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欧俄航天局探测器太空旅行7个月 将登陆火星
您当前的位置 ：新闻中心 > 国际 正文      来源： 中国新闻网 2016-10-17 10:39
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　　原标题：欧俄航天局火星探测器太空旅行7个月将登陆火星

　　“火星太空生物2016”任务接近火星。(图片来源：ESA)

　　中新网10月17日电综合报道，当地时间16日，由欧洲与俄罗斯航天局合作的“火星太空生物”(ExoMars)探测计划中，“施克亚巴瑞里”(Schiaparelli)登陆器历时7个月飞行后，与“微量气体探测轨道器”(TGO)分离，以登陆火星表面。

　　16日，火星登陆器脱离轨道器，朝火星表面推进，以测试欧洲首次设计的火星探测车。探测车将寻找过去及现有的生命迹象。

　　据预计，“施克亚巴瑞里”将于19日进入火星的大气层，并最终登陆火星。

　　该计划的首要目标是找出火星上是否曾经存有生命，这艘搭载大气探测器的宇宙飞船，将研究火星周围的微量气体，例如甲烷。

　　科学家相信，在地球与生命息息相关的化学物质甲烷，可能源自数百万年前灭绝，而导致地表下气体结冻的微生物，或是源自产生甲烷、存活至今的一些有机体。

　　这是欧洲宇宙飞船登陆火星的第2次尝试。英国登陆艇小猎犬2号(Beagle-2)2003年时任务失败。

　　“2016火星太空生物”探测计划由欧洲航天局(ESA)领衔，俄罗斯航天局(Roscosmos)提供发射器及“微量气体探测轨道器”4架科学仪器的其中2架。

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[ 责任编辑： 孙阳丹 ]
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