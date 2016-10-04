10月15日，国家主席习近平在印度果阿会见南非总统祖马。新华社记者兰红光摄

新华社印度果阿10月15日电(记者侯丽军魏建华)国家主席习近平15日在印度果阿会见南非总统祖马。

习近平指出，近年来，中南全面战略伙伴关系保持强劲发展势头，内涵不断充实。中方愿同南方一道，全面扎实推进各领域友好互利合作不断取得实实在在的成果，更好造福两国人民。双方要保持高层交往，深化政党、立法机构、军队、安全等领域交流合作，分享治国理政经验，在涉及彼此核心利益和重大关切问题上继续相互理解和支持。要统筹推进中南各领域友好互利合作，推动铁路走廊、科技园、职业培训、地方等合作项目尽快取得实质进展。要保持在国际事务中密切协作，努力推动金砖合作稳步发展，共同为促进世界和平、稳定、繁荣作出更大贡献。中国支持南非在国际和地区事务中发挥更大作用。

习近平强调，中方坚定不移支持非洲国家探索符合本国国情的发展道路，坚定不移支持非洲国家摆脱外来干涉和控制。中方愿同南方以及其他非洲国家一道，落实好中非合作论坛约翰内斯堡峰会成果，促进中非合作共赢、共同发展。

祖马表示，南方高度评价中国主办的二十国集团杭州峰会取得的丰硕成果，特别是峰会高度重视发展问题和二十国集团同发展中国家合作。南非致力于深化同中国关系，感谢中方在基础设施建设、人力资源培训等领域给予的支持，愿在中非合作论坛约翰内斯堡峰会成果框架下，加强中南、中非各领域合作。

王沪宁、栗战书、杨洁篪、周小川等参加会见。