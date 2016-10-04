原标题：湖南一29岁小伙因饮酒患病“退化成婴儿”

小谢正在医院接受治疗徐珊摄

中新网长沙10月17日电(付敬懿徐珊)多少成年人在遭遇工作压力或生活苦难时都会感叹，要是能回到无忧无虑的婴儿时期就好了。可是当29岁创业者小谢(化名)因酒局一夜之间“退化”到婴儿时代，瘫卧在床，听力和理解力严重倒退，生活不能自理，其经历只能用痛苦来形容。

9月6日23时左右，小谢和朋友一起聚餐，为了助兴一伙人一起喝了一瓶400毫升劲酒和2斤自家酿的米酒。本身并不好酒的小谢，因朋友聚会气氛好，不知不觉就喝多了。回到家里，小谢倒头就睡，父母当时以为小谢只是醉酒，休息一下就好了，未予以重视。第二日上午，小谢的同事有事找他，打他的电话怎么也打不通，便来到小谢家里探一究竟，结果发现小谢已经神志不清了。

小谢的父母急忙将其送往当地人民医院抢救，却未能取得良好诊治。10月9日，在辗转各大医院后，小谢的父母带着他来到湖南省酒瘾网瘾中心就诊。湖南省脑科医院酒瘾网瘾治疗中心主任周旭辉仔细询问病史并进行相关检查后，最后确诊了小谢的疾病——急性酒精中毒并发缺血缺氧性脑病。

经过ICU住院抢救治疗，小谢现已脱离了生命危险，但后遗症十分严重：小谢整日只能瘫卧在床上，听力和理解力严重倒退，语言能力退化为零，不会说话，见到熟人偶尔会拥抱，但不会点头或摇头回答问题，甚至还出现行为紊乱，用嘴乱咬东西，无规律地乱叫，日常生活全需家人督促和料理。简单来说，小谢在一夜之间“退化”回到婴儿时代。

“急性酒精中毒并发缺血缺氧性脑病的治疗、康复训练的过程是很复杂的，涉及多学科合作，需要药物治疗、高压氧及功能康复相结合，加之小谢在发病后由于家庭经济紧张，治疗未能连续进行，错过了救治的黄金期，所以目前是比较棘手的。”周旭辉说，尽管病情严重，但小谢本身年轻，既往体质好，没有基础性疾病，且病程还不是很长，所以坚持规范的治疗还是有希望好转的，希望大家能伸出援手，帮帮他。

“酒精的致死量是250克纯酒精，相当于一斤二两白酒的量，也是一般人饮酒的极限。”周旭辉提醒市民，小谢的遭遇值得同情，也应该引起高度重视。酒精是一种中枢神经抑制剂，饮酒后轻则言行紊乱，口齿不清，行走困难，行为不能自控尚可有眼球震颤、短暂性记忆丧失；重则可能出现呼吸麻、意识障碍、嗜睡、深睡、昏迷等，甚至可能会导致死亡。