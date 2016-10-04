10月15日，国家主席习近平在印度果阿会见俄罗斯总统普京。新华社记者姚大伟摄

新华社印度果阿10月15日电(记者霍小光李建敏)国家主席习近平15日在印度果阿会见俄罗斯总统普京。

习近平强调，中俄两国同为联合国安理会常任理事国和主要新兴市场国家，要密切在联合国、上海合作组织、金砖国家等多边框架内的协调和配合，共同推动国际秩序朝着更加公正合理的方向发展，维护好新兴市场国家和发展中国家利益。上个月，我们在二十国集团领导人杭州峰会期间举行了富有成果的会晤，就推动中俄全面战略协作伙伴关系高水平发展达成重要共识。双方要加紧推动落实有关成果。

习近平指出，二十国集团领导人杭州峰会期间，金砖国家领导人成功举行非正式会晤，就推进金砖国家合作深入交换意见，达成很多重要共识。中方期待金砖国家领导人第八次会晤取得积极成果，为金砖国家合作发展注入新动力。中方将于明年担任金砖国家主席国，愿同包括俄方在内的各方一道，办好金砖国家领导人第九次会晤。

普京表示，很高兴俄中高层和各领域保持密切沟通，这对推动俄中全面战略协作伙伴关系发展十分重要。俄罗斯致力于加强同中国在多边框架内合作，支持中国明年成功举办第九次金砖国家领导人会晤。中国是俄罗斯重要的经济伙伴，俄方愿同中方一道，深化双方在能源、交通基础设施、航空制造、航天等领域合作。俄方支持欧亚经济联盟同丝绸之路经济带倡议对接合作。

习近平和普京还就朝鲜半岛局势等共同关心的国际和地区问题深入交换意见。双方同意保持密切沟通和协作，共同维护东北亚地区和平稳定及双方共同利益。

王沪宁、栗战书、杨洁篪、周小川等参加会见。