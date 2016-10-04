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神十一发射成功 习近平在印度发来贺电
您当前的位置 ：新闻中心 > 国内 正文      来源： 新华通讯社 2016-10-17 08:39
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　　原标题：神舟十一号载人飞船发射成功 习近平致电表示热烈祝贺 李克强刘云山在北京观看发射实况

　　新华社北京10月17日电 神舟十一号奔向天宫，我国载人航天再启新程。北京时间10月17日7时49分，执行与天宫二号交会对接任务的神舟十一号载人飞船，在酒泉卫星发射中心发射升空后准确进入预定轨道，顺利将2名航天员送上太空。正在印度出席金砖国家领导人第八次会晤的中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平第一时间发来贺电。

　　中共中央政治局常委、国务院总理李克强，中共中央政治局常委、中央书记处书记刘云山在北京观看飞船发射实况。

　　习近平在贺电中表示，欣闻神舟十一号载人飞船发射成功，我谨向全体参研参试人员和航天员们表示热烈的祝贺和诚挚的问候。

　　习近平指出，天宫二号和神舟十一号载人飞行任务，将首次实现我国航天员中期在轨驻留，开展一批体现国际科学前沿和高新技术发展方向的空间科学与应用任务，标志着我国载人航天工程取得了新的重大进展。

　　习近平强调，太空探索永无止境，航天攻关任重道远。希望同志们大力弘扬载人航天精神，精心做好后续各项工作，确保实现既定任务目标，不断开创载人航天事业发展新局面，使中国人探索太空的脚步迈得更大更远，为建设航天强国作出新的贡献。(贺电全文另发)

　　17日凌晨4时15分许，航天员出征仪式在酒泉卫星发射中心问天阁举行。范长龙代表党中央、国务院和中央军委，代表习近平总书记，亲切看望了执行神舟十一号载人飞行任务的航天员景海鹏、陈冬。

　　航天员们郑重表示，服从命令，听从指挥，沉着冷静，精心操作，圆满完成任务，请祖国和人民放心。在送行人群的鼓掌欢呼声中航天员们乘车前往发射场，进入飞船作发射前的准备。

　　发射场上，长征二号F遥十一运载火箭巍然矗立、整装待发。

　　7时20分许，李克强、刘云山等来到中国载人航天工程指挥中心观看飞船发射实况。

　　7时30分，随着一声“点火”口令，承载着神舟十一号载人飞船的火箭，在巨大的轰鸣声中冲天而起，飞向茫茫太空。

　　酒泉卫星发射中心指挥大厅现场的电子屏幕上，显示出火箭和飞船运行的轨迹和参数，工作人员密切监视各项数据，不时发出一道道指令。扬声器里不断报告火箭和飞船的运行状态：逃逸塔分离，助推器分离，整流罩分离，船箭分离，飞船进入预定轨道，帆板展开，航天员飞行乘组状态良好……

　　7时49分，载人航天工程总指挥张又侠宣布：神舟十一号载人飞船发射取得圆满成功。酒泉卫星发射中心指挥大厅和中国载人航天工程指挥中心里一片欢腾。

　　范长龙宣读了习近平总书记发来的贺电。

　　在中国载人航天工程指挥中心观看飞船发射实况的还有马凯、许其亮、杨晶、常万全等。

　　按照计划，神舟十一号载人飞船在轨飞行期间将与天宫二号空间实验室交会对接。2名航天员将进驻天宫二号空间实验室，并开展科学实验和技术试验。目前，在轨运行30多天的天宫二号空间实验室已进入高度约393千米的近圆对接轨道，等待神舟十一号载人飞船对接。

 

 

 

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[ 责任编辑： 周萌 ]
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