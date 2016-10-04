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原标题：维基解密公布希拉里高盛内部演讲的所有内容

新华社专电“维基揭秘”网站15日又发布一批美国民主党总统候选人希拉里·克林顿竞选团队主席约翰·波德斯塔的电邮，其中包括希拉里2013年对美国最大投资银行高盛集团所做3次收费演讲的讲稿。

讲稿显示，希拉里谈及美国金融危机的起因和应对举措时，态度缓和，大体上未对华尔街作出直接批评。

在2013年10月的一次演讲中，希拉里告诉高盛银行高管们，她担任纽约州参议员时，与华尔街亲密合作，“关系非常好”。

在谈到2008年金融危机后的金融改革和监管时，她说：“发生了什么、怎么发生的、我们如何防止它再次发生？你们需要帮助我们弄清楚这些，让我们一起确保这一次我们把它做好。”

希拉里2009年初至2013年初出任国务卿。从卸任到2015年4月宣布二度参选总统这段时间，她多次给华尔街人士作收费演讲。此次被披露的另一篇讲稿显示，为了在华尔街“更接地气”，她将自己的国务卿经历描述成“就像是任何人的资产负债表”。

此前民主党党内初选阶段，希拉里的对手伯尼·桑德斯多次要求希拉里公开在华尔街所做演讲内容，并认为让希拉里监管金融行业将不能让人放心，因为她曾收过这些金主的钱。民主党内一些人也长期质疑希拉里与华尔街走得太近。