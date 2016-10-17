《又是一年苹果红》(作者：宫晓琛)

全市人均种果一亩地全国人均供果一公斤

栖霞：“长”在苹果树上的城市

栖霞市拥有人口66万，苹果种植面积却达到了100万亩，年产优质苹果200万吨，农民收入的85%来自果业。近年来，该市把苹果产业做为全市的支柱产业来培育，全市上下共栽一“棵”树，结出累累硕果。“全市人均种果一亩地，全国人均供果一公斤”正由理想变成了现实。

栖霞栽培苹果已有100多年历史了，进入90年代，该市进一步扩大优质苹果的生产规模，走产业化发展的路子，“泉源”、“天誉”等苹果商标相继注册，“公司+基地+农户”、“专业协会+农户”等新的生产模式逐步推开，一个现代化的苹果产业化基地初具规模，栖霞苹果以种植面积、综合服务、果园管理、品种质量、总产单产和企业效益“六个全国第一”而名声大振，被国家相关部门先后命名为“中国苹果第一市”、“中国苹果之都”等称号。近年来，他们又引进稀缺的早熟、中熟品种，形成了早、中、晚品种5：25：70的合理结构，拉长了苹果销售期。同时，推广普及了配方施肥、树下覆草、铺设反光膜等20多项先进的管理技术，广泛采用生物工程技术，推行绿色食品证书制度，被国家农业部确定为第一批“全国创建无公害苹果生产示范基地市”，目前全市已有20多个企业拿到绿色食品证书，优质果率达80%以上。

苹果产量质量提高以后，栖霞市又全力打造苹果品牌，积极培育市场体系，帮助群众解决苹果销售问题。一方面，在财政比较紧张的情况下，政府拿出2000多万元连续在中央电视台做了四年苹果广告，从2002年开始连续举办了十四届苹果艺术节，极大提高了栖霞苹果的知名度和市场占有率。另一方面，发动全社会力量共同参与市场开发，形成了一支强大的果品营销队伍。目前，全市具有一定规模的果品经销企业达600多家，有5000多人从事果品经销、贩运，并在北京、上海、广州、天津等40多个大中城市建立了直销网点。同时，积极鼓励支持龙头企业参与国际竞争，千方百计把栖霞苹果推向国际市场。近年来，先后有35家企业办理了自营进出口权，苹果出口量连年增加，可销往世界上40多个国家和地区，年出口量20多万吨，连续10年出口产量居全国之首。投资1亿元兴建的占地1200亩的蛇窝泊果品批发市场，现已成为中国北方最大的专业果品批发市场，年交易量达6亿多公斤，成交额30多亿元，可辐射带动整个胶东半岛，被国家农业部确定为“国家级重点市场”，被中国果品流通协会评为“全国优秀果品批发市场”。

100万亩果园每年修剪下的废弃枝条有16万吨，这些废弃枝条以前只能作为烧柴，一堆堆、一垛垛地摆放在村民的房前屋后，既浪费了资源，又影响村容村貌。该市组织科技人员研究利用苹果枝条发展食用菌获得成功。为促进食用菌产业的发展，他们从西北农林科技大学选调了3名食用菌专业大学生，组成食用菌生产办公室；聘请西北农业大学的4位教授担任生产顾问，并出台优惠政策，帮助农民解决资金问题。他们还先后与省内外客商签订食用菌销售合同，并在桃村镇、观里镇建起了食用菌加工厂。现在全市16个镇街区年培育食用菌2000万余棒，可直接为农民增收近亿元。

为充分利用废弃枝条，他们引进了由北京万华生态板材股份有限公司投资1亿元人民币兴建的万华生态板业项目，主要以苹果枝条、麦秸秆、玉米秸秆、花生秸秆、花生壳为主要原料,采用新技术和新工艺加工生态环保型无甲醛板材。这种生态板不仅填补了我国秸杆人造板的空白，达到了世界领先水平，而且被列入国家“863”计划，在高档建筑、家具、装修和包装等行业拥有广阔的发展前景。项目全部投产后，年可生产各类板材5万方，预计销售收入1.06亿元，利税2600万元。为解决城区供热问题，又引进了总投资4.2亿元的天力生物质热电项目，主要利用苹果枝条辅助混合枝条进行生物质发电，并利用余热向市区集中供暖。项目投产后，年设计发电量1.8亿千瓦时，供暖面积达200余万平方米，可实现销售收入1.18亿元，利税5500万元。

树大引来“金凤凰”。配套果树经济的全面发展，目前，该市已建起苹果纸袋、纸箱、冷藏和加工等各类相关企业1000多家，其中果品冷风库、气调库有600余处，贮藏能力达90万吨；建有各类包装、运输企业200多家，纸袋生产企业80多家，苹果深加工企业30多家。生产的苹果汁、苹果醋、苹果脆片等产品不仅占领了国内市场，而且远销到美国、韩国、日本、香港等国家和地区，倍受人们青睐。