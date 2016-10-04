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哈尔滨医科大39名学生感染诺如病毒 已妥善处置
您当前的位置 ：新闻中心 > 国内 正文      来源： 中国新闻网 2016-10-17 09:02
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　　中新网哈尔滨10月17日电(记者解培华)哈尔滨医科大学17日发布消息，近日，哈尔滨医科大学接到部分学生反应消化系统不适，出现呕吐、发热、腹泻的反映。通过当地疾控中心对43名患病学生的流行病学调查，其中有39名学生符合诺如病毒感染病例定义。

　　事发后，哈尔滨市、区卫生计生行政部门和疾控机构根据流行病学调查、病例临床表现和实验室检测结果等资料，判定为人间传播导致的诺如病毒感染，排除由食物中毒和市政供水污染引起。目前所有学生健康状况尚可，无住院和重症患者。

　　据了解，诺如病毒在世界范围内广泛流行，寒冷季节高发，以肠道传播为主，感染性强，属于自限性疾病，一般2—3天可自愈。鉴于该病毒的传播特点，哈医大按照传染病防治原则，与上级卫生部门和疾控部门密切配合，积极开展疾病的治疗与防控工作。为防止病情进一步扩散，学校严格按照疾控部门要求，指定校医务室为隔离区，对所有病例采取了严格的隔离措施。

　　同时，加强密切接触者管理，对密切接触者实施48小时医学观察。严格落实消毒措施，加强学校宿舍的通风换气和消毒。加强饮水卫生和食品卫生管理。为了消除学生不必要的恐慌情绪，学校广泛宣传诺如病毒的发病特点和具体防治措施。

　　目前，在学校的妥善处置和各级专业部门的科学指导下，此次病毒感染事件未对学校正常教学秩序造成影响。

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[ 责任编辑： 王轩 ]
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