10月15日，国家主席习近平在印度果阿会见尼泊尔总理普拉昌达。新华社记者谢环驰摄

新华社印度果阿10月15日电（记者侯丽军）国家主席习近平15日在印度果阿会见尼泊尔总理普拉昌达。

习近平指出，中国和尼泊尔是山水相连的亲密邻邦。建交半个多世纪以来，不管国际风云如何变幻，中尼关系始终保持健康稳定发展。中国高度重视对尼关系，愿同尼方一道，对接发展战略，深化各领域务实合作，打造中尼命运共同体。

习近平强调，中尼双方要加强高层接触和政治沟通，在涉及彼此核心利益和重大关切问题上继续相互支持。要落实双方就加强互联互通、自由贸易安排、能源等领域合作达成的共识，持之以恒推进发展合作。中方愿继续帮助尼泊尔灾后重建，推进基础设施、民生恢复、文物古迹修复等项目，鼓励中国优质企业赴尼泊尔投资，参与尼泊尔经济特区和工业园区建设，并加强农业产业化、水利水电等领域合作。双方要开展更广泛人文交流，加强在旅游、教育、文化、青年、媒体、地方等领域交流合作。要在联合国、上海合作组织、南亚区域合作联盟等框架内继续保持协调和配合。

普拉昌达表示，尼中友谊源远流长，牢不可破。尼中关系建立在和平共处五项原则基础之上，相互尊重、相互信任。尼方高度评价中方亲诚惠容的周边政策，感谢中国对尼泊尔和平进程、灾后重建和国家发展的大力支持。尼泊尔视中国为可靠的发展伙伴，愿同中国发展更加全面的伙伴关系，积极参加“一带一路”和亚洲基础设施投资银行框架下互联互通建设。尼方愿密切同中方在国际地区组织中协调合作。

王沪宁、栗战书、杨洁篪、周小川等参加会见。