码，并称有多少收购多少，如果有务必与他联系。

9月26日，那名用银元抵米线钱的男子再次出现。王先生立即迎了上去，问他手上还有没有银元。这名男子倒也爽快，说自己身上还有360多枚相同的银元，正准备找地方卖掉。王先生大喜，立即表示以每枚50元收购。对方不同意，讨价还价之后，以每枚65元成交。最终，王先生以20008元从男子手中收购了“民国银元”365枚。

“古董商人”失联店主被骗

第二天，王先生兴冲冲地给那位“古董商人”打去了电话可是电话不通，他拿着“银元”在冲洗的时候，发觉银元里面居然是黄颜色的，这才知道自己被骗了。

警方初步认定该系列案件系同一团伙所为，10月8日，绥江警方将来自贵州的犯罪嫌疑人潘某某和雷某某抓获，当场查获作案用假银元1000余个。经审讯，两人对其诈骗犯罪事实供认不讳。

目前，两名犯罪嫌疑人已被刑事拘留。

警方提醒

当碰到有人准备高价收买某种古董、银元或商品，恰巧又有人准备低价出售时，一定要多个心眼。天上不会掉馅饼，遇到轻易就能挣到大钱的事情，你可千万要小心，那不是馅饼，是陷阱，等着你往里跳。记住这句话：占小便宜吃大亏。(都市时报首席记者程浩通讯员钟炜)