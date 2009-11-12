原标题：号称能在哈尔滨封路的劳斯莱斯姐火了，真不是宾利派来的卧底吗…

本周，一段视频火了。

标题五花八门：

“BBC记者采访一位劳斯莱斯姐”

“厉害了劳斯莱斯姐这样开车，外国游客实在看不下去了”……

但内容都是同一段视频：

视频中，一位英国女士通过翻译，采访了中国劳斯莱斯女车主“刘女士”。

本以为是外国人介绍中国富裕阶层的普通套路，但接下来发生的事情，令许多中国观众愤怒了。

正在开车的“劳斯莱斯姐”，竟然拿起手机自拍。。。

坐在副驾驶位置上的英国女士有点惊慌。

当“劳斯莱斯姐”第二次拿起手机自拍时，她忍不住劝阻：“现在最好别用手机。。。”

翻译员坐在后排，尴尬地呵呵一笑，没敢传话给“劳斯莱斯姐”(从对话中判断，她似乎听不懂英语)。

翻译员转而用英语介绍中国的富人状况。

“劳斯莱斯姐”继续自拍。。。

英国女士急了：“亲爱的别用手机。。。”她请求翻译员传话给“劳斯莱斯姐”。

终于懂了。

“嗯，好。”

接着，英国女士询问，她从事什么行业。刘小姐回答两个字：金融。

——奇怪的是，开得起豪车的金融从业者，却听不懂简单的英语？

更奇怪的是，翻译员在解释她的回答时，说的是“金融业和房地产”。

过了一会儿，“劳斯莱斯姐”向英国女士表示歉意，但话题不是驾驶时的危险动作，而是“不让其他的车”(可能是指其他车没有让路)。

英国女士表示理解：“只是(北京)车太多而已。”

接着，视频中最让人吃惊的一幕发生了，“劳斯莱斯姐”说：“如果在哈尔滨，我就能做到。”

做到什么呢？翻译员解释：“她说如果我们去她的家乡哈尔滨，她能安排封街，让我们拍摄。”

英国女士听完后，哈哈一笑。

“劳斯莱斯姐”也笑了。

视频戛然而止。

相信看到这里，中国观众都怒了。今天的中国，居然还有人敢明目张胆地炫耀特权？

经过小编的不懈搜索，终于查到了这段视频的来源。这不是BBC节目，而是英国的另一家电视台，ITV的纪录片。

节目2015年播出，拍摄大概是2014年，那为什么这两天才火了呢？因为中国台湾地区的电视台今年7月才引进，配上了中文字幕(所以视频中的字幕是繁体)。

视频中的英国女士不是记者，而是演员Joanna Lumley。这段视频来自于Joanna Lumley‘s Trans-Siberian Adventure，中文名叫《琼安娜西伯利亚大冒险》。

ITV请琼安娜从中国香港出发，途径中国大陆和内蒙古，坐火车穿越西伯利亚，最终抵达莫斯科。

整部纪录片共三集，属于猎奇性质，没什么深度，无非是给英国观众看看，今天的“远东”是什么样子。

琼安娜在维多利亚港感受到了香港的富饶(她儿时曾生活过一段时间)：

在中国大陆感受到了高铁的发达：

不过，ITV的节目制作者，还是免不了西方人的傲慢。

比如中国地图没有包含台湾；

比如不满意中国“统治”西藏(大屏幕正在播放西藏风土人情，英国人大摇其头)；

比如对中国政治的认识还停留在文革样板戏；

而我们的“劳斯莱斯姐”，也不过是英国电视台“表现”中国暴发户刻板印象的一枚棋子。

尴尬的是，劳斯莱斯(中国)公司并未意识到英国媒体人的“良苦用心”。劳斯莱斯官方微博直到今天，还挂着节目录制时与ITV“愉快交流”的宣传信息。

善意地猜测，劳斯莱斯(中国)公司没有看到ITV最后的成片吧，不知道母公司所在的英国电视台，也是套路满满。

这样的土豪“劳斯莱斯姐”，难怪网友开玩笑，真不是宾利派来的卧底吗？