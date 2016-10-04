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多个国家和地区禁Note7上飞机 最重面临刑事起诉
您当前的位置 ：新闻中心 > 国际 正文      来源： 中国新闻网 2016-10-16 09:32
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　　中新网10月16日电 据外媒15日报道，鉴于三星Note 7智能手机不断传出爆炸着火事故，美国、加拿大等国家和地区先后发布紧急命令，禁止乘客携带Note 7登机，违者会被没收手机、罚款甚至面临刑事起诉。

　　美国运输部发布紧急命令，禁止乘客携带Note 7登上往返美国或美国本土的航班，违者会被没收手机、罚款甚至面临刑事起诉。

　　运输部指出，若乘客把Note 7秘密藏于行李中，一旦被发现，或会遭刑事起诉及罚款。

　　香港特区政府民航处15日表示，基于三星Note 7的潜在风险，已要求所有提供往来香港航班的航空公司，提醒乘客无论是手提或寄舱行李，都不要携带Galaxy Note 7登机。

　　民航处说，各间本地航空公司已经更新乘客需知，机管局亦会在机场提醒旅客相关措施。民航处会继续密切注视事态发展，包括国际民航组织和国际上对有关事宜的安排，采取适当跟进。

　　国泰与港龙航空及香港航空都已表明，即日起禁止乘客携带三星Galaxy Note 7手机，也不可将其存放于手提及寄舱行李。

　　加拿大联邦交通运输部当地时间10月15日称，该机构已经向加拿大所有航空公司发出运输禁令，禁止乘客携带三星Note7手机登机。此前该国已经禁止这款手机进入乘客的托运行李。

　　这道禁令同时授权航空公司可以据此制定必要的措施，保护乘客和机组人员的安全。

　　交通部同时表示，将与美国方面密切配合，交换安全信息。

　　因为手机电池存在爆燃隐患，韩国电子巨头三星公司在10月11日宣布全球停产停售Note7手机并召回。

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[ 责任编辑： 王轩 ]
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