水母网10月16日讯 10月16日，装扮一新的太虚宫广场迎来了烟台栖霞一年一度的中国山东第十五届栖霞苹果艺术节开幕式。企业搭台，百姓唱戏，隆重而简约的开幕式后，山东烟台栖霞国家农业科技园区揭牌、国家生态原产地产品保护颁证、栖霞“民联”牌苹果(APEC)中国国宾礼授牌、全国三大主力电商栖霞苹果网货节启动、山东省首支10亿元苹果产业基金启动、山东栖霞苹果拍卖中心启动、华易汇百业联盟互联网服务平台启动、苹果销售大王颁奖，一项项与栖霞果农息息相关的活动先后展开，不时引得现场观众的阵阵掌声。随后，由栖霞当地知名企业华昕集团出资，邀请CCTV7“美丽中国乡村行”栏目打造的一场展现栖霞苹果、旅游、城市风采的文艺盛宴，将开幕式活动推向了高潮。

为持续提升“苹果之都·甜美栖霞”城市形象，做强苹果品牌综合宣传营销，展现城市魅力，创新推动富强文明新栖霞建设，今年9月30日至10月31日，栖霞市委、市政府继续举办第十五届中国·山东栖霞苹果艺术节。本着为群众办节日、群众的节日群众办和节俭办会、创新发展的原则，本届苹果艺术节坚持“文化搭台、经济唱戏”，“政府引导、企业唱戏”，采取市场化、社会化运作，拓展线上线下销售渠道，利用网上网下全媒体平台，加大苹果品牌综合营销及宣传，进一步促进苹果销售、经贸合作和文化旅游交流。

栖霞地处胶东半岛腹地，素有“胶东屋脊”之称，这里四季分明、阳光充足，最适宜苹果栽培。全市苹果种植面积达到100万亩，其中盛果期果园面积就有71万亩，年产优质苹果200万吨，农民收入的85%来自果业。有40万农民直接从事苹果栽培，5000多人从事果品流通，1000多家相关企业从事苹果产业化链条拓展，累计有50万人直接受益于苹果树，被称为“被苹果树托起的城市”。

近年来，栖霞市委、市政府依托苹果产业特色，着力打造“中国苹果之都”品牌。自2002年开始，市委、市政府先后投资5000多万元，每年举办一届栖霞苹果艺术节，至今已连续举办了十五届。在中央电视台做栖霞苹果形象宣传广告，在国内各大中城市举办栖霞苹果推介会，以果为媒、以节搭台、经济唱戏，有力提升了栖霞苹果的品牌形象和栖霞城市的经济地位。

据悉，在为期一个月的时间内，本届栖霞苹果艺术节将陆续举办苹果艺术节开幕式暨“美丽中国乡村行”文艺活动、栖霞旅游黄金月系列活动、第二届栖霞苹果网货节、全国苹果产业转型升级暨百所院校科技成果走基层高峰论坛、“苹”然心动——历届苹果艺术节盛况摄影展、“不忘初心”——大型书画艺术展等15项主题活动。此外，本届苹果艺术节也继续设乡镇分会场，将在果园和田间地头开办“互联网+精准脱贫”创业梦想课堂、果王争霸赛、民间艺术表演、书记喊你吃苹果直播等活动，打造一个丰富多彩的群众节日。

其实，9月30日栖霞旅游黄金月的启动已经奏响了第十五届苹果艺术节的序曲。今年结合苹果艺术节相关活动，栖霞市先后推出了旅游网络行销、万人苹果采摘、民俗文化旅游节等活动，全面宣传全域旅游概念。其中，太虚宫景区推出了“牟氏庄园+太虚宫+船游长春湖+采摘平安果”等旅游线路，邀请省内外万人参加苹果采摘、互动游戏以及其他联欢活动，并举办祈福法会、船游长春湖、关注微信送好礼等活动。牟氏庄园景区推出了金秋文化旅游节暨民俗七天乐活动，包括抛绣球、抬花轿、跨马鞍、入洞房等传统婚礼展演场景，牟墨林故居“老爷会客”展演，小姐楼“小姐绣花”展演，庄园戏楼京剧、吕剧等相关剧目展演，“实场景、老物件、真艺人”非物质文化遗产项目展示，八卦鼓、扭秧歌、耍狮子、儿童娱乐、美食节、工艺品展销等外围活动，另外还有做饽饽、扬饽饽、着清装、猜灯谜、荡秋千等民俗风情体验活动。

15日，一场特色的栖霞苹果文化节在栖霞市苏家店镇天崮山景区上演。天崮山登山大会、“苹”添秋色书画展、优质苹果特卖会、舌尖上的苹果节招商活动、民间艺术表演、快乐家庭争霸赛等活动依次上演，吸引着附近众多村的果农参与其中、亲身体会。特别是快乐家庭争霸赛环节，以苹果为主题的各种益智、益乐活动，果农就是主角引得现场观众的大声喝彩。而像这样的苹果艺术节分会场活动，先后有5个乡镇将陆续上演，极大丰富栖霞果农的精神文化生活。(记者张奕于思玮通讯员王强言芳海超倩倩)