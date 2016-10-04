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女子吃“自助餐”收费1万4千元 看到账单傻眼了
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国内      来源：重庆晨报-上游新闻 2016-10-17 15:14
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　　原标题：这顿饭收费1万4千！看到账单傻眼了

　　本以为是302元一个人的自助餐，重庆市民孔女士请了十多位客人，来到重庆新牌坊一家日式料理店一顿狂吃，结账时拿过账单一看顿时傻眼。。。价格竟然高达1万4千多元！！！

　　账单

　　孔女士告诉630有料哥，由于家人要请朋友吃饭，她便通过大众点评网查看餐厅信息，一家位于新牌坊的日本料理店，在点评网上口碑不错，标注的价格是302元/人。

　　餐厅信息

　　孔女士理解，这个意思就是每人收费302元的自助餐，于是就带着浩浩荡荡十几位亲朋好友来到了这家料理店。

　　既然是按人头收费的自助餐，当然是放开肚子使劲吃呗！十几个人也没多想，面对美味的日式料理也就不客气了。

　　网络图片

　　十几个人吃舒服之后，服务员拿来账单给孔女士，她一看价格顿时傻眼了，14535元！！！

　　孔女士很不理解，不是302元一个人的自助餐吗？怎么会这么贵呢？！

　　餐厅经理告诉630有料哥，大众点评上面写的“302元/人”，其实是估算的人均消费价格，并不是自助餐价格。

　　餐厅工作人员接受采访

　　“这竟然不是自助餐？！”，一群人听到这样的说法，当场傻眼了。

　　孔女士认为，大众点评网上302元/人的标注完全误导了自己，但自己用餐前没有向服务员问清楚，最后只好硬着头皮付了账。

　　630有料哥已经将事件，向大众点评网客服进行了反映，客服人员表示会将问题向上级汇报，目前孔女士已经将自己的遭遇向工商部门进行了投诉。

　　来源：重庆电视台新闻频道

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[ 责任编辑： 孙阳丹 ]
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