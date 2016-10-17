水母网10月6日讯 “这300多斤‘红将军’艺术苹果是要发给黑龙江省鹤岗市的客户。”今年32岁的烟台栖霞辛庄村村民史伟鹏一边忙着包装苹果，一边告诉记者。“一开始哪懂什么淘宝，什么网店，更别说从网上跟客户交易了，自打今年跟着本鹏合作社上了四次电商培训班，学着开建了自己的淘宝网店，如今俺的淘宝网店客户仅下‘红将军’苹果订单就有8000多斤了！”

早在2013年第十二届山东栖霞苹果艺术节举办期间，观里镇就被中国果品流通协会授予了“中国艺术苹果专业镇”荣誉称号。辛庄村作为栖霞市观里镇艺术苹果的发源地，全村种植苹果1300多亩，其中艺术苹果种植面积达900多亩，年产艺术苹果约540万斤。“我们充分利用当地艺术苹果资源优势，以‘互联网+苹果’理念为指导，走‘艺术苹果+电商’发展路径，着力将辛庄村打造成全国首个‘艺术苹果’淘宝村，全面叫响栖霞苹果品牌。”观里镇党委书记牟新页告诉记者。

要打造“艺术苹果”淘宝村，领头人是关键。今年41岁的辛庄村村民史本鹏率先扛起了建立全村首个淘宝网店，带领村民齐心打造艺术苹果淘宝村的大旗，其名下的“栖霞市本鹏果蔬专业合作社”淘宝网店仅开店四个月就销售苹果50万斤，销售额达200多万元。“我就是想带领全村百姓发家致富，让俺们的艺术苹果搭上互联网快车，让栖霞观里镇辛庄的艺术苹果走向全国各地。”史本鹏告诉记者。

作为栖霞本鹏果蔬专业合作社理事长的史本鹏，如今已发展合作社社员800多户，2015年栖霞第十四届苹果艺术节期间，在相关部门牵线搭桥下与烟台日报传媒集团携手打造“栖霞苹果红华夏”活动，并在观里镇辛庄村成立“栖霞苹果红华夏”苹果专供基地，通过与烟台日报传媒集团、水母网、华联超市、北京首农公司合作，实现网上销售栖霞苹果突破300万斤，其中艺术苹果销量超过30万斤。

一枝独秀不是春，百花齐放春满园。为了打造独一无二的艺术苹果淘宝村，史本鹏将眼光投向了全村的艺术苹果种植，带领广大村民一起搭乘互联网快车发家致富。“起初很多村民都不理解我，为啥要带领大家建立什么淘宝村，更不相信通过互联网就能把苹果卖出去。”为了转变村民保守的思想观念，史本鹏利用村民晚上农闲时候，挨家挨户走访动员，给村民们讲解建立淘宝村的好处。在观里镇政府的大力支持帮助下，由本鹏合作社牵头组织了四次农村淘宝电子商务培训班，免费为村民讲解农村电子商务发展形式方向，并手把手教村民开设、装修自己的淘宝网店。

功夫不负有心人，在史本鹏的牵头带领下，辛店村目前已有70多户村民学习开设淘宝网店，其中26户村民已经建起自己的淘宝网店并正式运营，40多户正准备运营。观里镇辛庄村一个依靠发展农村电子商务，采取个性化定制艺术苹果、走高端定制路线的“艺术苹果”淘宝村正在一步步发展崛起。

“星火燎原，下一步我们将充分利用‘艺术苹果’特色，走‘政府引导扶持、果农自愿加入、电商众创中心提供技术保障’路线，实现村淘电商抱团发展，打造独具特色的‘艺术苹果’淘宝村，让栖霞苹果借助互联网快车走向全国，走向世界。”观里镇党委书记牟新页信心满怀。(记者张奕通讯员王强言芳海超倩倩)