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习近平会见印度总理莫迪
您当前的位置 ：新闻中心 > 国际 正文      来源： 新华社 2016-10-16 09:30
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　　新华社印度果阿10月15日电(记者骆珺陈贽)国家主席习近平15日在印度果阿会见印度总理莫迪。

　　习近平指出，中印关系发展势头令人鼓舞。一个健康稳定的中印关系，不仅有利于中印各自发展，也有利于维护发展中国家在全球治理和国际体系中的合理利益。我们要不断丰富中印战略合作伙伴关系内涵，从两国人民根本利益出发，把握好中印关系发展大方向，保持高层沟通和各层级对话交流，扩大共识，增进互信，深化合作。要提升各领域交流合作水平，继续推动铁路、产业园区等重大项目合作。要加强政党、地方、智库、文化、媒体等交流，扩大中印友好民意基础。要支持对方参与地区事务，加强在上海合作组织、南亚区域合作联盟、东亚峰会等框架内合作。

　　习近平指出，中方愿同印方一道，延续二十国集团领导人杭州峰会的积极势头，推动金砖国家领导人第八次会晤取得积极成果，对外传递信心、团结、合作的积极信号，深化务实合作，提升合作水平，加强在重大国际问题上的沟通和协调，维护共同利益。中方愿同包括印度在内金砖国家成员共同努力，办好明年第九次领导人会晤。

　　莫迪表示，印中保持频繁高层交往和战略沟通，有利于增进相互了解，深化合作，符合我们两国及本地区发展繁荣的共同利益。印中有责任携手努力，推动21世纪成为亚洲世纪。印方愿加强同中方在金砖国家、上海合作组织等多边框架下合作，印方支持中方主办明年第九次金砖国家领导人会晤。

　　王沪宁、栗战书、杨洁篪等参加会见。

　　

10月15日，国家主席习近平在印度果阿会见印度总理莫迪。新华社记者谢环驰摄

 

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[ 责任编辑： 孙阳丹 ]
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