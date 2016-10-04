洛阳网首页  新闻  县区  百姓呼声  律师在线  百科  房产  娱乐  游戏  电子报  网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳 | 国内 | 国际 | 娱乐 | 体育 | 财经 | 社会
男子吃米线用“民国银元”抵账 骗店主2万余元
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国内      来源：昆明信息港 2016-10-17 15:13
分享到：

　　原标题：男子吃米线用“民国银元”抵账设局骗走店主2万余元

　　嫌疑人

　　绥江开米线店的王先生，花了2万余元，从一个“建筑工人”手里买下近300多枚“民国银元”，本想一转手净赚几万元，不料却陷入了一个精心设计的骗局。被骗走2万余元现金。日前，绥江警方侦破了一起利用假“银元”诈骗案件，抓获犯罪嫌疑人2名。

　　一男子用‘民国银元’买米线

　　9月中旬的一天，在绥江开米线店的王先生店里，来了一个男顾客。男子叫了碗米线吃了之后，付账时，男子掏出来的“钱”却把王先生看傻了。

　　“这是两枚‘民国银元’，看起来有点旧，但是价值却大得很，一块要值好几十元人民币。这是我在帮别人修房子时挖到的，有好几百个，准备拿来卖给那些收的。”男子告诉王先生，他身上没带别的钱，只有银元。

　　当时，王先生还不知“银元”真假，价值几何，就只让对方拿了一个“银元”来抵账。

　　“古董商人”求购银元

　　9月21日，王先生的米线店再次来了一位不速之客。男子大概50多岁，衣着得体。男子在吃米线期间与王先生闲聊起来，男子自称是一个古董商人，并问王先生是否有银元、老币之类的东西，自己愿意高价收购。

　　王先生想起正好前几天有一个男子拿了一枚“银元”来抵账，就将那枚“银元”拿出来，男子拿到手里把玩了一下说，这是枚民国时期的“银元，能值5、60元，问王先生愿意卖不。王先生不愿卖，男子就走了。

　　第二天上午，“古董商人”又来了，找到王先生要求将那枚银元卖给他，并一路加价到了200元。见王先生仍然无动于衷，“古董商人”就给王先生留了一个手机号码，并称有多少收购多少，如果有务必与他联系。

　　9月26日，那名用银元抵米线钱的男子再次出现。王先生立即迎了上去，问他手上还有没有银元。这名男子倒也爽快，说自己身上还有360多枚相同的银元，正准备找地方卖掉。王先生大喜，立即表示以每枚50元收购。对方不同意，讨价还价之后，以每枚65元成交。最终，王先生以20008元从男子手中收购了“民国银元”365枚。

　　“古董商人”失联店主被骗

　　第二天，王先生兴冲冲地给那位“古董商人”打去了电话可是电话不通，他拿着“银元”在冲洗的时候，发觉银元里面居然是黄颜色的，这才知道自己被骗了。

　　警方初步认定该系列案件系同一团伙所为，10月8日，绥江警方将来自贵州的犯罪嫌疑人潘某某和雷某某抓获，当场查获作案用假银元1000余个。经审讯，两人对其诈骗犯罪事实供认不讳。

　　目前，两名犯罪嫌疑人已被刑事拘留。

　　警方提醒

　　当碰到有人准备高价收买某种古董、银元或商品，恰巧又有人准备低价出售时，一定要多个心眼。天上不会掉馅饼，遇到轻易就能挣到大钱的事情，你可千万要小心，那不是馅饼，是陷阱，等着你往里跳。记住这句话：占小便宜吃大亏。(都市时报首席记者程浩通讯员钟炜)

 返回洛阳网首页>>
[ 责任编辑： 孙阳丹 ]
分享到：
相关阅读
  • ·北京疾控中心：437家门诊可接种流感疫苗
  • ·防腐剂+添加剂 方便面到底是不是垃圾食品？
  • ·江西“重金求子”电信诈骗调查： 一人分饰多个角色
    • 卧室色彩搭配让你拥有好睡眠
    卧室色彩搭配让你拥有好睡眠
    河南４小镇入选住建部首批127个特色小镇
        据住建部网站今日消息,住建部根据《住房城乡建设部 国家发展改革委 财政部关于开展特色小镇培育工作的通知》
  • ·整顿楼市 严查房企九种不正当经营行为
  • ·［房产］楼市新政:首付增10万 违约还是借钱买房
  • ·［房产］不要觉得毁约是小事，一不小心你就损失惨重
    •  
    		 
    新闻排行
  • 三闯火海救人牺牲 救火英雄王锋遗体告...
  • 特殊环境下更要保障侨胞利益——中国...
  • 【网络媒体走转改】新长征路上印江铺...
  • 黑客组织公布第六批使用禁药名单 日本...
  • 浙江现“万磁王” 前胸能吸2斤重的扳...
  • 张家界大峡谷玻璃桥接待“爆棚” 景...
  • 哥伦比亚全民公决未通过和平协议 总统...
  • 安倍晋三：“丝毫不想”就慰安妇问题...
  • 女子座椅缝隙取玩具被卡手 高铁被迫超...
  • 中欧文明对话会在雅典举行
    		•
    百姓呼声
    灵活就业人员住房公积金月缴存额为610元
    双方户口均在外地　无法在洛阳办理婚姻登记
    精彩图片
    33岁深田恭子性感写真 ...
    极限运动——2016翼装...
    李小璐深V长裙力压群芳...
    金秋十月 胡杨林一片金黄
    精彩热帖

    《姐妹》闺蜜

    雨中菊花更娇艳

    隋唐美景

    献给最可爱的人
    /和农友三天二夜游沁河纪实照片
    /中 秋 夜 月
    /走来走去，飞来飞去 ，一个目的 —— 找吃
    娱 乐

    姚星彤花海秋日慵...

    周冬雨秀美背

    佟丽娅短发攻气十足

    罗志祥女友周扬青
    生活 洛阳天气 水费查询 电费查询 房屋租售 彩票开奖 快递查询
    交通 洛阳地图 洛阳航班 洛阳公交 长途客车 火车时刻 旅游线路
    政务 政府机关 违章查询 个税计算 查公积金 户籍查询 办出入境
    网点 银行网点 洛阳医院 教育学校 社保查询 移动通信 保险理财
    优惠 商场打折 团购导航 特价酒店 休闲娱乐 潮流热卖 美食情报
    资讯 人才招聘 特色餐饮 股票行情 教育培训 购车手册 养生课堂
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605