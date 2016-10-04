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网约车司机月入万元成泡影 如今勉强3000元
您当前的位置 ：新闻中心 > 国内 正文      来源： 现代金报 2016-10-17 09:23
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　　原标题：月入万元成泡影，如今勉强3000元

　　网约车司机月入万元成泡影如今勉强3000元

　　“今年年初买的丰田雷凌，全部弄好14万，现在能卖多少钱？”

　　“最多10万了。”

　　“才半年时间，要亏4万？”

　　“没办法，二手车市场就是这样的，上了牌开始就直接打8折，何况你还跑了这么多公里数。”

　　这是一则在宁波某滴滴优步群里的对话，类似这样的对话每天出现在各大群里，不少滴滴、优步司机正在退出网络约租车市场，并且把手中的车辆卖掉。随着国庆节后各地网约车管理意见征求稿的出台，滴滴、优步平台上大量司机面临并不明朗的未来选择了退出。

　　为什么选择退出？算算账就知道

　　或许你去年天天能看到滴滴司机月入好几万的故事，但是已经成为过去式，可能再也不会出现了。

　　去年5月，王彬8万元购置了一辆日产阳光，成为一名全职网约车司机。他从月薪5000元的快递员，一跃成为了月收入近2万元的中产。不过，好景不长，今年春节后，王彬发现，补贴在降低，收入在锐减。而今年8月份滴滴和优步合并后，奖励几乎取消。

　　在宁波，像王彬这样的网约车司机有几万名(注册量)，他们一度沉醉于分享经济带来的红利中。但是随着资本的离去，真实的世界呈现在眼里。

　　王彬跑了一年半的网约车，他给记者列了一个单子：

　　车辆损耗和折旧：

　　以一辆价格8万元的轿车为例，车辆每月行驶6000公里，一年行驶7.2万公里，4年行驶28.8万公里。4年以后车辆接近报废。车辆每月做保养一次200元，4年就是0.96万元。4年保险2万元，按5万公里更换4只轮胎1000元计算，4年更换轮胎费用0.6万元，另外4年车辆维修、更换刹车片、刹车油等耗材以及洗车美容等费用1.5万元。

　　共需花费8+0.96+2+0.6+1.5=13.06万元，平均每年损耗、折旧费用达3.265万元，每月成本为2720元。

　　油费：

　　每月行驶6000公里，按每公里0.6元计算，一个月的汽油费为3600元。

　　平均一个月能接720单，按照每个乘客拨打电话2分钟计算，一个月要拨打1440分钟，再加上软件、导航使用流量，一般网约车司机的电话费在300元左右。

　　也就是说，每个月的固定运营成本是在6620元，这个前提还是在每个月没有罚单，不撞车、保险不出险的理想前提下，如果加上这些不可预计，但又可能发生的情况，所以每个月固定成本在7000元以上。

　　而目前滴滴、优步司机每周跑下来的流水只有2000元不到，一个月跑8000元比较困难，要拿到少量的奖励，评分要4.7分以上，成单率要70%以上(不少新手都达不到这个标准)，如果奖励拿不到，基本是一分钱都没有赚，当了一把活雷锋。而就算每周都能完成任务，一个月总收入只有1万元不到。除掉7000元的开支，每个月到手只有3000元左右甚至不到3000。而为了这3000元，必须每个月不休息一天，每天工作12小时。如果按照小时来计费，每小时收入只有8.3元，这比宁波的最低工资标准还要低。

　　滴滴搞出各种花样，收入越来越不行

　　陈先生原本是宁波一家不错的民营企业的技术员工，当时收入还算可观。由于企业近些年效益不好，加之单位内部斗争激烈，他一气之下辞职经商，做起了餐饮。

　　由于选址失败，不到半年就开不下去了，去年有段时间他很失落，无事可做。

　　刚好一位朋友对他说：开滴滴，来钱快。

　　正巧家里那台小车闲着也是闲着。于是立马注册跑起了滴滴，心情随着收入的增加也逐渐好转。

　　“当时流水跑了多少，奖励就有多少。”陈先生告诉记者。

　　他记得优步当时能跑8000元每月的流水，加上奖励最高一个月拿到1.6万元，同时，他滴滴也注册了，两个软件同时开始，哪个软件先来单子，先开哪个，滴滴+优步算下来，一个月收入超过了2万元。除掉各种开支，一个月到手收入超过了1.5万元。

