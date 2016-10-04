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广州番禺一初二女生深夜被男班主任搂上床 疑遭猥亵
您当前的位置 ：新闻中心 > 国内 正文      来源： 大洋网 2016-10-16 08:50
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　　婷婷在家长的陪伴下向老师讲述当天发生的事情。广报记者廖雪明摄

　　大洋网讯 广州番禺一名14岁的初二女生婷婷(化名)在国庆节假期最后一天晚上，被男班主任施某诱骗到饭店包厢和家中，期间疑发生又搂又抱等猥亵举动，一度在他的床上拉扯。她多次反抗，幸好妈妈及时赶到才没有发生进一步的情况，但婷婷之后一周都没法上学。目前施某已经不知所踪，而番禺区的警方和教育部门正在调查事件。

　　在番禺务工的李女士(化名)说，女儿婷婷今年14岁，就读于广州市番禺区石基镇一间民办学校初中二年级，聪明乖巧，成绩优秀。李女士万万没想到，就在今年国庆假期的最后一天(10月7日)晚上，婷婷竟然会遭到班主任施某的“咸猪手”。

　　今日在石基派出所录口供之前，婷婷接受了本报记者的采访。她表示，她过去曾因和同学玩得太晚，而让住在自家隔壁的班主任施老师帮忙“掩护”回家，因为父母都很信任这位老师。教数学的施老师今年54岁，据说来自江西，这个学期才来到学校任教，平时经常和学生打成一片，男生们都比较喜欢他，而女生们对他的评价是“有些变态”，因为他说话有点“娘”，经常要女生的手机号码。在教学上，婷婷说施老师上数学课很少讲数学知识，很多时间都在讲纪律，而对学生上课说话也不怎么管。曾对婷婷说过自己已婚并有2子1女，都以长大参加工作，但老婆孩子都不在番禺这边。之前他还约过她去喝咖啡、旅游等。

　　7日晚上，婷婷在一位女同学家玩，在那儿上QQ时，施老师主动发信息跟她聊天，问她妈妈在不在家，她则表示自己还没吃饭。玩到晚上11点的时候，婷婷害怕母亲责骂，就在QQ上让施老师过来“掩护”她回家。“我觉得我真的好傻，我以为老师值得相信……”施老师开车带她开了十几分钟车去到一家农庄餐厅吃饭，尽管她表示不吃饭了，要直接回家。饭店老板证实，两人当晚到达时，大厅没多少食客，但男子要求进包厢。在包厢内，施老师对婷婷动手动脚，拉着她的手，又抱住她，表示让她陪自己过夜。她表示拒绝，当他的动作过分就反抗。

　　晚上12点半，饭店关门的时候，施老师才带着婷婷开车回家。婷婷的家和学校安排给施老师的宿舍相距不足10米，但到达后施老师表示要打电话上去叫婷婷的妈妈下楼开门，但他的手机没电了，要上自己的宿舍充电，让婷婷也跟着上楼。婷婷表示，其实施老师的车上就有手机充电器。结果她就跟着进施老师的406房。一进门，他就关上门，要婷婷陪他玩一个晚上。

　　婷婷回忆称，当时施老师在床上，自己坐在床旁的椅子上，他对自己又拉，一度拉自己上床，她挣扎离开床后，他有跟上来，其间试图解开她的衣服纽扣，由于她的反抗没成功，但也隔着衣服摸遍了她的身体敏感部位。婷婷始终进行反抗，但没敢高声求救，怕造成不好的影响，毕竟隔壁还住了学校的一些老师。

　　这时，李女士和远在鹤山上班的丈夫通过电话和施老师沟通，已经知道他送女儿回家，但在家里等女儿等到深夜也没见人影，打施老师的电话也打不通，心急如焚的李女士就下楼到处找女儿，附近的饭店都找遍了，最后回来看到施老师的宿舍房间亮着灯，就在楼下大喊女儿的名字。这时，施老师才陪婷婷下楼开门，他先是跟婷婷表示不要把晚上的事情说出去，随后跟李女士说自己是出于好心照顾婷婷。回家后，婷婷只字不提发生过的一切，但从次日开始就不上学了，经常把自己锁在房间里头不出来，也不愿意见人。在父母反复追问之下，她才说出了事情的经过，父母于是报警，还到学校要求处理。

　　近日，学校方面表示施老师已经失踪。记者试图联系施老师的手机号码，但是对方没有接电话。目前警方和教育部门正在调查案件。(广报记者伍君仪摄影记者廖雪明)

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[ 责任编辑： 王轩 ]
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