　　好景不长，从年初开始他周围陆续就有专职的朋友开始退出滴滴，由于自己没有别的技能，加之在生意上吃过亏，债务还没彻底还清，他还是选择坚持一下，再看看。

　　他还记得过完年以后，除掉开支，他每个月到手的收入不到1万元，虽然收入降低了不少，但是相比于一般上班族来说，收入也不算低。

　　结果过了8月，他感觉越来越不行了，另外滴滴搞出什么服务分，各种花样，补贴是一天比一天低。最近算下来，一个月可能也就三四千元。眼看着新政11月份就要实施，他说他彻底心凉了。又不知做什么才好，最近开始四处投简历。

　　李哲(化名)是宁波一家本地的二手车商，最近生意特别好，特别是10万元以下的低端车销量不错。“他们很多都是跑滴滴和优步的，最近宁波新政要出台，要12万元以上的车子才能做，很多不符合条件的车主都选择卖出退出网约车。”李哲告诉记者说。他表示，由于是跑滴滴和优步，不少司机基本都是选择日系车，他告诉记者，最近一周，这类车辆的挂牌量足足翻了一倍。

　　近8成司机表示新政后肯定退出

　　最近一周，记者也在网上加了十几个滴滴、优步群，分别询问了86个网约车司机，68个司机明确表示，新政出台以后，肯定要退出网约车，占比79%。

　　“现在车价8万元都赚不到钱，以后要12万元以上的车辆，并且保险要买出租保险，价格要贵2倍，这样算下去，可能每个月还要倒贴钱。”网约车司机王克雷向记者表示。

　　他还表示，他选择退出，除了赚不到钱，而且还苦不堪言。

　　他表示，最近一年做网约车司机以来，打破了他以前的生活方式，起早贪黑，最晚凌晨三点睡觉，一日三餐都是马马虎虎，有时候在路上开着车连急着上个厕所都得乘客同意才停一小会儿，辛劳真的无法用言语表达。

　　很多时候根本不赚钱，比如接了起步价的单子，8元扣除滴滴平台费后，实际收入5.8元，这5.8元还不包括油费、手机费、流量费、车损费，因为滴滴派单几公里去接，天冷天热都得空调打着，然后送客人到几公里的目的地再然后空车开回，有时候到了客人见不着还得电话打几个，算下来，根本没有任何利润。

　　不过，为了多赚一些钱，为了奖励补贴，王克雷不得不早起晚归，基本上早上7点为了拿早高峰奖励已经在路上了，一直开到晚上7点晚高峰结束。但是这期间，他养成了晚睡早起，每天只吃一顿饭喝一杯咖啡的生活状态。

　　“为了挣钱，真的太不容易了，我发自内心的舍不得吃贵东西。”王克雷向记者表示。

　　贷款买车的损失最大，空忙一场

　　在资本刺激和补贴推动下，“月入过万”曾是不少人加入滴滴、优步等网约车大军的重要理由。由于没有足够的资金购买车辆，此前不少希望加入滴滴、优步的车主不得不通过贷款买车，每月偿还数千元的月供。

　　而现在，断崖式递减的收入，以及即将而来的新政，让这些贷款买车的专车司机的“致富梦”化作泡影。

　　来自河南的赵师傅做滴滴快车已快两年了，经历了滴滴从一家创业公司成长为巨无霸的过程。

　　赵师傅告诉记者，他刚跑滴滴的时候，月收入超过2万，今年以来，随着司机端补贴的不断下调、满单奖励取消，现在同样是每天至少干12个小时，每月不休息一天，他抛弃成本后实际收入只有3000元。

　　收入大幅减少，赵师傅觉得有必要寻找下一个工作了。“干这个自由惯了，实在干不下去就回老家吧。”赵师傅无奈表示。

　　赵师傅还算做入行早，可以提前把贷款还清，而不少今年贷款买车的司机，可能今年白忙活，因为贷款买车的车价以及手续费、利息都要比市场高出不少，随着政策的改变，他们不得不选择退出这个行业，但是车贷没有还清以前，他们前期缴纳的费用等于送给了相关租赁公司。

　　来源：现代金报

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[ 责任编辑： 王轩 ]
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